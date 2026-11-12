Efficienza energetica, l’Italia conquista un prestigioso riconoscimento mondiale: premiato l’edificio della Guardia di Finanza di Campobasso

Un importante riconoscimento internazionale per l’Italia nel campo dell’efficienza energetica degli edifici e della sostenibilità del patrimonio pubblico. Il Quartiere Residenziale della Guardia di Finanza di Campobasso ha conquistato il titolo di Campione italiano di efficienza energetica per gli edifici nell’ambito del World Championship for Energy Savings (WCES), il Campionato mondiale per il risparmio energetico che premia le strutture capaci di ottenere riduzioni significative dei consumi attraverso interventi di riqualificazione. Il riconoscimento è stato consegnato oggi, 12 novembre 2026, durante la COP31 sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia. Il risultato assume una dimensione ancora più rilevante considerando che il complesso molisano è riuscito a conquistare anche un posto nella top 10 mondiale della categoria “Renovated Building Pathway”, dedicata agli edifici sottoposti a interventi di riqualificazione. Il successo è legato agli interventi realizzati attraverso il Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), iniziativa nell’ambito della quale ENEA svolge un ruolo di supporto tecnico, contribuendo alla valutazione delle prestazioni energetiche e dei risultati ottenuti.

Il premio mondiale per il risparmio energetico: Campobasso tra i migliori edifici riqualificati

Il World Championship for Energy Savings rappresenta una competizione internazionale che valorizza i risultati raggiunti dagli edifici in termini di riduzione dei consumi energetici. Il criterio alla base del riconoscimento è legato all’effettiva capacità degli interventi di riqualificazione di produrre benefici misurabili, attraverso la verifica delle prestazioni conseguite dopo i lavori. In questo contesto, il Quartiere Residenziale della Guardia di Finanza di Campobasso si è distinto tra le candidature italiane, ottenendo il titolo nazionale e un posizionamento tra i dieci migliori partecipanti a livello mondiale nella categoria riservata agli edifici riqualificati. Il riconoscimento mette in evidenza il ruolo che gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico possono assumere nel percorso di riduzione dei consumi e di trasformazione sostenibile degli immobili già esistenti.

Il ruolo di ENEA e del programma PREPAC nella riqualificazione degli edifici pubblici

Alla base del risultato ottenuto a Campobasso c’è il programma PREPAC, dedicato alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale. Nell’ambito di questo programma, ENEA opera come struttura di supporto tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, contribuendo alle attività necessarie per valutare gli interventi e i benefici energetici conseguiti. In occasione della competizione internazionale, ENEA ha selezionato alcuni degli interventi di riqualificazione energetica più significativi realizzati nell’ambito della Pubblica Amministrazione centrale italiana, individuando gli edifici da candidare al Campionato mondiale per il risparmio energetico. L’attività dell’Agenzia non si è limitata alla selezione delle strutture. ENEA ha infatti collaborato anche alla valutazione delle prestazioni energetiche successive agli interventi, attraverso l’analisi dei consumi effettivamente registrati dagli edifici partecipanti. Questo metodo consente di considerare i risultati concreti delle opere di efficientamento, ponendo al centro della valutazione il comportamento energetico degli immobili dopo la riqualificazione, anziché affidarsi esclusivamente alle prestazioni previste in fase progettuale.

Risparmio energetico misurabile, il principio alla base della competizione internazionale

Uno degli elementi distintivi del World Championship for Energy Savings è l’attenzione rivolta ai dati reali. La competizione si fonda su un principio che privilegia la verifica dei risultati rispetto agli impegni dichiarati e alle simulazioni delle prestazioni energetiche. A spiegare questa impostazione è Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. “Si tratta di un approccio coerente con il principio che ispira il WCES, sintetizzato nel motto No pledges. No simulations. Only results, che premia non le prestazioni teoriche o simulate, ma i risultati concreti e verificabili ottenuti sul campo”, sottolinea Calabrese. Il motto della manifestazione, “No pledges. No simulations. Only results”, sintetizza dunque il criterio attraverso il quale vengono riconosciuti gli edifici che hanno dimostrato miglioramenti energetici attraverso consumi realmente misurati. La verifica dei dati rappresenta un aspetto centrale anche nelle attività svolte da ENEA, che ha contribuito all’analisi delle prestazioni degli immobili italiani candidati, collegando gli interventi di riqualificazione ai benefici energetici effettivamente riscontrati.

Non solo Campobasso: in gara anche la Guardia di Finanza di Ancona e i Vigili del Fuoco di Anzio

La partecipazione italiana al Campionato mondiale per il risparmio energetico non si è limitata al complesso residenziale della Guardia di Finanza di Campobasso. ENEA ha infatti individuato altri due edifici pubblici interessati da significativi interventi di riqualificazione energetica, portando a tre il numero delle strutture italiane presenti nella competizione. Tra queste figura la sede del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, nelle Marche, che ha partecipato al confronto internazionale sulle prestazioni energetiche degli edifici. La terza candidatura italiana riguarda la Caserma Provinciale dei Vigili del Fuoco di Anzio, nel Lazio, anch’essa selezionata nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale. Le tre candidature interessano differenti tipologie di immobili pubblici, accomunati dall’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche attraverso interventi di efficientamento e dalla valutazione dei consumi registrati successivamente alla realizzazione dei lavori.

ENEA: un riconoscimento per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio pubblico italiano

Il risultato conseguito dal complesso di Campobasso si inserisce nel più ampio percorso di decarbonizzazione del settore edilizio, uno degli ambiti interessati dalle politiche nazionali ed europee per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. A sottolineare il significato del premio è Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica, che evidenzia il valore degli interventi realizzati attraverso il programma PREPAC. “Questo riconoscimento valorizza l’impegno dell’Italia nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e nel percorso di decarbonizzazione del settore”, dichiara Bertini. “Il risultato – aggiunge – dimostra come gli interventi promossi attraverso il programma PREPAC possano tradursi in benefici energetici concreti e misurabili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO₂ e di transizione verso un ambiente costruito più sostenibile”. La valorizzazione dei risultati energetici effettivi costituisce un elemento importante per le strategie di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto permette di collegare le attività di efficientamento agli obiettivi di contenimento dei consumi, riduzione delle emissioni e sostenibilità ambientale.

World Championship for Energy Savings, chi promuove il campionato mondiale

Il World Championship for Energy Savings è promosso dalla Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) e da Action for Market Transformation (A4MT), organizzazione che si occupa del coordinamento operativo dell’iniziativa. La competizione internazionale è dedicata agli edifici che hanno conseguito miglioramenti significativi delle prestazioni energetiche, riconoscendo i risultati ottenuti mediante interventi di riqualificazione e misurati attraverso i consumi effettivi. In questo quadro, il riconoscimento assegnato alla struttura della Guardia di Finanza di Campobasso contribuisce a valorizzare l’esperienza italiana nell’applicazione di programmi di efficientamento energetico agli immobili della Pubblica Amministrazione centrale.

COP31, il 20 novembre ENEA presenterà le strategie per l’efficienza energetica negli edifici pubblici

L’impegno di ENEA alla COP31 di Antalya proseguirà anche nei prossimi giorni. Il 20 novembre 2026 l’Agenzia prenderà parte al panel internazionale Energy Efficiency in Public Buildings: Decarbonisation and Investment Pipelines, dedicato all’efficienza energetica degli edifici pubblici, alla decarbonizzazione e alle opportunità di investimento nel settore. L’incontro avrà come obiettivo la promozione di interventi capaci di migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico, favorendo il passaggio dalle analisi tecniche alla realizzazione di progetti di riqualificazione bancabili, ossia strutturati per poter accedere a finanziamenti. Al centro del confronto ci saranno anche i cosiddetti “passaporti di ristrutturazione degli edifici”, conosciuti a livello europeo come Building Renovation Passports (BRP), strumenti collegati alla pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. Alla conferenza interverrà Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano, per approfondire le più recenti novità e le strategie del settore. La partecipazione al panel consentirà di affrontare il rapporto tra analisi energetica, programmazione degli interventi e investimenti per la decarbonizzazione degli edifici pubblici, in un contesto internazionale dedicato alle politiche climatiche e alla transizione energetica.