Ecomondo 2026, presentata la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: nove giorni di iniziative in tutta Italia

Dal 21 al 29 novembre 2026 torna in tutta Italia la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), la campagna di sensibilizzazione ambientale che, giunta alla sua 18ª edizione, coinvolgerà scuole, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni e cittadini in una serie di iniziative dedicate alla prevenzione dei rifiuti, al consumo responsabile delle risorse e alla diffusione di pratiche sostenibili. La nuova edizione è stata presentata ufficialmente nello stand di Utilitalia a Ecomondo, manifestazione di riferimento a livello europeo per la green e circular economy. L’incontro ha riunito rappresentanti delle diverse categorie coinvolte nella campagna, offrendo un’occasione di confronto sulle attività che saranno realizzate durante i nove giorni della SERR e sulle strategie necessarie per favorire la transizione verso un modello economico più circolare.

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2026: le iniziative dal 21 al 29 novembre

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti si conferma un appuntamento capace di mobilitare una rete articolata di soggetti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo della campagna è promuovere comportamenti consapevoli nella gestione delle risorse, incoraggiando azioni concrete per limitare la produzione di rifiuti e valorizzare le opportunità offerte dal riuso e dal riciclo. Al centro dell’edizione 2026 ci saranno le iniziative promosse da scuole, amministrazioni pubbliche, aziende, associazioni e cittadini, chiamati a contribuire attraverso attività di sensibilizzazione e progetti dedicati alla sostenibilità ambientale. Un coinvolgimento trasversale che permette di affrontare il tema della prevenzione dei rifiuti in ambiti differenti, mettendo in relazione educazione, attività produttive, responsabilità individuale e politiche di gestione delle risorse. La campagna punta così a rafforzare la diffusione di modelli di economia circolare fondati sulla riduzione degli sprechi e su un utilizzo più efficiente dei materiali, valorizzando il contributo delle diverse realtà impegnate nella tutela dell’ambiente.

La presentazione a Ecomondo e il ruolo di AICA e Utilitalia

La conferenza stampa di presentazione della SERR 2026 è stata moderata da Lucia Cuffaro, divulgatrice ambientale e conduttrice della rubrica ecologica di Unomattina in Famiglia su Rai 1, che ha accompagnato gli interventi dei rappresentanti istituzionali e delle organizzazioni coinvolte. Ad aprire l’incontro è stata Emanuela Rosio, Presidente del Consiglio direttivo di AICA, che ha illustrato il percorso dell’edizione 2026 e il ruolo dell’associazione nel coordinamento della segreteria organizzativa della campagna. Successivamente sono intervenuti i rappresentanti del Comitato Promotore nazionale, con Domenico Repetto per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Domenico Ruggiero per Utilitalia. Il confronto ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni, organizzazioni e soggetti attivi sul territorio per favorire la diffusione di comportamenti virtuosi e consolidare le strategie di prevenzione dei rifiuti. Un approccio che riconosce nella costruzione di una rete condivisa uno degli elementi fondamentali per trasformare la sensibilizzazione ambientale in interventi concreti.

Riduzione dei rifiuti e responsabilità collettiva: le parole di Domenico Repetto

Uno dei passaggi centrali della conferenza ha riguardato il rapporto tra gestione dei rifiuti, integrità ambientale e responsabilità collettiva, affrontato da Domenico Repetto nel suo intervento. “Il conferimento non corretto dei rifiuti rappresenta uno degli sfregi più evidenti all’integrità, diretta conseguenza di un modello economico lineare. Oggi, il tema dell’integrità va affrontato concretamente. Ricostituire un ciclo virtuoso di gestione e trattamento delle risorse significa ritrovare un senso di integrità, ristabilendo l’equilibrio tra produzione, consumo e rigenerazione. È una responsabilità che riguarda tutti noi, in quanto produttori di rifiuti, chiamati ad agire con consapevolezza e responsabilità. Responsabilità e integrità sono, dunque, strettamente connesse. L’integrità non va intesa come ricerca di una perfezione assoluta, ma come capacità di costruire un nuovo equilibrio, fondato sulla consapevolezza, sulla responsabilità individuale e collettiva e sul rispetto dei cicli delle risorse”. Le dichiarazioni richiamano la necessità di superare una gestione delle risorse basata esclusivamente sulla successione tra produzione, consumo e smaltimento, attribuendo maggiore importanza alla prevenzione dei rifiuti e alla capacità di mantenere i materiali all’interno di cicli di utilizzo virtuosi.

Economia circolare e filiera del riciclo: il contributo di CONAI

Tra gli interventi della conferenza anche quello di Luca Stramare, Direttore della Divisione Centro Studi per l’Economia Circolare di CONAI, che ha rappresentato i consorzi di filiera sostenitori della campagna. La partecipazione di CONAI si inserisce nella collaborazione tra i diversi attori impegnati nella gestione e nella valorizzazione dei materiali, un ambito strettamente collegato agli obiettivi della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. La presenza dei consorzi di filiera accanto alle istituzioni e alle altre organizzazioni coinvolte testimonia la dimensione trasversale della campagna, che affronta la sostenibilità non soltanto attraverso la sensibilizzazione dei singoli, ma anche mediante il coinvolgimento dei settori produttivi e dei soggetti impegnati nell’economia circolare.

Gli Action Developer 2026: scuole, imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni

Una parte della conferenza è stata dedicata agli Action Developer 2026, i rappresentanti delle diverse categorie partecipanti alla campagna, che hanno illustrato il contributo dei rispettivi settori alla nuova edizione della SERR. Per il mondo della scuola è intervenuto Arturo Bertoldi di Eduiren, partner della campagna, mentre il punto di vista delle imprese è stato rappresentato da Mauro delle Fratte di Italian Exhibition Group (IEG). Letizia Palmisano ha portato il contributo della categoria dei cittadini, mentre Eleonora Perotto della RUS è intervenuta per le pubbliche amministrazioni. A rappresentare il mondo delle associazioni è stato infine Antonio Garofano dell’Educational Goal Festival. Gli interventi hanno messo in relazione esperienze e prospettive differenti, accomunate dall’intenzione di tradurre la sensibilizzazione ambientale in iniziative concrete di riduzione dei rifiuti e in attività di comunicazione capaci di promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle risorse. Durante il confronto, Lucia Cuffaro ha introdotto i diversi temi anche attraverso citazioni di autori come Henry David Thoreau e Italo Calvino, utilizzate come spunti di riflessione sul rapporto tra comportamenti individuali, società e ambiente.

Shades of Circularity a Ecomondo: l’arte racconta le sfide della filiera tessile

La collaborazione tra la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e Italian Exhibition Group, organizzatore di Ecomondo, si è concretizzata anche nell’adesione della campagna a Shades of Circularity, l’installazione artistica ospitata dal 3 al 6 novembre nella Hall Sud, all’ingresso principale della manifestazione. L’opera ha utilizzato sette colori per rappresentare alcune delle principali sfide che interessano la filiera tessile, affrontando temi quali la responsabilità, la rigenerazione, l’innovazione e la tracciabilità. Attraverso il linguaggio artistico, l’installazione ha proposto una riflessione sulla trasformazione circolare dei materiali e sulle prospettive di un settore nel quale la gestione delle risorse e il recupero dei prodotti assumono un ruolo centrale. La partecipazione della SERR all’iniziativa ha ampliato il collegamento tra le attività della campagna e il programma di Ecomondo, valorizzando anche la dimensione culturale e comunicativa della sostenibilità.

La rete nazionale della SERR verso l’edizione di novembre 2026

Con la presentazione di Ecomondo, la 18ª Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti entra nella fase che precede le iniziative in programma dal 21 al 29 novembre. Il coinvolgimento del Comitato Promotore nazionale, dei consorzi di filiera, degli Action Developer e delle organizzazioni partner costituisce la struttura di collaborazione attraverso la quale la campagna promuove la partecipazione delle diverse categorie presenti sul territorio italiano. L’edizione 2026 si sviluppa attorno a un obiettivo condiviso: rafforzare la cultura della prevenzione dei rifiuti, incentivare il consumo responsabile e sostenere comportamenti orientati alla riduzione, al riuso e al riciclo, favorendo l’integrazione dei principi dell’economia circolare nelle attività quotidiane, nelle istituzioni e nel sistema produttivo.