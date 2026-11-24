La robotica marina si prepara a diventare uno dei settori più dinamici dell’economia del mare, con prospettive di crescita particolarmente significative per l’Italia. Il mercato nazionale dei droni marini, stimato in 93,6 milioni di euro nel 2024, potrebbe raggiungere i 217,6 milioni di euro nel 2030, registrando una crescita media annua del 15%. Uno sviluppo che si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato dalla crescente importanza economica e tecnologica delle attività sottomarine, nel quale la Sicilia occupa una posizione strategica grazie alla presenza di numerose infrastrutture di collegamento internazionale. È quanto emerge dal rapporto “L’underwater nel Mediterraneo”, intitolato “Infrastrutture critiche, sicurezza economica e capacità industriali nel nuovo spazio economico europeo”, realizzato da SRM e Fincantieri. Lo studio individua nella robotica marina, nell’innovazione tecnologica e nella protezione delle infrastrutture sottomarine alcuni degli elementi centrali dello sviluppo economico del settore.

Robotica marina, un mercato mondiale destinato a raggiungere quasi 19 miliardi di euro

Secondo il rapporto, la robotica marina “è uno dei mercati con maggiori prospettive”. A livello mondiale, il valore del comparto è previsto in aumento da 7,8 a 18,9 miliardi di euro, evidenziando le potenzialità economiche di un settore sempre più legato all’evoluzione delle tecnologie impiegate negli ambienti sottomarini. In questo scenario, le prospettive del mercato italiano assumono particolare rilevanza. La crescita attesa entro il 2030 porterebbe il valore del comparto nazionale dei droni marini a più che raddoppiare rispetto al 2024, confermando le opportunità legate allo sviluppo di strumenti tecnologici destinati alle attività in mare e sui fondali.

Droni marini e intelligenza artificiale: le nuove frontiere dell’economia underwater

Insieme all’intelligenza artificiale, i droni e i veicoli senza equipaggio rappresentano, secondo lo studio, una delle frontiere tecnologiche più promettenti dell’economia underwater. La possibilità di utilizzare sistemi robotici negli ambienti marini più complessi apre importanti prospettive per lo svolgimento di attività che richiedono operazioni direttamente sui fondali. Queste tecnologie consentono di effettuare ispezioni, monitoraggio, ricerca e interventi sottomarini, riducendo la necessità della presenza umana diretta negli ambienti operativi più complessi. L’evoluzione della robotica applicata al mare assume quindi un’importanza che va oltre la dimensione strettamente economica, coinvolgendo anche le modalità di gestione, controllo e manutenzione delle infrastrutture collocate sotto la superficie marina.

Cavi sottomarini nel Mediterraneo, il ruolo strategico della Sicilia

Un capitolo particolarmente rilevante del rapporto riguarda il ruolo dei porti del Mediterraneo, individuati come punti strategici di accesso alla dimensione underwater. Nell’intero bacino mediterraneo sono state identificate 24 strutture tra porti e aree portuali interessate dall’approdo dei principali cavi sottomarini internazionali. In questo contesto emerge la centralità della Sicilia, dove approdano oltre 20 cavi sottomarini. Un dato che evidenzia il peso dell’isola nel sistema delle infrastrutture underwater e conferma l’importanza degli scali portuali come punti di collegamento tra le reti sottomarine e quelle terrestri. La funzione dei porti, infatti, non si esaurisce nella presenza fisica degli approdi dei cavi internazionali. Gli scali rappresentano anche basi operative per la posa, la manutenzione e la protezione delle infrastrutture sottomarine, assumendo un ruolo fondamentale nella gestione delle attività legate a questo comparto dell’economia marittima.

Sicurezza dei cavi sottomarini: il 70% dei danni provocato da ancore e pesca

La protezione delle infrastrutture sottomarine “è una questione strategica”, sottolinea il rapporto di SRM e Fincantieri. La sicurezza di queste reti rappresenta un tema strettamente connesso alla loro esposizione ai rischi derivanti dalle attività che si svolgono quotidianamente in mare. Secondo i dati riportati nello studio, circa il 70% dei danneggiamenti annuali ai cavi sottomarini deriva dalle ancore delle imbarcazioni e dalle attività di pesca. Si tratta di una quota particolarmente significativa, che evidenzia l’importanza delle operazioni di monitoraggio, manutenzione e riparazione delle infrastrutture presenti sui fondali marini.

L’Italia è terza al mondo per stazza lorda della flotta specializzata nei cavi sottomarini

Sul fronte delle capacità industriali e operative, l’Italia occupa una posizione di primo piano nel panorama internazionale. Il nostro Paese si colloca infatti al terzo posto al mondo per stazza lorda della flotta specializzata, alle spalle di Francia e Indonesia e davanti alla Cina. La flotta italiana è composta complessivamente da cinque navi specializzate, di cui tre destinate alla posa dei cavi sottomarini e due dedicate alle attività di manutenzione e riparazione, per una stazza lorda complessiva superiore a 82.000 GT. Una dotazione che testimonia la rilevanza delle capacità operative italiane in un settore nel quale la realizzazione e la salvaguardia delle infrastrutture sui fondali rappresentano attività di crescente importanza strategica ed economica.