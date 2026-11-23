Quando ci si ferma a osservare la mappa delle anomalie termiche superficiali marine aggiornata al 21 novembre si ha la sensazione immediata di trovarsi davanti a una configurazione fuori scala in cui una lingua di acqua rovente quasi color mogano attraversa il Pacifico equatoriale dal cuore dell’oceano fino alle coste del Sud America mentre ampie porzioni del Pacifico meridionale restano macchiate di un blu profondo che racconta quanto l’equilibrio termico dell’oceano sia profondamente perturbato.

El Niño 2026, le proiezioni ECMWF indicano anomalie fino a +4°C nel Pacifico equatoriale

Gli ultimi aggiornamenti settimanali del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine confermano che questo El Niño già eccezionale sta continuando a rafforzarsi in vista di un possibile picco tra la fine di dicembre e l’inizio dell’inverno boreale con valori nella regione Niño 3.4 attesi intorno a più +3,8°C e con la concreta possibilità che le anomalie possano spingersi fino a sfiorare o raggiungere la soglia di +4°C.

Come funziona El Niño: il ruolo degli alisei e della redistribuzione del calore oceanico

Per comprendere la portata di ciò che sta accadendo basta ricordare che il fenomeno di El Niño non crea dal nulla calore aggiuntivo sul pianeta ma agisce come una gigantesca valvola capace di ridistribuire e liberare verso l’atmosfera l’enorme quantità di energia termica accumulata negli oceani nel corso degli anni. In una fase normale gli alisei soffiano con decisione da est verso ovest lungo l’equatore spingendo le acque superficiali più calde verso l’Asia e l’Australia e favorendo lungo le coste sudamericane la risalita di acque profonde più fredde e ricche di nutrienti ma quando questo sistema si indebolisce o si inverte l’acqua calda rifluisce verso il Pacifico centrale e orientale modificando la convezione atmosferica e ridisegnando la posizione delle correnti a getto e delle fasce di precipitazione a migliaia di chilometri di distanza.

Un El Niño eccezionale in un oceano globale già molto caldo: i possibili effetti sul clima

Ciò che rende l’episodio del 2026 particolarmente degno di attenzione è la combinazione tra l’intensità record del segnale oceanico nel Pacifico tropicale e il contesto di un oceano globale che ha già toccato livelli termici senza precedenti negli ultimi anni. Quando un El Niño così vigoroso si innesta su un pianeta già caratterizzato da un elevato contenuto di calore oceanico gli effetti si sommano e si amplificano moltiplicando i rischi per i sistemi agricoli le risorse idriche gli ecosistemi costieri e le infrastrutture energetiche in aree molto diverse del globo ben oltre i confini del bacino pacifico.

Proprio per questo motivo la comunità scientifica affianca ai parametri tradizionali come l’anomalia nella regione Niño 3.4 anche indicatori relativi che mettono a confronto il riscaldamento del Pacifico centrale con quello del resto della fascia tropicale così da isolare con maggiore precisione la firma dinamica propria di El Niño rispetto al riscaldamento di fondo legato ai cambiamenti climatici. L’analisi congiunta di questi strumenti mostra che l’anomalia non è soltanto un dato numerico isolato ma il risultato di un accoppiamento stretto e persistente tra oceano e atmosfera che ha già superato i riferimenti storici precedenti ben prima del momento in cui il fenomeno raggiunge tradizionalmente la sua massima intensità stagionale.

Il possibile picco di fine dicembre e gli effetti atmosferici nei primi mesi del 2027

Guardando ai prossimi mesi la lezione più importante che emerge da queste mappe e da queste proiezioni è che il picco oceanico di fine dicembre non segnerà la fine immediata degli effetti ma rappresenterà piuttosto il momento di massima spinta di un meccanismo i cui strascichi atmosferici e termici si fanno sentire spesso con un ritardo di alcuni mesi. Seguire con attenzione l’evoluzione delle temperature superficiali e delle risposte atmosferiche tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 diventa quindi essenziale non per cedere all’allarmismo ma per leggere con lucidità un sistema che in questo scorcio di decennio sta mostrando tutta la sua complessità e la sua forza.

Le conseguenze per l’Europa e il Mediterraneo: teleconnessioni, NAO e possibili cambiamenti della circolazione invernale

Per quanto riguarda l’Europa e il bacino del Mediterraneo è importante chiarire che l’influenza di El Niño non si manifesta mai in modo diretto e meccanico come accade lungo le coste delle Americhe o nell’area indo-pacifica ma agisce attraverso lunghe catene di teleconnessioni atmosferiche che attraversano la troposfera e talvolta la stratosfera modificando la posizione del getto polare e il comportamento dell’Oscillazione Nord Atlantica. Negli episodi più intensi questo riassetto della circolazione emisferica può favorire un aumento delle precipitazioni e del passaggio di perturbazioni atlantiche sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo centrale soprattutto tra il tardo autunno e l’inizio della primavera mentre verso la fine della stagione invernale cresce la probabilità di ondulazioni marcate del vortice polare che possono alternare fasi miti e molto umide a irruzioni fredde tardive sebbene il segnale europeo resti sempre filtrato dalle condizioni locali degli oceani vicini e dal riscaldamento di fondo del Mediterraneo stesso.