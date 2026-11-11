Ebola, l’epidemia avanza in Congo: oltre 11mila contagi, 5.387 morti

Superano quota 11mila i contagi da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove l’epidemia continua a destare forte preoccupazione. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto nazionale di sanità pubblica (Insp), basato sui dati aggiornati al 9 novembre, i casi registrati sono accompagnati da 5.387 decessi accertati, con un tasso di letalità pari al 48,8%. Il bilancio sanitario evidenzia anche 2.990 persone guarite dalla malattia, mentre altri 651 pazienti risultano ancora ricoverati in ospedale o sottoposti a isolamento. Sul fronte del contenimento, il tasso di tracciamento dei contatti si attesta al 79,7%, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie.

Ituri e Kivu del Nord le province più colpite

L’epidemia continua a concentrarsi soprattutto nelle regioni orientali del Paese. L’Ituri, considerata l’epicentro del focolaio, rappresenta il 57,7% dei nuovi casi registrati il 9 novembre. Segue il Kivu del Nord, con il 32,7% dei contagi rilevati nella stessa giornata. La diffusione del virus interessa complessivamente 67 zone sanitarie distribuite in 8 delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo. Oltre alle 2 aree maggiormente colpite, i contagi sono stati segnalati anche a Tshopo, nel Centro-Nord, Bas-Uélé, nel Nord, Haut-Uélé, nel Nord-Est, Kivu del Sud, nell’Est, e nelle province di Ubangui del Sud e Ubangui del Nord, entrambe situate nella parte settentrionale del Paese.