L’America Latina è alle prese con una grave emergenza meteorologica a causa delle piogge torrenziali associate al fenomeno di El Niño, che stanno provocando estese inondazioni tra Perù ed Ecuador. Diverse città sono state sommerse dall’acqua, con abitazioni danneggiate, infrastrutture compromesse e migliaia di famiglie in difficoltà. La situazione più critica si registra in alcune aree settentrionali del Perù, dove nella città di Piura, capoluogo dell’omonima regione, le strade sono state invase da acqua che in alcuni punti ha raggiunto l’altezza della vita. Le precipitazioni intense sono proseguite per circa 12 ore, a partire dalla giornata di giovedì, causando allagamenti diffusi.

Secondo le prime stime delle autorità locali, circa 2mila famiglie sono state coinvolte nell’emergenza nella sola area di Piura. Le immagini provenienti dalla città mostrano strade trasformate in corsi d’acqua e abitazioni invase dalle piogge, con mobili ed elettrodomestici trascinati dalla corrente. La crisi ha avuto ripercussioni anche a livello istituzionale: il presidente peruviano Keiko Fujimori ha rinviato un viaggio in Colombia per seguire da vicino l’emergenza e raggiungere le zone maggiormente colpite.

In Ecuador bilancio pesantissimo

Situazione altrettanto grave in Ecuador, dove le autorità nazionali per la gestione dei rischi hanno segnalato 34 vittime e circa 47mila persone colpite dalle precipitazioni associate a El Niño. Nella città occidentale di Manta, l’esondazione di due fiumi ha provocato estesi allagamenti. In diversi quartieri l’acqua ha raggiunto il livello del torace, costringendo gli abitanti a muoversi attraverso le strade sommerse o a utilizzare materassi galleggianti per cercare di raggiungere zone più sicure. L’acqua e il fango hanno invaso numerose abitazioni, provocando la perdita di mobili, vestiti ed elettrodomestici. A rendere ancora più difficili le condizioni igienico-sanitarie si sono aggiunti i problemi alla rete fognaria, con fuoriuscite che hanno interessato le aree allagate.

El Niño verso un’intensità record: cambia la circolazione atmosferica

Alla base dell’emergenza c’è il fenomeno climatico di El Niño, caratterizzato da un anomalo aumento delle temperature superficiali delle acque nell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale. Questo riscaldamento altera la circolazione atmosferica, modificando i regimi dei venti e delle precipitazioni su scala globale. In Sud America, alcune delle conseguenze possono tradursi in piogge particolarmente intense e persistenti, con un conseguente aumento del rischio di esondazioni e alluvioni. L’episodio in corso viene indicato come potenzialmente il più intenso mai registrato e sarebbe già associato a diversi eventi meteorologici estremi nel continente. Perù ed Ecuador sono tra i Paesi che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale per affrontare le conseguenze delle precipitazioni.