Trasportare materiale sanitario con droni alimentati a idrogeno verde, capaci di percorrere fino a 100 chilometri e di effettuare il rifornimento in appena dieci minuti. È l’obiettivo del progetto sperimentale Padova Sandbox, che entra ufficialmente nella sua fase operativa all’aeroporto Allegri di Padova, gestito da Heron Air. L’iniziativa punta a sperimentare un sistema di trasporto aereo delle merci sanitarie basato sull’utilizzo di energia rinnovabile, dalla produzione dell’idrogeno fino al volo dei droni cargo. Avviato nel marzo 2025, il progetto prevede una prima fase di sperimentazione all’interno dell’area aeroportuale, seguita da una seconda fase, programmata nel corso del 2027, durante la quale i droni effettueranno voli al di fuori dell’aeroporto con l’obiettivo di collegare i diversi poli logistici sanitari della Regione Veneto.

Padova Sandbox, al via i voli sperimentali con droni a idrogeno verde

La fase operativa del progetto riguarderà la sperimentazione dell’intera sequenza di attività necessarie al funzionamento del sistema, dalla produzione dell’energia fino al trasporto delle merci attraverso un drone multicottero cargo GH2. Il processo partirà da un impianto fotovoltaico da 50 kW installato all’interno della sandbox aeroportuale. L’energia elettrica prodotta sarà utilizzata per alimentare, attraverso il processo di elettrolisi, il sistema destinato alla produzione di idrogeno verde. Un ruolo centrale sarà svolto dall’impianto KEB (Key Energy Builder), che consentirà di gestire tre operazioni fondamentali: la produzione, lo stoccaggio e l’erogazione dell’idrogeno verde. Il combustibile così ottenuto verrà utilizzato per il rifornimento del drone cargo, completando il collegamento tra la produzione di energia rinnovabile e il suo impiego nel trasporto aereo. La sequenza sperimentale si concluderà con il volo del drone all’interno del sedime aeroportuale, in regime SAIL II, corrispondente a un livello molto basso di rischio.

Un drone cargo capace di percorrere 100 chilometri con 350 grammi di idrogeno

Tra gli aspetti più significativi della sperimentazione figurano le caratteristiche operative del drone GH2, progettato per il trasporto di merci sanitarie attraverso un sistema di alimentazione a idrogeno verde. Il velivolo è in grado di percorrere fino a 100 chilometri, raggiungendo una velocità massima di 55 km/h e trasportando un carico complessivo di 4 chilogrammi di materiale. Particolarmente contenuto è il quantitativo di combustibile necessario al funzionamento del drone: per effettuare il volo a pieno carico sono sufficienti 350 grammi di idrogeno verde. Anche le operazioni di rifornimento prevedono tempi ridotti, con una durata di dieci minuti. Queste caratteristiche costituiscono la base tecnica della sperimentazione, finalizzata a verificare l’impiego dei droni alimentati a idrogeno per il trasferimento di merci sanitarie tra differenti strutture logistiche.

Nel 2027 i voli fuori dall’aeroporto per collegare i poli sanitari del Veneto

Una volta completati i test dell’intero ecosistema all’interno dell’aeroporto Allegri, il progetto entrerà in una nuova fase, che prevede lo svolgimento di voli al di fuori dell’area aeroportuale. Le operazioni saranno effettuate in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), nella quale il pilota non mantiene un contatto visivo diretto con il drone durante il volo. L’obiettivo è sperimentare collegamenti aerei tra i differenti poli logistici sanitari della Regione Veneto, utilizzando i droni cargo per il trasferimento di materiale sanitario. Questa seconda fase, prevista nel corso del 2027, comprenderà il monitoraggio dei parametri di trasferimento del materiale durante il volo, così da verificare le condizioni di trasporto attraverso il sistema sperimentale.

Materiale sanitario trasportato in un box refrigerato alimentato a idrogeno

Un ulteriore elemento del progetto riguarda le modalità di conservazione delle merci sanitarie durante gli spostamenti. Il materiale sarà infatti trasportato all’interno di un box refrigerato, alimentato attraverso lo stesso idrogeno verde prodotto nell’aeroporto di Padova. La sperimentazione consentirà quindi di monitorare non soltanto le attività di volo, ma anche i parametri relativi al trasferimento del materiale sanitario in condizioni refrigerate. Il sistema prevede così l’impiego dell’idrogeno prodotto nell’area aeroportuale sia per il funzionamento del drone sia per l’alimentazione del dispositivo destinato alla refrigerazione del carico trasportato.

Il progetto nato dall’accordo tra ENAC, Regione Veneto e Gruppo Save

Il progetto Padova Sandbox nasce dall’accordo sottoscritto nel maggio 2024 tra ENAC, Regione Veneto e Gruppo Save, che ha posto le basi per lo sviluppo della sperimentazione presso l’aeroporto Allegri. Dopo l’avvio delle attività nel marzo 2025, il passaggio alla fase operativa rappresenta l’inizio della verifica sul campo dell’intero sistema, attraverso il funzionamento coordinato dell’impianto fotovoltaico, delle infrastrutture per la produzione e l’erogazione dell’idrogeno verde e del drone multicottero cargo GH2. La successiva estensione dei voli oltre il perimetro aeroportuale, programmata per il 2027, permetterà di sperimentare l’utilizzo di questa tecnologia nei collegamenti logistici sanitari del Veneto, con particolare attenzione alle operazioni di trasporto e alla conservazione refrigerata del materiale durante il volo.