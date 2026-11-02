Energia e transizione energetica, l’Italia rafforza la cooperazione con il Vietnam: nuove prospettive di collaborazione

Energia, transizione energetica e infrastrutture rappresentano alcuni degli ambiti strategici sui quali Italia e Vietnam intendono rafforzare la propria collaborazione, nel quadro di un più ampio consolidamento delle relazioni politiche ed economiche tra i due Paesi. Il tema è stato affrontato oggi alla Farnesina, dove il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi ha incontrato il viceministro degli Esteri vietnamita Le Thi Thu Hang, co-presiedendo le consultazioni politiche bilaterali. L’incontro ha consentito di approfondire le prospettive di cooperazione in diversi comparti di interesse comune, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal settore energetico e dai processi di transizione energetica. La collaborazione in questi ambiti si inserisce in un’agenda che comprende anche lo sviluppo delle infrastrutture, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, settori individuati come parte del percorso di rafforzamento dei rapporti tra Roma e Hanoi.

Verso un Partenariato Strategico Globale tra Italia e Vietnam

Uno degli obiettivi centrali delle consultazioni riguarda la volontà di elevare le relazioni bilaterali a Partenariato Strategico Globale, attraverso un’intensificazione del dialogo politico ed economico e una collaborazione più stretta nelle sedi multilaterali. Il confronto tra Tripodi e Le Thi Thu Hang ha rappresentato un passaggio nel percorso di approfondimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, con l’intenzione di ampliare gli ambiti di cooperazione e consolidare il coordinamento sulle principali questioni di interesse internazionale. La dimensione economica costituisce uno degli elementi più significativi delle relazioni tra Italia e Vietnam. Nel 2025 l’interscambio commerciale ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro, registrando un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che evidenzia la crescita dei rapporti economici bilaterali e costituisce la base per un ulteriore approfondimento della cooperazione.

Proprio il commercio è stato uno dei temi principali affrontati durante le consultazioni alla Farnesina. In questo contesto, il sottosegretario Maria Tripodi ha invitato la controparte vietnamita ad ampliare l’accesso dei prodotti agroalimentari italiani al mercato del Vietnam, con l’obiettivo di favorire maggiori opportunità per le produzioni nazionali. L’attenzione al comparto agroalimentare si affianca all’interesse per una collaborazione economica più articolata, che coinvolga ambiti differenti e possa accompagnare il rafforzamento complessivo delle relazioni bilaterali.

Infrastrutture, scienza e tecnologia: gli altri ambiti di collaborazione

Accanto all’energia e alla transizione energetica, le consultazioni hanno individuato ulteriori settori nei quali sviluppare la cooperazione. Tra questi figurano le infrastrutture, la scienza e la tecnologia, ambiti che assumono un ruolo importante nell’agenda economica condivisa dai due Paesi. Il confronto ha riguardato anche l’istruzione e la promozione della lingua e della cultura italiane, confermando la volontà di estendere il dialogo oltre le relazioni strettamente commerciali e industriali.

Indo-Pacifico, sicurezza marittima e Myanmar: il confronto sui dossier internazionali

Le consultazioni politiche hanno riservato ampio spazio anche alle principali questioni geopolitiche. Tripodi e Le Thi Thu Hang hanno discusso degli sviluppi nell’Indo-Pacifico, affrontando in particolare il tema della sicurezza marittima e la situazione in Myanmar. Nel corso del confronto è stata ribadita l’importanza del ruolo dell’Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, nell’ambito delle dinamiche regionali.

Ucraina e Medio Oriente, il dialogo diplomatico sulle crisi internazionali

Il confronto alla Farnesina ha interessato anche i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sui quali le delegazioni italiana e vietnamita hanno avuto uno scambio di valutazioni. In particolare, sul conflitto mediorientale, le due parti hanno condiviso il sostegno alla soluzione a due Stati, indicata come prospettiva per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Le consultazioni hanno così abbracciato sia le opportunità di rafforzamento della cooperazione economica, energetica e tecnologica sia le questioni diplomatiche e di sicurezza internazionale, nel quadro dell’obiettivo di portare le relazioni tra Italia e Vietnam a un livello di partenariato più avanzato.