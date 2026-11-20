Il governo di Javier Milei ha annunciato l’ammissione del progetto “Argentina LNG” al Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti (RIGI). Si tratta di un’iniziativa energetica sviluppata dalla compagnia energetica statale argentina YPF, dall’italiana Eni e dalla società XRG di Abu Dhabi, che prevede un investimento complessivo di 50,75 miliardi di dollari entro il 2050. È il più grande investimento mai annunciato nella storia argentina, come sottolineato dal Ministro dell’Economia, Luis “Toto” Caputo, attraverso il suo profilo sul social network X. “Nuovo RIGI approvato! Argentina LNG, 50,75 miliardi di dollari“, ha scritto Caputo, rendendo nota la decisione del Comitato di Valutazione. La decisione rappresentava l’ultimo tassello per dare il via libera alla firma a Buenos Aires della Final Investment Decision (FID), la cui data, secondo quanto hanno confermato oggi all’ANSA fonti sia di Eni che di YPF, è stata fissata per il 30 novembre.

Il progetto “Argentina LNG”

Il progetto prevede esborsi per 25 miliardi di dollari tra il 2027 e il 2030, con un investimento cumulativo che raggiungerà i 50,75 miliardi di dollari nel corso dei prossimi decenni. L’iniziativa mira a sviluppare un’infrastruttura per la produzione, il trattamento, il trasporto e l’esportazione di gas naturale liquefatto (GNL), puntando sulle risorse di Vaca Muerta. Secondo il Ministro, il progetto consentirà l’esportazione di 12 milioni di tonnellate di GNL all’anno, oltre a liquidi associati al gas naturale, con ricavi stimati superiori ai 9 miliardi di dollari annui. Per raggiungere tali livelli di esportazione, il piano prevede un regime di produzione a pieno ritmo di 65 milioni di metri cubi di gas al giorno, un volume equivalente a oltre il 40% dell’attuale produzione argentina.

L’infrastruttura pianificata comprende la costruzione di un gasdotto e di un condotto per prodotti multipli, ciascuno lungo 524 chilometri, destinati al trasporto degli idrocarburi dalle aree di produzione fino alla costa atlantica, nella provincia di Río Negro. Qui entreranno in funzione due unità galleggianti di liquefazione, che consentiranno di trattare il gas in vista della sua successiva esportazione. Il piano prevede inoltre l’installazione di complessi industriali a Neuquén e Río Negro, dedicati al trattamento del gas e dei relativi liquidi. In questo modo, il progetto integrerà diverse fasi della filiera energetica, dall’estrazione delle risorse a Vaca Muerta fino alla loro trasformazione e commercializzazione sui mercati internazionali.

L’impatto sull’occupazione

Un altro aspetto centrale di Argentina LNG è l’impatto previsto sull’occupazione. Durante la fase di costruzione, si stima la creazione di 20.000 posti di lavoro, con picchi che potranno raggiungere le 40.000 unità. Una volta che gli impianti saranno operativi, si prevede la generazione di ulteriori 8.000 posti di lavoro, diretti e indiretti, legati alle attività operative. Nel dare notizia dell’approvazione, Caputo si è congratulato con il Presidente di YPF, Horacio Marín, per lo sviluppo dell’iniziativa e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato RIGI. “Più investimenti, più produzione, più posti di lavoro e più esportazioni per l’Argentina”, ha concluso il Ministro, sottolineando la portata economica ed energetica del progetto.