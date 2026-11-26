Tragedia sul lavoro in Ecuador, dove quattro operai hanno perso la vita e un quinto è rimasto ferito a causa di una presunta fuga di ammoniaca. Il grave incidente si è verificato nel porto di Manta, nel nord-ovest del Paese sudamericano, mentre i lavoratori erano impegnati in alcuni interventi di manutenzione a bordo della nave Dona Lucia. A confermare il bilancio delle vittime è stato il corpo dei vigili del fuoco. La tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno all’interno delle celle frigorifere dell’imbarcazione, indicate come “stive”. Proprio in questi ambienti erano in corso le operazioni di manutenzione quando si sarebbe verificata la fuga di ammoniaca. “Al momento abbiamo quattro persone decedute”, ha dichiarato un membro dei vigili del fuoco di Manta in merito all’incidente.

Fuga di ammoniaca nelle celle frigorifere: i rischi per la salute

L’ammoniaca è una sostanza ampiamente utilizzata negli impianti di refrigerazione industriale grazie alle sue proprietà termodinamiche. Tuttavia, una dispersione accidentale può rappresentare un grave pericolo per la salute, soprattutto negli ambienti chiusi. L’esposizione a concentrazioni elevate può provocare gravi lesioni alle vie respiratorie, danni polmonari e conseguenze potenzialmente letali. La presenza di impianti frigoriferi a bordo delle imbarcazioni rende particolarmente importanti le procedure di sicurezza durante gli interventi di manutenzione, soprattutto negli spazi confinati.