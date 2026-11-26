Avanza il progetto Elmed, l’infrastruttura strategica di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia destinata a rafforzare i collegamenti energetici tra le due sponde del Mediterraneo. L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha incontrato il management di Prysmian per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. L’opera rappresenta un importante tassello della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, con prospettive significative sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti, della sostenibilità e della crescita economica condivisa.

Elmed, avanza l’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia

Il progetto, realizzato da Terna e dalla Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), è entrato nella fase esecutiva lo scorso giugno. L’incontro tra l’ambasciatore Prunas e i vertici di Prysmian ha rappresentato un’occasione per approfondire l’andamento dei lavori di un’infrastruttura destinata a consolidare i rapporti energetici tra l’Europa e il Nord Africa. Il rafforzamento delle connessioni elettriche tra Italia e Tunisia assume particolare rilevanza nell’ambito della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Una maggiore integrazione tra le reti dei due Paesi rappresenta infatti un’opportunità per consolidare la cooperazione internazionale nel settore dell’energia e favorire lo sviluppo di collegamenti strategici nell’intero bacino mediterraneo.

Il ruolo di Prysmian e dell’eccellenza tecnologica italiana

Un ruolo di rilievo nell’iniziativa è ricoperto da Prysmian, gruppo italiano leader mondiale nella progettazione, produzione e installazione di cavi per il trasporto di energia elettrica. Secondo quanto riferito dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi attraverso la propria pagina ufficiale, il progetto Elmed si avvale dell’eccellenza italiana nel campo dell’ingegneria e delle tecnologie avanzate per la realizzazione di un’infrastruttura energetica di rilevanza strategica. Il coinvolgimento delle competenze industriali italiane evidenzia il valore della cooperazione tecnologica nell’ambito delle grandi opere internazionali. La realizzazione dell’interconnessione costituisce un’occasione per valorizzare il patrimonio di conoscenze e capacità produttive maturato dall’industria nazionale nel settore delle infrastrutture elettriche.

Sicurezza energetica, sostenibilità e investimenti nel Mediterraneo

Le prospettive legate alla realizzazione di Elmed non riguardano soltanto il potenziamento dei collegamenti elettrici. Tra le ricadute attese figurano anche la promozione della sostenibilità energetica, lo sviluppo degli investimenti e la creazione di opportunità di crescita condivisa tra Italia e Tunisia. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione tra i due Paesi, nel quale le infrastrutture energetiche assumono una funzione centrale per il consolidamento delle relazioni economiche e industriali. Il Mediterraneo diventa così uno spazio strategico per lo sviluppo di nuove connessioni, attraverso progetti capaci di integrare competenze tecnologiche, interessi economici e obiettivi comuni di sicurezza energetica.