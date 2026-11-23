Energia rinnovabile condivisa, benefici economici e un contributo concreto alla sanità del territorio. È il risultato raggiunto da EnerCER, la comunità energetica rinnovabile nata su iniziativa dei dipendenti del Gruppo Enercom, che nel 2025, primo anno completo di attività, ha condiviso tra i suoi 23 soci tutti i 103,4 MWh di energia rinnovabile messi a disposizione della comunità. Un traguardo che assume un significato anche sociale grazie alla decisione di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a un’iniziativa a sostegno della salute e dell’assistenza. La cooperativa ha infatti devoluto 4.000 euro alla Fondazione Benefattori Cremaschi per contribuire all’acquisto di un nuovo macchinario per la magnetoterapia, destinato ai percorsi di cura e riabilitazione. Il risultato evidenzia la duplice dimensione del progetto: da un lato la valorizzazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso un sistema di condivisione tra cittadini e imprese, dall’altro la possibilità di trasformare una parte dei benefici economici generati dalla comunità energetica in risorse destinate ai servizi del territorio cremasco.

Una donazione di 4.000 euro per la Fondazione Benefattori Cremaschi

La scelta di sostenere la Fondazione Benefattori Cremaschi nasce da quanto previsto dallo statuto della cooperativa, che contempla la destinazione di una parte degli incentivi riconosciuti dal GSE a progetti di carattere sociale. Il contributo di 4.000 euro è stato destinato all’acquisto di un nuovo macchinario per la magnetoterapia, che sarà utilizzato nei percorsi di cura rivolti agli oltre 200 ospiti della RSA e alle persone esterne che usufruiscono dei servizi di riabilitazione della Fondazione. L’iniziativa permette così di estendere i benefici dell’attività della comunità energetica anche a persone che non partecipano direttamente alla cooperativa. L’energia condivisa diventa infatti uno strumento attraverso il quale sostenere servizi legati alla salute, al benessere e all’assistenza. La donazione rappresenta inoltre un’applicazione concreta dei principi di responsabilità sociale che accompagnano il progetto EnerCER, collegando la produzione di energia rinnovabile a un intervento destinato alla comunità locale.

Roberto Bianchessi: “la nostra energia può generare ulteriore valore”

A sottolineare il significato del primo anno di attività è Roberto Bianchessi, presidente di EnerCER, che evidenzia sia il risultato energetico raggiunto sia la possibilità di utilizzare parte degli incentivi per sostenere un progetto sociale. “Già nel primo anno completo di attività la nostra EnerCER ha raggiunto la piena operatività: tutta l’energia rinnovabile prodotta dall’impianto fotovoltaico è stata condivisa e utilizzata per alimentare abitazioni e imprese. Questo ha generato un incentivo riconosciuto dal GSE che, come previsto dalla normativa e rafforzato dalla scelta dei soci, ci ha consentito di devolvere parte del contributo a un progetto sociale per il territorio – spiega Roberto Bianchessi, presidente di EnerCER –. Abbiamo scelto la Fondazione Benefattori Cremaschi, ed è bello sapere che la nostra energia non solo alimenta case e imprese collegate alla CER ma può generare ulteriore valore, sostenendo un’iniziativa così utile per la nostra comunità”. Il valore della donazione viene riconosciuto anche dalla Fondazione Benefattori Cremaschi, che sottolinea il legame tra sostenibilità e qualità della vita sul territorio. “Questa donazione rappresenta un esempio significativo di come la sostenibilità possa produrre valore condiviso per il territorio”, commenta Gianni Risari, Presidente di Fondazione Benefattori Cremaschi. “Il contributo di EnerCER rappresenta un gesto che testimonia attenzione verso la salute, il benessere e la qualità della vita della comunità cremasca”.

Come funziona EnerCER: 23 soci tra famiglie e imprese del Cremasco

Il percorso di EnerCER è iniziato nel giugno 2024, quando la comunità energetica è stata costituita in forma cooperativa da nove soci fondatori, tutti dipendenti del Gruppo Enercom. In pochi mesi la base associativa si è ampliata fino a raggiungere gli attuali 23 soci, comprendenti un gruppo di dipendenti del Gruppo Enercom e un’impresa attiva nell’area industriale di Crema. Proprio l’ingresso dell’impresa ha rappresentato un passaggio importante per il funzionamento della comunità energetica. La presenza di utenze con esigenze differenti, domestiche da una parte e produttive dall’altra, ha permesso di allineare maggiormente i profili di consumo alla produzione dell’impianto fotovoltaico. La complementarietà tra gli utilizzi residenziali e quelli legati all’attività produttiva ha contribuito a valorizzare pienamente l’energia rinnovabile messa a disposizione della cooperativa, fino al raggiungimento del risultato registrato nel 2025.

L’impianto fotovoltaico da 199,9 kWp e i nove Comuni coinvolti

La configurazione energetica di EnerCER è alimentata dall’impianto fotovoltaico da 199,9 kWp situato presso la sede di Cremosano del Gruppo Enercom, che partecipa al progetto in qualità di produttore terzo. La comunità comprende utenze residenziali e produttive collegate alla medesima cabina primaria e distribuite in nove Comuni del territorio cremasco: Crema, Cremosano, Bagnolo Cremasco, Madignano, Ripalta Cremasca, Capergnanica, Chieve, Credera Rubbiano e Casaletto Ceredano. Questa configurazione permette di mettere in relazione la produzione di energia rinnovabile con i consumi delle diverse utenze aderenti, all’interno di un modello di partecipazione che coinvolge sia i cittadini sia il tessuto imprenditoriale locale. La condivisione dei 103,4 MWh di energia rinnovabile nel 2025 costituisce il principale risultato operativo del primo anno completo di attività e testimonia il ruolo svolto dall’integrazione tra differenti tipologie di consumo.

Dalla nascita nel 2024 ai primi incentivi GSE del marzo 2025

EnerCER è nata nel 2024 come prima comunità energetica attivata sul territorio cremasco, avviando un percorso di sviluppo che ha raggiunto una tappa fondamentale alla fine dello stesso anno. Il 30 dicembre 2024 la comunità ha infatti ottenuto dal GSE l’accoglimento dell’istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, passaggio necessario per il riconoscimento dei benefici previsti dal sistema di incentivazione. Successivamente, nel marzo 2025, è arrivato l’accredito dei primi contributi, segnando l’avvio di una nuova fase per la cooperativa. Il percorso di EnerCER si è quindi sviluppato attraverso il progressivo ampliamento della partecipazione e il consolidamento del modello di condivisione dell’energia, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace il rapporto tra produzione rinnovabile e consumi delle utenze aderenti.

Comunità energetiche rinnovabili, il valore sociale oltre i benefici ambientali ed economici

L’esperienza di EnerCER mette in evidenza un aspetto delle comunità energetiche rinnovabili che si affianca ai benefici ambientali ed economici: la possibilità di generare valore sociale per il territorio nel quale operano. La destinazione di una quota degli incentivi a favore della Fondazione Benefattori Cremaschi dimostra come un sistema di produzione e condivisione dell’energia possa contribuire anche al sostegno di servizi essenziali, attraverso decisioni assunte direttamente dalla comunità dei soci. Una scelta coerente con i principi che caratterizzano il percorso di EnerCER e del Gruppo Enercom, realtà che opera da oltre settant’anni nel territorio cremasco e che ha individuato nella centralità delle persone, nella territorialità, nell’innovazione e nella sostenibilità i pilastri del proprio modello d’impresa. In questa prospettiva, la comunità energetica non si limita alla gestione condivisa della produzione rinnovabile, ma assume anche una funzione di collegamento tra attività economiche, partecipazione dei cittadini e iniziative di utilità collettiva.

Le prospettive di EnerCER: nuovi soci e maggiore capacità produttiva

Dopo il primo anno completo di attività, il percorso di crescita di EnerCER resta orientato all’ampliamento della base associativa e all’integrazione di nuova capacità produttiva, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il modello avviato nel territorio cremasco. La prospettiva è quella di una produzione energetica decentralizzata e partecipata, nella quale cittadini e imprese assumono un ruolo attivo nei processi legati alla transizione energetica. Il risultato raggiunto nel 2025 costituisce una base per questo percorso, grazie a una configurazione che ha saputo integrare consumi domestici e produttivi e a una struttura cooperativa nella quale i benefici economici dell’energia condivisa possono essere destinati anche a iniziative sociali. La collaborazione con la Fondazione Benefattori Cremaschi rappresenta così un’espressione concreta di questo modello: l’energia rinnovabile prodotta e condivisa sul territorio contribuisce anche a sostenere la cura e la riabilitazione delle persone, rafforzando il legame tra transizione energetica e comunità locale.