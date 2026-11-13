El Niño, studio svela la frattura climatica del Sud America: siccità in Amazzonia e alluvioni al Sud

Il fenomeno di El Niño causa impatti devastanti in Sud America, ma le tradizionali medie stagionali non permettono di cogliere l’evoluzione rapida e le oscillazioni repentine del clima. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Atmospheric and Oceanic Science Letters, condotto dagli scienziati della Federal University of Paranà a Curitiba. Il team, guidato da Alice Grimm, ha esaminato un dataset storico di 75 anni relativo a 15 distinti eventi di El Niño. I dati sono stati raccolti da oltre 10mila stazioni di misurazione della pioggia in tutto il Sud America e verificati per circa un anno. Le informazioni sono state elaborate mese per mese. Utilizzando le cosiddette “Funzioni di influenza”, il lavoro ha identificato le sorgenti atmosferiche chiave che guidano le teleconnessioni tropicali ed extratropicali, permettendo di prevedere con maggiore accuratezza dove e quando si manifesteranno le precipitazioni più intense.

Una netta contrapposizione continentale

I risultati hanno evidenziato una netta contrapposizione continentale: da un lato la gravissima siccità che colpisce l’Amazonia settentrionale, dall’altro le precipitazioni torrenziali e le inondazioni che interessano le regioni subtropicali e il sud del Brasile. I lavori precedenti, osservano gli scienziati, evidenziano le variazioni stagionali dell’impatto di El Niño. Tuttavia, le medie stagionali non riescono a cogliere le intense e improvvise fluttuazioni rivelate da quest’ultima ricerca.

L’obiettivo futuro

Il prossimo obiettivo, spiegano gli esperti, sarà superare il semplice calcolo delle medie di precipitazione per studiare come El Niño modifichi la frequenza diretta degli eventi meteorologici estremi. Poiché tali eventi causano i maggiori danni socio-economici, concludono gli autori, identificare esattamente dove e quando diventeranno più frequenti consentirà alle amministrazioni locali di rafforzare i piani di protezione civile e ridurre la vulnerabilità dei territori.