Due trombe marine hanno fatto la loro comparsa poco prima di mezzogiorno sulle acque della baia di San Francisco, a Est della penisola omonima, regalando uno spettacolo tanto suggestivo quanto insolito. I 2 waterspout, simili a piccole trombe d’aria, sono rimasti visibili per circa 5 minuti, senza raggiungere la terraferma, prima di dissolversi tra le nubi. Il primo fenomeno è stato osservato nelle acque comprese tra l’aeroporto internazionale di San Francisco e Candlestick Park. Poco dopo, dalle basse nubi sovrastanti, si è sviluppata una seconda tromba marina. A raccontare l’episodio sono stati alcuni testimoni, che hanno seguito con stupore l’evoluzione dei vortici.

Inizialmente, uno di essi appariva come una sottile linea verticale argentata che sembrava emergere dal mare. Nel giro di pochi minuti, tuttavia, la struttura ha cominciato ad avvitarsi su se stessa, assumendo la caratteristica forma a imbuto. La dissipazione è poi avvenuta gradualmente, a partire dalla base, fino alla scomparsa del vortice all’interno delle nubi. L’episodio si è verificato in un contesto atmosferico particolarmente instabile. Nelle stesse ore, infatti, il National Weather Service aveva diramato un’allerta tornado per la contea di Santa Cruz, senza che fosse inizialmente chiaro se si fosse effettivamente verificata una tromba d’aria al suolo.

Che cos’è una tromba marina?

Le trombe marine, o waterspout, sono vortici atmosferici che si sviluppano sopra superfici d’acqua, assumendo spesso una forma a imbuto che collega la base di una nube con il mare o un lago. Per certi aspetti ricordano i tornado che si verificano sulla terraferma, ma non tutti hanno la stessa origine e le stesse caratteristiche. Alla base del fenomeno si trova una colonna d’aria in rotazione, che può diventare visibile grazie alla condensazione del vapore acqueo presente nell’atmosfera. Un dettaglio importante riguarda proprio l’aspetto del vortice: non è l’acqua del mare a salire all’interno dell’imbuto. La parte superiore della struttura è costituita principalmente da goccioline d’acqua condensate, mentre alla base il movimento rotatorio dei venti solleva e nebulizza l’acqua della superficie, creando il caratteristico anello di spruzzi.

Come si forma una tromba marina?

La formazione di una tromba marina richiede una combinazione di condizioni atmosferiche favorevoli, tra cui instabilità, umidità e una componente di rotazione dei venti. Nel caso osservato sulla baia di San Francisco, un fronte freddo aveva attraversato poco prima la regione, favorendo l’afflusso di aria molto più fredda negli strati atmosferici superiori. Nel frattempo, le acque della baia e dell’oceano mantenevano temperature relativamente miti.

Questo contrasto termico ha creato le condizioni ideali per lo sviluppo di moti convettivi: l’aria a contatto con la superficie marina, più calda e umida, tende infatti a salire rapidamente verso gli strati più freddi sovrastanti. Durante la risalita, il vapore acqueo condensa e possono svilupparsi nubi e rovesci anche intensi. Perché si formi una tromba marina, però, non basta la sola instabilità atmosferica: è necessaria anche una componente di rotazione, che consenta al flusso d’aria di organizzarsi in un vortice. Questa rotazione può essere favorita da diversi fattori, compresa l’interazione dei venti con gli ostacoli orografici, come le montagne. Quando le condizioni sono favorevoli, il vortice può intensificarsi e diventare visibile attraverso la formazione dell’imbuto nuvoloso e degli spruzzi sollevati dalla superficie dell’acqua.

Un fenomeno suggestivo, ma non privo di rischi

Sebbene le trombe marine siano spesso meno intense dei tornado più violenti, non devono essere considerate innocue. Possono provocare danni alle imbarcazioni, sollevare oggetti e mettere in pericolo le persone che si trovano nelle vicinanze. Generalmente, le trombe marine tendono a indebolirsi e a dissiparsi quando raggiungono la terraferma, anche se alcune possono mantenere la propria intensità e trasformarsi in tornado terrestri. Questi fenomeni sono relativamente più frequenti nelle acque calde della Florida meridionale, dove l’elevata temperatura dell’oceano favorisce lo sviluppo di temporali e vortici. Lungo la costa californiana sono stati osservati soprattutto nelle zone di Monterey Bay e Santa Cruz, mentre la loro comparsa direttamente sulla baia di San Francisco rimane piuttosto rara.

Il ruolo degli oceani sempre più caldi

Tra gli elementi che possono favorire lo sviluppo di questi fenomeni rientra anche l’aumento delle temperature superficiali degli oceani. Acque più calde possono infatti fornire maggiori quantità di calore e umidità agli strati atmosferici inferiori, contribuendo a creare condizioni favorevoli alla convezione e alla formazione di temporali. Nel contesto descritto, il forte El Niño ha contribuito ad aumentare ulteriormente le temperature oceaniche, già influenzate dal riscaldamento climatico di lungo periodo. È importante, tuttavia, non attribuire automaticamente ogni singolo episodio meteorologico al cambiamento climatico o a El Niño: per stabilire un eventuale collegamento diretto servono analisi specifiche.