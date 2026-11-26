L’epidemia di Ebola nell’Est della Repubblica Democratica del Congo ha superato la soglia dei 12mila casi confermati, raggiungendo quota 12.021. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute congolese, quasi la metà delle persone contagiate ha perso la vita. Si tratta dell’epidemia con la crescita più rapida mai registrata nella storia del virus. A rendere ancora più complessa la situazione è la ripresa degli scontri tra l’esercito e i ribelli della Convention for the Popular Revolution. I combattimenti sono ricominciati a Iga-Barrière, città mineraria situata a circa 25 km a Nord di Bunia, provocando una nuova ondata di sfollati diretti verso il capoluogo della provincia di Ituri, importante centro per il coordinamento della risposta sanitaria.

La violenza sta compromettendo concretamente le attività di contenimento dell’epidemia. Gli scontri impediscono alle équipe sanitarie di raggiungere alcune comunità, ostacolano il monitoraggio delle persone entrate in contatto con il virus e riducono il personale disponibile in alcuni centri di trattamento. L’emergenza sanitaria si intreccia così con una grave crisi di sicurezza: mentre il virus continua a diffondersi, l’instabilità sul territorio limita l’accesso alle cure e rende sempre più difficile arginare il contagio.