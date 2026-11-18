L’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo continua ad aggravarsi, superando la soglia degli 11.500 contagi e facendo registrare oltre 5.600 decessi dall’inizio dell’emergenza, scoppiata nell’aprile scorso. È quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Istituto nazionale di sanità pubblica (Insp) congolese, che segnala un ulteriore incremento dei casi nelle ultime 24 ore: 72 nuovi contagi, 36 morti e 33 persone guarite. Con gli ultimi aggiornamenti, il bilancio complessivo dell’epidemia sale a 11.504 persone infettate e 5.630 vittime. Numeri che alimentano la preoccupazione per una possibile diffusione del virus oltre i confini congolesi.

Proprio per contenere il rischio di trasmissione, il Kenya ha annunciato nuove misure precauzionali. Il Ministro della Sanità, Aden Duale, ha comunicato l’introduzione di una quarantena obbligatoria di 21 giorni per tutte le persone provenienti dalla Repubblica democratica del Congo. Una decisione che punta a rafforzare i controlli sanitari e a prevenire eventuali nuovi focolai sul territorio keniano.

L’Ebola è una malattia infettiva particolarmente grave, identificata per la prima volta nel 1976 nell’attuale Repubblica democratica del Congo. Il contagio può avvenire dagli animali selvatici all’uomo e successivamente diffondersi tra le persone attraverso il contatto diretto con sangue e altri fluidi corporei di individui infetti. Il precedente più drammatico resta l’epidemia che tra il 2014 e il 2016 ha colpito l’Africa occidentale, provocando, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 28.600 contagi e oltre 11.300 decessi, concentrati soprattutto in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L’attuale emergenza in Congo è invece riconducibile al ceppo Bundibugyo del virus Ebola. Secondo le informazioni riportate nel testo, per questa variante non risultano ancora disponibili vaccini o trattamenti specifici approvati.