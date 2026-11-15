Emilia Romagna, freddo pungente in pianura: temperature rigide tra Ferrara, Forlì, Ravenna e Modena

Una serata decisamente fredda in Emilia Romagna, dove le temperature sono scese sensibilmente in diverse località di pianura. I valori registrati evidenziano condizioni particolarmente fredde in alcune zone della regione, con temperature comprese tra +1,2°C e +1,9°C nelle sei località più fredde segnalate. Il dato più significativo arriva dalla provincia di Ferrara, dove Poggio Renatico ha registrato appena +1,2°C, risultando la località di pianura più fredda tra quelle considerate. Temperature molto basse anche nel Forlivese, nel Ravennate e nel Modenese, con valori inferiori ai due gradi.

Poggio Renatico la località più fredda: appena +1,2°C nel Ferrarese

È Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, a far registrare la temperatura più bassa, con +1,2°C. Il dato colloca la località ferrarese al primo posto nella rilevazione delle temperature tra le località di pianura segnalate. La provincia di Ferrara è rappresentata anche da altre due località caratterizzate da temperature particolarmente basse. A Final di Rero sono stati registrati +1,7°C, mentre a Ospital Monacale la temperatura si è attestata a +1,9°C. Tre delle sei località più fredde appartengono dunque al territorio ferrarese, che presenta alcuni dei valori più bassi della serata.

Freddo anche tra Forlì e Ravenna: temperature particolarmente rigide

Il freddo interessa anche la Romagna, dove due località di pianura hanno fatto registrare temperature particolarmente contenute. A Villafranca di Forlì, in provincia di Forlì-Cesena, la temperatura è scesa a +1,5°C, il secondo valore più basso tra quelli segnalati. Poco distante nella graduatoria si colloca San Biagio di Faenza, in provincia di Ravenna, dove sono stati rilevati +1,6°C. Si tratta di valori che testimoniano una serata particolarmente fredda anche nelle pianure romagnole.

Temperature basse anche nel Modenese: +1,7°C a San Lorenzo della Pioppa

Anche la provincia di Modena compare tra i territori interessati dalle temperature più basse della serata. A San Lorenzo della Pioppa sono stati registrati +1,7°C, lo stesso valore rilevato a Final di Rero, nel Ferrarese. Le rilevazioni descrivono una serata caratterizzata da freddo intenso nelle pianure emiliano-romagnole, con temperature particolarmente basse in diverse località distribuite tra le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Modena.

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