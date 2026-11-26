Il patrimonio edilizio italiano mostra i primi segnali di miglioramento sul fronte dell’efficienza energetica, con una progressiva riduzione degli immobili collocati nelle classi energetiche più energivore. Un’evoluzione ancora graduale, ma confermata dai dati del 2025, anno in cui il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), gestito da ENEA, ha raggiunto per la prima volta la copertura dell’intero territorio nazionale, raccogliendo oltre 1,3 milioni di Attestati di Prestazione Energetica (APE) trasmessi da tutte le regioni.

È quanto emerge dal VII Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici, realizzato da ENEA in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) e presentato a Roma. I dati restituiscono un quadro in graduale miglioramento. Il confronto tra il dataset storico aggiornato al 2024 e quello relativo al 2025 evidenzia, infatti, un incremento di 0,2 punti percentuali degli edifici appartenenti alle classi energetiche più efficienti, dalla A4 alla B, e una contemporanea diminuzione di 0,9 punti percentuali degli immobili collocati nelle classi F e G, quelle caratterizzate dai consumi energetici più elevati. Nel dettaglio, le classi A4-B rappresentano oggi il 15,4% del patrimonio edilizio certificato, mentre quasi la metà degli immobili, il 49,9%, risulta ancora concentrata nelle fasce energetiche F-G. Un dato che, pur in presenza di segnali positivi, evidenzia la portata del lavoro ancora necessario per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici italiani.

Residenziale: quasi un immobile su due è nelle classi F-G

L’analisi delle destinazioni d’uso mostra una netta prevalenza del comparto residenziale, che costituisce l’86,5% degli immobili censiti nel SIAPE nel 2025. Il restante 13,5% riguarda edifici non residenziali, con una distribuzione sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Entrando nel dettaglio delle prestazioni energetiche, il settore residenziale presenta ancora alcune criticità: soltanto il 16,2% degli APE ricade nelle classi più efficienti A4-B, mentre il 47,8% si concentra nelle classi F-G. La situazione appare relativamente più favorevole nel comparto non residenziale. In questo segmento, infatti, gli attestati riferiti agli edifici nelle classi A4-B raggiungono il 19,4%, mentre quelli relativi alle classi F-G si fermano al 31,2%. Un divario che evidenzia prestazioni energetiche mediamente migliori rispetto al settore abitativo, almeno sulla base dei certificati analizzati nel 2025.

Dall’APE al Catasto Energetico Unico: verso un sistema integrato

Accanto all’analisi statistica, il Rapporto sottolinea il ruolo sempre più strategico dell’Attestato di Prestazione Energetica. Da strumento destinato principalmente a certificare le caratteristiche energetiche di un immobile, l’APE si sta progressivamente trasformando in una componente centrale del sistema informativo nazionale sul patrimonio edilizio. In questa prospettiva si inserisce il percorso verso la realizzazione del Catasto Energetico Unico nazionale, un progetto finalizzato a integrare informazioni energetiche, catastali e territoriali attraverso strumenti avanzati di interoperabilità.

L’obiettivo è costruire una base informativa più completa e omogenea, in grado di supportare il monitoraggio delle prestazioni energetiche degli edifici e di fornire strumenti più efficaci per orientare le politiche di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Il raggiungimento della copertura nazionale del SIAPE rappresenta, in questo senso, un passaggio significativo: disporre di dati provenienti da tutte le regioni consente di ampliare la capacità di lettura del patrimonio edilizio italiano e di rafforzare le basi conoscitive necessarie per accompagnarne la transizione energetica.

“Il SIAPE costituisce la più ampia base informativa sulle prestazioni energetiche degli edifici italiani, a conferma del ruolo sempre più centrale della certificazione energetica nelle strategie di decarbonizzazione del patrimonio edilizio”, sottolinea il Direttore Generale ENEA, Gianluca Calabretta. “Gli Attestati di Prestazione Energetica non rappresentano più soltanto uno strumento di classificazione degli edifici, ma una base informativa strategica per orientare interventi di riqualificazione, investimenti e politiche energetiche. La disponibilità di dati affidabili, aggiornati e interoperabili costituisce infatti una condizione essenziale per affrontare le sfide della transizione”.

“Il Rapporto segna una tappa particolarmente significativa nel percorso di consolidamento del sistema nazionale della certificazione energetica”, dichiara il Direttore Generale del CTI, Antonio Panvini. “Con il completamento della copertura del SIAPE e il progressivo miglioramento della qualità dei dati, disponiamo, per la prima volta, di una base dati estesa all’intero territorio nazionale, in grado di restituire una fotografia sempre più rappresentativa delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano. Un patrimonio informativo fondamentale per supportare le future politiche di efficienza energetica richieste anche dalla nuova Direttiva EPBD”.