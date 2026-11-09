Elettricità, impennata dei prezzi in Europa: i dati aggiornati e il confronto con l’Italia

Il prezzo dell’energia elettrica raggiunge livelli particolarmente elevati sui principali mercati europei, con quotazioni che in diversi Paesi superano ampiamente i 300 euro per megawattora. In questo scenario, l’Italia registra un prezzo medio di 293,9 euro/MWh, un valore inferiore rispetto a quelli rilevati in Germania, Francia e Austria. E’ quanto emerge dai dati del Gestore dei mercati energetici (GME), che pubblica sul proprio sito, praticamente in tempo reale, gli esiti del mercato elettrico. Il dato italiano, relativo alla giornata di oggi, lunedì 9 novembre 2026, evidenzia quotazioni molto elevate, pur collocandosi al di sotto di quelle registrate in alcune delle principali economie europee.

Prezzo energia elettrica oggi in Italia: il PUN raggiunge 293,9 euro/MWh

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), riferimento per l’andamento del mercato elettrico italiano, si attesta oggi a 293,9 euro per megawattora. Si tratta di un valore che fotografa il livello raggiunto dalle quotazioni dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia. Il dato emerge dalle rilevazioni del GME, l’organismo che gestisce i mercati energetici nazionali e rende disponibili gli esiti delle contrattazioni attraverso la propria piattaforma ufficiale.

Energia elettrica in Europa: Germania a 351,5 euro e Francia a 304,5 euro/MWh

Il confronto con gli altri grandi mercati continentali mette in evidenza prezzi ancora più elevati. Secondo i dati pubblicati sulla piattaforma Epex, in Germania il prezzo medio dell’energia elettrica raggiunge 351,5 euro/MWh, superando di 57,6 euro quello italiano. Anche la Francia registra quotazioni superiori rispetto all’Italia, con un prezzo medio di 304,5 euro/MWh. La differenza tra i due Paesi è di 10,6 euro per megawattora. Il confronto evidenzia quindi come il mercato elettrico italiano, pur caratterizzato da prezzi elevati, presenti oggi valori inferiori rispetto a quelli delle due maggiori economie dell’Unione europea.

Austria, energia elettrica a 378,1 euro/MWh: il prezzo più alto tra i Paesi considerati

Tra i mercati europei presi in esame, è l’Austria a registrare il prezzo medio più elevato. Le quotazioni dell’energia elettrica raggiungono infatti 378,1 euro per megawattora, un livello nettamente superiore rispetto a quello italiano. La differenza tra Austria e Italia ammonta a 84,2 euro/MWh, mentre il prezzo austriaco supera quello tedesco di 26,6 euro e quello francese di 73,6 euro per megawattora. Le rilevazioni del GME e della piattaforma Epex delineano così un quadro europeo caratterizzato da quotazioni particolarmente alte, con differenze significative tra i singoli mercati nazionali e un prezzo italiano che, nella giornata del 9 novembre, risulta inferiore a quello degli altri tre Paesi considerati.