Emergenza sanitaria, volo dell’Aeronautica da Lamezia Terme a Roma per un 64enne

Si è concluso nella tarda serata di ieri, con l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, un trasporto sanitario urgente effettuato dall’Aeronautica Militare per trasferire un uomo di 64 anni dalla Calabria a Roma, dove proseguirà le cure in una struttura ospedaliera specialistica. Il paziente, ricoverato all’Azienda ospedaliera “P.O. Annunziata” di Cosenza, è stato imbarcato all’aeroporto di Lamezia Terme a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino. Ad accompagnarlo durante il trasferimento un’équipe sanitaria composta da un medico e un infermiere, che hanno garantito l’assistenza necessaria per tutta la durata del volo. Il velivolo è decollato poco dopo le 22:20, raggiungendo l’aeroporto di Ciampino intorno alle 23:10. Una volta a terra, il 64enne è stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, individuato come struttura di destinazione per la prosecuzione delle cure.

La missione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, che ha interessato la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea. Da qui è stato disposto l’impiego di uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare mantenuti in prontezza operativa proprio per rispondere a esigenze di trasporto sanitario urgente. Il volo ha ricevuto l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività della flotta dei velivoli di Stato. Completata la missione e assicurato il trasferimento del paziente, l’equipaggio e il velivolo del 31° Stormo sono rientrati all’aeroporto di Ciampino, tornando a disposizione per eventuali ulteriori interventi.

Il trasporto sanitario urgente rientra tra i compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare a favore della collettività. I reparti di volo garantiscono un servizio operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi pronti a intervenire anche in condizioni meteorologiche difficili. Un’attività che non riguarda soltanto il trasferimento di persone in imminente pericolo di vita, ma comprende anche il trasporto di organi, équipe mediche e ambulanze, assicurando collegamenti rapidi e indispensabili quando la tempestività può fare la differenza nel percorso di cura.