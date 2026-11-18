Svolta europea sulle energie rinnovabili e sulle infrastrutture energetiche. Nella notte è stata raggiunta un’intesa tra Eurocamera e Paesi dell’Unione europea per accelerare le procedure di autorizzazione dei progetti relativi agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alle reti elettriche e ai sistemi di stoccaggio. Il cuore dell’accordo è la riduzione dei tempi burocratici, accompagnata dall’introduzione di un portale digitale nazionale unico e dal meccanismo di approvazione tacita in determinate fasi amministrative. La revisione della direttiva sulle autorizzazioni rappresenta uno dei due elementi del più ampio pacchetto europeo sulle reti energetiche, che comprende anche una revisione del regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee, noto come Ten-E. L’obiettivo delle nuove disposizioni è rendere più rapido l’iter necessario alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, intervenendo sulle scadenze, sugli obblighi autorizzativi e sulle modalità di gestione delle procedure.

Autorizzazioni per le energie rinnovabili, tempi ridotti fino a tre mesi

Una delle novità più rilevanti riguarda i tempi massimi per l’approvazione dei progetti energetici, che vengono differenziati in base alla tipologia degli impianti. Per gli impianti solari e i sistemi di stoccaggio dell’energia, con esclusione dell’idrogeno, le procedure di autorizzazione non dovranno superare i tre mesi. Il limite sale invece a sei mesi per i sistemi di stoccaggio energetico autonomi e per le stazioni di ricarica. Una finestra temporale più ampia è prevista per gli impianti di accumulo idroelettrico con pompaggio, per i quali le autorizzazioni potranno richiedere fino a due anni. La differenziazione delle scadenze costituisce uno degli aspetti centrali della revisione, che introduce limiti temporali specifici per le diverse categorie di infrastrutture interessate dall’accordo.

Silenzio-assenso e portale digitale unico: come cambiano le procedure

Accanto alla riduzione dei tempi arriva una modifica significativa delle procedure amministrative. L’accordo prevede infatti che la mancata risposta delle autorità competenti, durante le fasi amministrative intermedie del rilascio delle autorizzazioni, venga considerata come un’approvazione tacita. Il meccanismo del silenzio-assenso punta ad abbattere i tempi legati ai passaggi burocratici intermedi, evitando che l’assenza di una risposta amministrativa rallenti il percorso autorizzativo. Un’altra innovazione riguarda la digitalizzazione delle procedure. La direttiva punta all’introduzione di un unico portale digitale nazionale per le autorizzazioni, attraverso il quale gestire gli iter relativi ai progetti interessati dalle nuove disposizioni europee.

Impianti solari e accumulo di energia, sale a 200 kW la soglia per le autorizzazioni

L’intesa interviene anche sulle soglie di potenza che determinano l’obbligo di autorizzazione per alcune categorie di impianti. In particolare, il limite viene innalzato dagli attuali 100 kW a 200 kW per gli impianti solari di piccola scala, i sistemi di stoccaggio dell’energia e le stazioni di ricarica. Si tratta di una modifica che amplia la fascia di potenza interessata dalla semplificazione delle procedure, con conseguenze dirette sul quadro autorizzativo delle installazioni di dimensioni contenute. Una disposizione specifica riguarda inoltre le colonnine e le infrastrutture di ricarica: non saranno necessarie autorizzazioni amministrative per l’installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a un megawatt.

Rinnovabili e reti elettriche di interesse pubblico prevalente: le eccezioni previste

La revisione introduce anche un principio relativo alla valutazione dei progetti energetici. I Paesi dell’Unione europea potranno infatti attribuire priorità alla diffusione delle energie rinnovabili e delle reti elettriche nell’ambito delle procedure autorizzative, riconoscendo a queste infrastrutture la qualifica di “interesse pubblico prevalente”. La possibilità di riconoscere tale priorità è accompagnata da specifiche garanzie. Nell’accordo sono state infatti mantenute eccezioni a tutela degli interessi legati alla sicurezza, alla difesa e al patrimonio culturale. Il nuovo quadro consente quindi agli Stati membri di dare precedenza ai progetti per le rinnovabili e per le reti elettriche, preservando al tempo stesso le esigenze di tutela espressamente individuate nell’intesa.

Comunità energetiche, scende da 10 a 7 megawatt la soglia per la condivisione dei benefici

Un ulteriore intervento riguarda le comunità locali di energia e i meccanismi di condivisione dei benefici. L’accordo raggiunto tra Eurocamera e Paesi Ue abbassa infatti da 10 a 7 megawatt la soglia prevista per la condivisione obbligatoria dei benefici nelle comunità locali. La modifica introduce un nuovo limite di potenza per l’applicazione dell’obbligo, inserendo anche la dimensione della partecipazione locale tra gli aspetti disciplinati dalla revisione europea delle autorizzazioni energetiche.

Accordo Ue sulle autorizzazioni energetiche, manca ancora la conferma definitiva

L’intesa raggiunta nella notte rappresenta un accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e i Paesi dell’Unione europea. Le nuove disposizioni, pertanto, non sono ancora entrate in vigore. Il testo dovrà essere confermato da entrambe le istituzioni prima di poter diventare operativo. Solo dopo questo passaggio potrà entrare in vigore il nuovo quadro europeo relativo alle autorizzazioni per le energie rinnovabili, le reti elettriche, gli impianti di stoccaggio e le infrastrutture di ricarica. La revisione della direttiva si inserisce nel più ampio intervento europeo sulle infrastrutture energetiche, che comprende anche il regolamento Ten-E, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione dei progetti attraverso procedure più rapide e semplificate.