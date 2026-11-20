Enel rafforza la propria presenza negli Stati Uniti e accelera gli investimenti nelle energie rinnovabili. Il gruppo energetico italiano ha firmato un accordo con energyRe per l’acquisizione del 100% di un portafoglio di impianti solari situati in South Carolina, con una capacità installata complessiva di 317 MWdc. Un’operazione che consentirà di ampliare ulteriormente la presenza di Enel nel mercato nordamericano e di consolidare la strategia di crescita nella produzione di energia da fonti rinnovabili. L’acquisizione, il cui perfezionamento è previsto nel primo trimestre del 2027, avrà un impatto stimato sull’indebitamento finanziario netto di circa 255 milioni di dollari, una volta completati gli impianti e tenuto conto degli effetti legati alla loro entrata in esercizio. A regime, il portafoglio dovrebbe contribuire positivamente ai risultati economici del gruppo, con un incremento dell’Ebitda stimato in circa 30 milioni di dollari annui.

Enel acquisisce nuovi impianti fotovoltaici negli USA: capacità di 317 MWdc

Al centro dell’accordo tra Enel ed energyRe c’è un portafoglio di impianti fotovoltaici localizzati nello Stato americano del South Carolina. La capacità installata complessiva raggiungerà 317 MWdc, mentre la produzione media annua attesa supererà i 540 GWh di energia elettrica. Si tratta di un investimento che si inserisce nel percorso di espansione del gruppo nel settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’acquisizione di infrastrutture energetiche destinate a contribuire alla crescita della capacità produttiva negli Stati Uniti. La produzione prevista per gli impianti rappresenta uno degli elementi centrali dell’operazione, insieme al contributo economico atteso dopo il completamento delle strutture e l’avvio della loro attività.

Investimento da 255 milioni di dollari: gli effetti sui conti di Enel

Dal punto di vista finanziario, Enel prevede che l’acquisizione del portafoglio solare determinerà un impatto sull’indebitamento finanziario netto del gruppo pari a circa 255 milioni di dollari. La stima considera il completamento degli impianti e gli effetti connessi alla loro entrata in esercizio. L’operazione presenta anche un contributo positivo atteso sul fronte della redditività. Una volta raggiunta la piena operatività degli asset acquisiti, il gruppo stima infatti un incremento dell’Ebitda di circa 30 milioni di dollari su base annua. L’Ebitda, indicatore utilizzato per misurare il risultato economico della gestione operativa prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni, rappresenta un parametro rilevante per valutare il contributo degli investimenti alle performance industriali del gruppo.

Enel raggiungerà circa 13,5 GW di capacità rinnovabile in Nord America

L’acquisizione consentirà a Enel di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel settore delle energie pulite in Nord America. Dopo il perfezionamento dell’operazione, la capacità installata interamente rinnovabile del gruppo nell’area raggiungerà circa 13,5 GW, considerando complessivamente gli impianti eolici, quelli solari e i sistemi di accumulo. Il portafoglio acquisito in South Carolina andrà quindi ad aggiungersi alle attività già presenti nel mercato nordamericano, contribuendo all’espansione della capacità di generazione e al consolidamento di una struttura produttiva articolata su diverse tecnologie energetiche. La crescita riguarderà in particolare il comparto fotovoltaico, attraverso l’integrazione dei nuovi impianti nel portafoglio di asset rinnovabili del gruppo.

Acquisizione Enel-energyRe: closing previsto nel primo trimestre 2027

Per il completamento dell’operazione sarà necessario attendere il primo trimestre del 2027, periodo nel quale è previsto il closing dell’acquisizione. Il perfezionamento dell’accordo rimane subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive caratteristiche di questa tipologia di transazioni. Tra queste rientra il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili. Il completamento dell’iter autorizzativo rappresenta pertanto uno dei passaggi necessari affinché Enel possa finalizzare l’acquisizione del 100% del portafoglio di impianti solari oggetto dell’intesa con energyRe.

La strategia di Enel sulle rinnovabili e gli investimenti nei Paesi Tier 1

L’accordo negli Stati Uniti si colloca nell’ambito della strategia industriale illustrata da Enel durante il Capital Markets Day dello scorso febbraio, quando il gruppo aveva presentato l’obiettivo di incrementare la capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso operazioni di acquisizione. In particolare, il piano prevede la crescita mediante l’acquisizione di asset nei Paesi Tier 1, secondo il modello Brownfield, una delle direttrici individuate per ampliare la presenza del gruppo nei mercati considerati prioritari. L’intesa con energyRe rappresenta un’applicazione concreta di questo indirizzo strategico, con un investimento concentrato sul mercato statunitense e sullo sviluppo della capacità di produzione di energia solare. Con l’operazione in South Carolina, Enel prosegue dunque il percorso di espansione internazionale nelle energie rinnovabili, puntando sull’acquisizione di nuove attività produttive e sul loro contributo ai risultati economici del gruppo, in linea con gli obiettivi industriali presentati agli investitori.