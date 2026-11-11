El Niño, raggiunto il limite di 2°C: cosa ci aspetta in inverno secondo la NOAA

Il fenomeno climatico El Niño sta rapidamente raggiungendo livelli di allerta senza precedenti, spingendo gli esperti della NOAA a lanciare un avvertimento molto chiaro per i prossimi mesi. Tra agosto e ottobre del 2026, l’indice ufficiale ha registrato un’impressionante anomalia termica di 2,0°C, posizionandosi al 2° posto tra gli eventi più intensi mai rilevati per questo periodo dell’anno dal 1950 in poi. Soltanto l’episodio del biennio 1997-1998 si era spinto leggermente oltre nello stesso arco temporale. Con il divario che si assottiglia sempre di più, i meteorologi ritengono che ci sia ben l’83% di probabilità che l’evento in corso possa superare qualsiasi altro picco storico assoluto entro la fine dell’anno, trasformando l’inverno alle porte in un periodo estremo.

I record assoluti del passato

I dati provengono dal Relative Oceanic Niño Index, lo strumento principale utilizzato dal Climate Prediction Center della NOAA per misurare la forza del fenomeno. Nello specifico, il valore di 2.0°C si confronta con i 2,07°C registrati nell’autunno del 1997. L’evento del 2026 ha già ampiamente superato quello del 2015, che nello stesso periodo si attestava a 1,80°C. Il record assoluto trimestrale rimane però saldamente nelle mani della stagione 1982-1983, quando l’indice toccò la soglia di 2,40°C. Il destino di questa stagione dipenderà da quanto il riscaldamento oceanico continuerà a rafforzarsi. Se l’incremento dovesse ricalcare le orme del 2015, il picco arriverebbe a 2,42°C, battendo il primato. Se invece seguisse l’andamento del 1982, potremmo registrare 2,73°C.

Le previsioni degli esperti per il nuovo anno

Le proiezioni ufficiali indicano alte probabilità di trovarsi di fronte a un evento storico, definito come un valore trimestrale pari o superiore a 2,5°C. Il Climate Prediction Center stima questa eventualità all’83% per il trimestre tra ottobre e dicembre, scendendo lievemente al 70% per il periodo compreso tra novembre e gennaio. Ci si aspetta che le condizioni di forte anomalia perdurino almeno fino al 1° trimestre del 2027. Attualmente le acque superficiali del Pacifico rimangono caldissime, con la regione di rilevamento principale che segna 2,3°C sopra la media e l’area più a Est, al largo di Perù ed Ecuador, che fa registrare un impressionante 4,7°C. Sotto la superficie, invece, le temperature anomale sembrano essersi stabilizzate da metà ottobre in poi.

I primi impatti tangibili

Le conseguenze di un El Niño così potente stanno già iniziando a manifestarsi su vasta scala, anticipando i tipici scenari invernali. Negli Stati Uniti, ad esempio, la stagione degli uragani atlantici ha prodotto finora soltanto 1 uragano, il numero più basso dal 1925. Allo stesso tempo, diverse città americane hanno vissuto l’autunno più piovoso mai documentato. Solitamente, durante la stagione fredda, il fenomeno porta tempeste più frequenti verso il Sud degli Stati Uniti, lasciando invece condizioni più miti e secche nel Nord del Paese. Resta ora da capire se le temperature dell’oceano si innalzeranno ulteriormente nelle prossime settimane, dettando le regole del clima globale per l’inizio del 2027.