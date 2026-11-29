Taiwan potrebbe tornare a puntare sull’energia nucleare. Il referendum promosso dal Partito nazionalista (Kuomintang, KMT) ha raccolto il consenso della maggioranza dei votanti, sancendo il superamento della politica del cosiddetto “territorio libero dal nucleare“, che prevedeva il progressivo abbandono dell’energia atomica nell’isola. La consultazione rappresenta un successo per l’opposizione, che considera il nucleare una risorsa strategica per sostenere la crescita economica e garantire un approvvigionamento elettrico stabile. In particolare, il KMT ha sottolineato l’importanza di disporre di energia sufficiente per soddisfare la crescente domanda dei settori dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori.

Taiwan ha cessato di utilizzare la sua ultima centrale nucleare ancora operativa nel 2025. L’impianto è attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione e potrebbe tornare in funzione entro 2 anni. L’esito del referendum, tuttavia, non determina automaticamente la riapertura delle centrali né autorizza la costruzione di nuovi impianti, ma consente al governo di riconsiderare le proprie scelte energetiche. L’esecutivo guidato dal presidente Lai Ching-te ha riconosciuto il risultato della consultazione, indicando però 3 condizioni imprescindibili per un eventuale ritorno all’energia atomica: garanzie sulla sicurezza nucleare, una soluzione per la gestione delle scorie radioattive e un consenso sociale sufficientemente ampio.

Il voto segna inoltre un cambiamento significativo nel dibattito politico taiwanese. Il Partito progressista democratico (DPP), storicamente contrario al nucleare, si trova ora a dover affrontare una nuova fase di confronto sulla strategia energetica nazionale. Il presidente Lai aveva già mostrato maggiore apertura rispetto al predecessora Tsai Ing-wen, senza escludere completamente l’opzione atomica. Non sono mancate, infine, le critiche sulle modalità con cui si è svolta la campagna referendaria. Secondo alcuni osservatori, il tema avrebbe ricevuto scarsa attenzione nel dibattito pubblico e il risultato sarebbe stato influenzato soprattutto dalla mobilitazione dell’elettorato del KMT, intenzionato a rafforzare la partecipazione al voto in occasione delle elezioni locali.