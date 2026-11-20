Una mappa digitale per conoscere, monitorare e gestire il patrimonio produttivo italiano. Si chiama hub4ait ed è il primo portale nazionale dedicato alle aree industriali del Paese, realizzato grazie a un accordo tra ENEA e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La piattaforma mette attualmente a disposizione una mappatura georeferenziata di oltre 300 aree industriali distribuite sull’intero territorio nazionale. Le realtà censite sono organizzate per tipologia e aggregati produttivi: consorzi di sviluppo industriale, distretti, aree industriali provinciali e comunali e APEA, le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.

Hub4ait non si limita a rappresentare la distribuzione geografica degli insediamenti, ma costituisce un vero e proprio ambiente di lavoro, nel quale confluiscono informazioni sulle aree e sulle organizzazioni presenti. Il sistema integra dati ambientali, sociali, economici e normativi, offrendo un quadro articolato delle caratteristiche del tessuto produttivo. Tra le informazioni consultabili figurano la dimensione e la forma societaria delle imprese, i dati economici e occupazionali, le emissioni e i relativi impatti ambientali, gli indicatori sociali, i vincoli normativi e urbanistici e i regolamenti delle singole aree. La piattaforma è inoltre predisposta per integrare elementi cartografici utili alla pianificazione urbanistica, con la possibilità di individuare i lotti già occupati e quelli ancora disponibili.

Una banca dati per supportare le decisioni

L’obiettivo è superare la frammentazione delle informazioni che caratterizza il sistema delle aree industriali italiane, mettendo a disposizione uno strumento condiviso e aggiornabile per amministrazioni, imprese e soggetti coinvolti nella gestione del territorio. “L’ampia frammentazione normativa e informativa che caratterizza le aree industriali e produttive italiane rende necessario disporre di una mappatura uniforme, completa e aggiornata a livello nazionale. Obiettivo della piattaforma è rispondere a questa esigenza, mettendo a disposizione strumenti per consultare, monitorare e gestire i dati e supportare così i processi decisionali, dalla singola organizzazione alle diverse scale territoriali”, spiega la responsabile ENEA del progetto, Laura Cutaia, ricercatrice della Divisione Economia Circolare.

Flussi di risorse e opportunità di simbiosi industriale

Tra le funzionalità del portale rientra anche la raccolta di dati sui flussi di risorse: materiali, energia, acqua, scarti, servizi, asset e capacità produttive. Le informazioni, disponibili sia in forma dettagliata sia aggregata, consentono di analizzare i consumi in ingresso e i flussi in uscita, considerando la singola organizzazione, l’intera area industriale o ambiti territoriali più ampi. Questa ricostruzione può contribuire a individuare nuove opportunità di collaborazione tra le realtà produttive, anche attraverso la simbiosi industriale: un modello che favorisce il riutilizzo di risorse e sottoprodotti, trasformando gli scarti di un’attività in risorse potenzialmente utili per un’altra. L’obiettivo è migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse e promuovere processi produttivi più circolari.

La transizione verso l’Eco-Distretto circolare

Un’ulteriore funzione di hub4ait riguarda la possibilità di verificare quanto un’area industriale sia coerente con il modello di Eco-Distretto circolare (EDC). Lo strumento punta a facilitare il percorso di trasformazione degli insediamenti produttivi verso sistemi più sostenibili e basati sui principi dell’economia circolare. Il modello, sviluppato sulla base della disciplina relativa ai parchi eco-industriali, è stato proposto da ENEA e MASE ed è attualmente in fase di revisione.

La piattaforma si trova intanto in una fase di progressivo popolamento. La base dati viene ampliata da ENEA attraverso attività di ricognizione diretta e grazie alla collaborazione delle aree industriali, il cui contributo è determinante per accrescere la completezza e l’utilità delle informazioni disponibili. “Attualmente il portale è in fase di popolamento. La base dati viene ampliata progressivamente da ENEA con ricognizioni dirette e grazie al contributo collaborativo delle aree industriali. Più soggetti partecipano, più il sistema cresce e può fornire informazioni utili a supportare le politiche industriali e la crescita economica sostenibile del nostro Paese”, conclude Cutaia.