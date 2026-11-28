La ricerca scientifica accelera nella lotta contro l’Ebola, mentre la Repubblica Democratica del Congo è alle prese con un’epidemia di proporzioni sempre più drammatiche. In Uganda prende il via la prima sperimentazione clinica in Africa di un vaccino a mRNA contro il virus Bundibugyo, responsabile dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il vicino Paese africano. Parallelamente, Gavi, The Vaccine Alliance, ha annunciato l’acquisto anticipato di 1,5 milioni di dosi di un altro potenziale vaccino, imprimendo un’ulteriore accelerazione agli sforzi per contrastare la diffusione dell’infezione.

Ebola in Congo: oltre 12mila contagi e quasi 6mila morti

Gli ultimi sviluppi sul fronte della ricerca si inseriscono in un quadro epidemiologico estremamente grave. Secondo l’ultimo aggiornamento, relativo ai dati del 26 novembre, nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati complessivamente 12.176 casi e 5.978 decessi. L’epidemia, dichiarata a metà maggio, si configura come la più rapida e letale epidemia di Ebola nella storia del Paese. A determinarla è il virus Bundibugyo, una variante meno comune dell’Ebola contro la quale attualmente non sono disponibili vaccini o trattamenti specifici approvati. Una situazione che rende particolarmente urgente lo sviluppo di strumenti di prevenzione in grado di contribuire al contenimento dei contagi.

Vaccino a mRNA contro Ebola: Moderna avvia la sperimentazione in Uganda

Una delle principali novità arriva dall’Uganda, dove è stato annunciato l’avvio della sperimentazione clinica del candidato vaccinale sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Moderna. Il progetto si basa sulla tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA), divenuta nota a livello mondiale durante la pandemia di Covid-19 e ora impiegata nella ricerca di una possibile risposta vaccinale contro il virus Bundibugyo. L’Uganda Virus Research Institute, che conduce lo studio in collaborazione con Moderna, ha definito l’iniziativa come “la prima sperimentazione clinica di fase I basata su tecnologia mRna in Africa”. Lo studio coinvolgerà complessivamente 224 volontari sani, di età compresa tra uno e 65 anni. L’obiettivo della sperimentazione di fase I sarà quello di valutare la sicurezza del candidato vaccinale e il suo potenziale nel suscitare una risposta immunitaria contro il virus responsabile dell’epidemia.

Ebola, l’OMS annuncia la sperimentazione di due vaccini in Congo

La ricerca entrerà nel vivo anche direttamente nelle aree maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che lunedì 30 novembre prenderà il via la sperimentazione di due potenziali vaccini nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell’epidemia. Le attività saranno rivolte in particolare alle persone entrate in contatto con soggetti contagiati e a coloro che, per la loro esposizione al virus, sono considerati ad alto rischio di infezione. Accanto al candidato vaccinale di Moderna sarà sperimentato un secondo prodotto, sviluppato dall’indiano Serum Institute in collaborazione con l’Università di Oxford. In questo caso, la piattaforma tecnologica utilizzata è quella del vettore adenovirale ChAdOx1, differente rispetto alla tecnologia a RNA messaggero adottata dall’azienda statunitense.

Gavi acquista 1,5 milioni di dosi prima della conclusione degli studi clinici

Alla mobilitazione della comunità scientifica si affianca quella delle organizzazioni internazionali impegnate nel garantire l’accesso ai vaccini. Gavi, The Vaccine Alliance, ha infatti deciso di procedere all’acquisto anticipato di 1,5 milioni di dosi del candidato vaccinale basato sul vettore adenovirale. L’alleanza, che riunisce donatori pubblici e privati con l’obiettivo di favorire l’accesso ai vaccini a prezzi sostenibili nei Paesi in via di sviluppo, ha scelto di intervenire senza attendere il completamento dell’iter sperimentale, anticipando così le operazioni di approvvigionamento.

Il fondo da 50 milioni di dollari per rispondere alle emergenze sanitarie

La strategia adottata da Gavi affonda le proprie radici nell’esperienza maturata durante la pandemia di Covid-19. Proprio sulla scia di quella crisi sanitaria globale, l’organizzazione ha istituito il First Response Fund, un Fondo di prima risposta con una dotazione finanziaria di 50 milioni di dollari. Il meccanismo si basa su un approccio definito ‘No Regrets’, che consente all’alleanza di acquistare anticipatamente le dosi di potenziali vaccini, ancora prima che il loro percorso di sperimentazione sia stato completato. Una strategia finalizzata a ridurre i tempi di approvvigionamento e a garantire una maggiore rapidità di risposta di fronte alle emergenze epidemiche, anticipando le esigenze di disponibilità dei prodotti vaccinali rispetto alla conclusione degli studi clinici.