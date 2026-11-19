Il Mediterraneo si conferma un’area strategica per la produzione di energia, con l’entrata in funzione di un importante giacimento di gas naturale al largo delle coste dell’Egitto. Il progetto West Mina ha ufficialmente avviato la produzione attraverso l’attivazione di due pozzi, raggiungendo una capacità produttiva complessiva di 160 milioni di piedi cubi di gas al giorno. Un risultato significativo per il settore energetico egiziano, frutto della collaborazione tra importanti operatori internazionali e la società statale del gas. L’avvio delle attività rappresenta un nuovo sviluppo nella valorizzazione delle risorse energetiche del Mediterraneo e si inserisce nel quadro degli investimenti destinati all’esplorazione e alla produzione di idrocarburi nelle acque egiziane.

Gas nel Mediterraneo, entrano in produzione i due pozzi del giacimento West Mina

Il giacimento West Mina, situato nelle acque del Mediterraneo al largo dell’Egitto, è entrato nella fase operativa con l’attivazione simultanea dei suoi due pozzi produttivi. L’entrata in esercizio delle infrastrutture consente di avviare l’estrazione delle risorse presenti nel sottosuolo marino, portando nuova produzione di gas naturale nel settore energetico egiziano. Nel dettaglio, il pozzo West Mina 1 raggiunge una produzione di 100 milioni di piedi cubi di gas al giorno, mentre il West Mina 2 contribuisce con ulteriori 60 milioni di piedi cubi giornalieri. La somma delle produzioni dei due pozzi porta il volume complessivo a 160 milioni di piedi cubi quotidiani. Si tratta di un quantitativo rilevante che evidenzia la capacità produttiva del giacimento e l’importanza dell’avvio delle operazioni nell’ambito delle attività di estrazione di gas naturale nel Mediterraneo orientale.

Shell, EGAS e KUFPEC: la partnership internazionale per il gas egiziano

Lo sviluppo del progetto West Mina si inserisce nell’ambito della partnership tra la Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), Shell e la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC). La collaborazione riunisce la società egiziana del gas e due operatori internazionali del settore energetico, confermando il ruolo delle partnership industriali nello sviluppo delle risorse di idrocarburi presenti nel Mediterraneo. L’entrata in produzione del giacimento costituisce un passaggio concreto per il progetto, che dalla fase di sviluppo è arrivato all’estrazione effettiva del gas attraverso i due pozzi ora operativi.

West Mina, riserve stimate in 245 miliardi di piedi cubi di gas e 5 milioni di barili di condensati

Uno degli elementi più importanti del progetto riguarda la consistenza delle riserve di gas naturale associate al giacimento. Secondo le stime disponibili, West Mina dispone di circa 245 miliardi di piedi cubi di gas, una quantità che conferisce al progetto un significativo potenziale estrattivo. Alle riserve gassose si aggiungono inoltre 5 milioni di barili di condensati, idrocarburi liquidi associati alla presenza di gas naturale e di interesse per l’industria energetica. La presenza di entrambe le risorse rafforza il valore industriale del giacimento, che comprende quindi non soltanto volumi di gas naturale, ma anche una componente liquida potenzialmente valorizzabile nell’ambito delle attività di produzione. Le quantità stimate descrivono la consistenza delle risorse del giacimento, mentre i volumi giornalieri dei due pozzi rappresentano la produzione avviata con l’entrata in esercizio di West Mina.

Il ministro Karim Badawi: “l’avvio della produzione legato alla ripresa degli investimenti”

L’entrata in funzione del giacimento è stata sottolineata anche dal ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie, Karim Badawi, che ha collegato il risultato alla ripresa degli investimenti nelle attività di estrazione degli idrocarburi. Secondo il ministro, infatti, l’avvio della produzione di West Mina è il risultato di una ripresa degli investimenti nel settore petrolifero e del gas. Una valutazione che colloca il nuovo progetto nel più ampio contesto delle iniziative industriali rivolte allo sviluppo delle risorse energetiche egiziane. Il completamento del percorso che ha portato all’attivazione dei due pozzi rappresenta dunque un risultato operativo per le società coinvolte e un ulteriore sviluppo delle attività di produzione di gas nel Mediterraneo.

Energia e Mediterraneo orientale, il ruolo del nuovo giacimento egiziano

Con l’avvio della produzione di West Mina, l’Egitto aggiunge un nuovo giacimento operativo alle proprie attività di estrazione offshore. La disponibilità di gas naturale nelle acque del Mediterraneo costituisce un elemento importante per il comparto energetico nazionale, nel quale l’esplorazione e lo sviluppo dei giacimenti rappresentano attività centrali. Il progetto mette insieme tre aspetti fondamentali: la presenza di riserve significative di idrocarburi, la collaborazione tra operatori energetici internazionali e l’entrata in esercizio di infrastrutture produttive capaci di estrarre gas dal sottosuolo marino. L’attivazione di West Mina costituisce così un nuovo tassello nello sviluppo delle risorse energetiche egiziane nel Mediterraneo orientale, con una produzione giornaliera già avviata e un patrimonio di riserve che rappresenta la base delle attività estrattive del giacimento.