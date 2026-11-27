Nuove risorse per accelerare la transizione energetica europea, rafforzare la competitività industriale e favorire la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e UniCredit hanno firmato un accordo, sostenuto da InvestEU, volto a mobilitare fino a 1,6 miliardi di euro di investimenti a sostegno dell’industria eolica europea. L’intesa, annunciata oggi da Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, e Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit, punta a favorire l’installazione di nuova capacità eolica all’interno dell’Unione europea, intervenendo sui principali ostacoli finanziari che condizionano lo sviluppo del comparto. La prima azienda a poter beneficiare dell’operazione sarà Fincantieri, attraverso progetti destinati al settore dell’eolico offshore.

Energia eolica, come funziona l’accordo tra BEI e UniCredit

Alla base dell’operazione c’è una controgaranzia da 100 milioni di euro che la Banca europea per gli investimenti fornirà a UniCredit per consentire la creazione di un portafoglio di garanzie bancarie fino a 200 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a sostenere la catena di approvvigionamento dell’industria eolica e l’interconnessione alle reti elettriche dei nuovi investimenti in parchi eolici all’interno dell’Unione europea. L’accordo riguarda in particolare i performance bond e gli advance payment bond, strumenti finanziari essenziali per lo sviluppo di nuovi impianti. Queste garanzie permettono ai produttori di ottenere anticipi contrattuali e, contemporaneamente, di assicurare il corretto adempimento degli obblighi assunti nei confronti degli sviluppatori dei progetti. Grazie all’elevato effetto leva della controgaranzia, la BEI stima che l’intervento possa generare investimenti complessivi nell’economia reale per 1,6 miliardi di euro.

Fincantieri protagonista degli investimenti nell’eolico offshore

Un ruolo di primo piano nell’iniziativa sarà ricoperto da Fincantieri, prima azienda a poter beneficiare delle opportunità finanziarie previste dall’accordo. Il coinvolgimento del gruppo riguarda progetti relativi alla realizzazione di unità navali specializzate, destinate a supportare il settore dell’eolico offshore e realizzate attraverso la controllata Vard. L’operazione coinvolge così anche l’industria cantieristica navale, parte della filiera produttiva necessaria allo sviluppo degli impianti eolici in mare.

Il piano europeo da 6,5 miliardi di euro per l’energia eolica

L’intesa tra BEI e UniCredit rientra nel Pan-European Wind Power Package da 6,5 miliardi di euro, il programma della Banca europea per gli investimenti concepito per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, consolidare la base industriale europea nelle tecnologie strategiche per la transizione energetica e superare i vincoli finanziari che limitano la crescita del settore eolico. Il programma punta a sostenere circa 32 dei 117 GW di nuova capacità eolica necessari affinché l’Unione europea possa raggiungere l’obiettivo di coprire almeno il 45% del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili entro il 2030. L’iniziativa ha già registrato una significativa adesione da parte del sistema bancario europeo, con operazioni sottoscritte con banche commerciali per un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro.

Transizione energetica e competitività industriale: il ruolo di UniCredit

Attraverso la collaborazione con la BEI, UniCredit potrà ampliare la propria capacità di sostegno finanziario ai produttori di turbine, componenti e infrastrutture destinate alla generazione di energia eolica. La condivisione del rischio tra i due istituti faciliterà l’accesso delle imprese agli strumenti finanziari necessari per incrementare la capacità produttiva e rispondere alla crescente domanda di energia rinnovabile in Europa. L’iniziativa si inserisce in una strategia di collaborazione tra risorse pubbliche e private finalizzata a sostenere l’intera catena del valore delle tecnologie pulite, coniugando il perseguimento degli obiettivi climatici europei con il rafforzamento della competitività del sistema industriale. “La transizione energetica europea richiede una forte capacità industriale e un accesso adeguato ai finanziamenti lungo l’intera catena del valore delle tecnologie pulite. Per questo la collaborazione con il settore bancario è essenziale: solo unendo risorse pubbliche e private possiamo mobilitare gli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione europea. Grazie al sostegno di InvestEU e alla partnership con UniCredit, questa iniziativa contribuisce a rafforzare l’industria eolica europea, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e sostenere la competitività dell’economia europea” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI. “UniCredit sostiene attivamente gli investimenti che favoriscono la transizione energetica dei propri clienti, anche attraverso il supporto a progetti che rafforzano le filiere delle energie rinnovabili. La nuova collaborazione con BEI rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favore dello sviluppo sostenibile. Grazie a questa iniziativa dedicata al Trade Finance del settore eolico, potremo ampliare il sostegno alle imprese che investono nella produzione di energia da fonti rinnovabili e contribuire concretamente alla transizione energetica dei territori in cui operiamo”, ha dichiarato Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit.