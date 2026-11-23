La transizione energetica dei Comuni italiani passa dalla riqualificazione degli edifici pubblici e privati, dal sostegno alle famiglie vulnerabili e da nuovi strumenti di pianificazione per affrontare le sfide climatiche. Sono questi i temi al centro della partecipazione di ENEA alla 43ª Assemblea annuale ANCI, in programma dal 25 al 27 novembre 2026 a Verona Fiere, dove amministrazioni locali, istituzioni, imprese e rappresentanti dei territori si confronteranno sulle strategie per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata agli Sportelli Unici per la riqualificazione energetica, al rafforzamento delle competenze delle amministrazioni pubbliche e agli interventi per contrastare la povertà energetica. Il programma prevede inoltre approfondimenti sull’integrazione dell’efficienza energetica nei piani locali e sul ruolo del Patto dei Sindaci nella governance della transizione energetica e dell’adattamento climatico.

Riqualificazione energetica degli edifici: il 25 novembre focus su Sportelli Unici e Hub Locali

Il primo appuntamento si svolgerà mercoledì 25 novembre, presso lo stand del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e sarà dedicato agli strumenti per accompagnare le amministrazioni locali nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Al centro dell’incontro ci saranno i progetti europei EU PEERS e RENOVA, due iniziative che intervengono su aspetti complementari del processo di efficientamento degli edifici, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle competenze e ai servizi necessari per realizzare gli interventi. Attraverso EU PEERS saranno illustrate le attività rivolte a cittadini, enti locali e imprese per sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico. Un approfondimento specifico riguarderà il percorso di affiancamento finalizzato alla creazione degli Sportelli Unici, strutture pensate per accompagnare i soggetti interessati nelle diverse fasi della riqualificazione. Il progetto RENOVA si concentra invece sullo sviluppo di una rete nazionale di Hub Locali, coordinati da un Hub Centrale, per sostenere le amministrazioni pubbliche nel superamento delle principali difficoltà che ostacolano la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Le criticità affrontate riguardano gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari degli interventi, ambiti nei quali il supporto agli enti locali può contribuire a facilitare la realizzazione dei progetti di efficientamento. Durante l’appuntamento saranno condivisi anche i primi risultati dei workshop territoriali e dei questionari dedicati all’analisi dei fabbisogni di supporto delle amministrazioni locali. Le informazioni raccolte rappresentano un elemento utile per individuare le esigenze degli enti e orientare gli strumenti di assistenza.

Povertà energetica, ETS2 e Piano Sociale per il Clima: il ruolo centrale dei Comuni

Uno dei temi di maggiore rilevanza sociale sarà affrontato giovedì 26 novembre, sempre presso lo stand MASE, con l’incontro dedicato al ruolo delle amministrazioni comunali nel contrasto alla povertà energetica. La decarbonizzazione dei territori richiede interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio che tengano conto anche delle condizioni economiche delle famiglie. In questo contesto, gli Sportelli Unici assumono una funzione strategica per accelerare gli interventi di efficientamento, con particolare attenzione ai nuclei familiari vulnerabili e a quelli che vivono situazioni di povertà energetica. Il tema si inserisce nel quadro delle politiche europee legate all’introduzione dell’ETS2 e dei Piani Sociali per il Clima, strumenti che rafforzano la necessità di prevedere misure di sostegno per le famiglie maggiormente esposte agli impatti economici della transizione energetica. Il Piano Sociale per il Clima italiano comprende infatti una specifica linea di finanziamento destinata all’attivazione di Sportelli Unici provinciali. Si tratta di uno strumento che attribuisce particolare importanza alla capacità delle amministrazioni di intercettare le situazioni di vulnerabilità e favorire l’accesso alle misure previste. I Comuni svolgono un ruolo centrale proprio nell’individuazione delle famiglie che necessitano di maggiore supporto e nell’accompagnamento verso le opportunità disponibili. La conoscenza delle condizioni sociali ed economiche dei territori costituisce un elemento fondamentale per rendere efficaci gli interventi. L’incontro del 26 novembre sarà organizzato dalla Comunità italiana di pratica EU PEERS e sarà rivolto ai decisori politici locali. Parteciperanno anche EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) e i Comuni aderenti alla Comunità EU PEERS. Attraverso testimonianze ed esperienze delle amministrazioni coinvolte, il confronto consentirà di condividere buone pratiche e modalità di intervento per rafforzare il contributo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto alla povertà energetica.

Efficienza energetica nei PAESC: il progetto ENEFIRST+ e l’esperienza del Comune di Napoli

La giornata di giovedì 26 novembre comprenderà anche un approfondimento dedicato all’applicazione del principio Energy Efficiency First nella pianificazione energetica e climatica delle amministrazioni locali. Il talk presenterà i risultati del progetto europeo ENEFIRST+ e del relativo caso pilota italiano, sviluppato per approfondire l’integrazione del principio che attribuisce priorità all’efficienza energetica nei processi decisionali e negli strumenti di pianificazione. Il riferimento sarà ai PAESC, i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, attraverso i quali le amministrazioni locali definiscono le proprie strategie in materia energetica e climatica. Nel corso dell’incontro sarà illustrata l’esperienza del Comune di Napoli, insieme al lavoro svolto con il coinvolgimento di una rete nazionale di stakeholder. Saranno approfondite le metodologie utilizzate e le lezioni apprese durante il progetto, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione dell’efficienza energetica nei processi di pianificazione locale. L’iniziativa consentirà di mettere a disposizione delle amministrazioni elementi metodologici ed esperienze concrete, utili per sostenere l’applicazione del principio Energy Efficiency First nelle strategie energetiche e climatiche territoriali.

Patto dei Sindaci, il 27 novembre a Verona il confronto sulla transizione energetica e climatica

La partecipazione di ENEA alla manifestazione proseguirà venerdì 27 novembre con l’appuntamento intitolato “Il Patto dei Sindaci: uno strumento per governare la transizione energetica e l’adattamento climatico dei territori”, previsto nella Sala 3 dei padiglioni 10, 11 e 12 di Verona Fiere. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Europeo del Patto dei Sindaci insieme al Tavolo di Coordinamento Italiano del Patto dei Sindaci, composto da ENEA, ISPRA e RENAEL. Il confronto sarà dedicato al ruolo del Patto dei Sindaci come strumento di accompagnamento delle amministrazioni comunali nella transizione energetica e nel rafforzamento della resilienza climatica dei territori. L’appuntamento coinvolgerà sindaci, assessori, rappresentanti istituzionali e attori territoriali, con l’obiettivo di approfondire i risultati raggiunti dalle amministrazioni che hanno aderito al Patto e valorizzare le esperienze che possono essere replicate in altri contesti. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo della governance multilivello, intesa come collaborazione tra amministrazioni locali, istituzioni regionali e organismi nazionali per favorire l’attuazione delle strategie energetiche e climatiche. Il programma sarà articolato in due panel tematici, affiancati da testimonianze concrete e momenti di interazione con la platea. La struttura dell’incontro consentirà di raccogliere direttamente le esigenze degli amministratori e individuare nuove opportunità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Transizione energetica e adattamento climatico: gli obiettivi della collaborazione istituzionale

Tra gli obiettivi dell’iniziativa del 27 novembre figurano la valorizzazione dei risultati raggiunti dai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci, l’ampliamento della partecipazione attraverso il coinvolgimento di nuove amministrazioni e il rafforzamento dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali. Il confronto sulle esperienze territoriali sarà orientato anche a individuare soluzioni replicabili per accelerare la transizione energetica e migliorare la capacità delle amministrazioni di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il coinvolgimento di nuovi Comuni rappresenta uno degli obiettivi specifici dell’appuntamento, insieme al consolidamento della collaborazione tra livello locale, regionale e nazionale per sostenere l’attuazione delle politiche energetiche e climatiche. Le tre giornate di attività di ENEA all’Assemblea ANCI 2026 si inseriscono così in un percorso di confronto istituzionale che coinvolge amministrazioni pubbliche, imprese e stakeholder territoriali su diversi aspetti della sostenibilità: dalla riqualificazione degli immobili alla tutela delle famiglie vulnerabili, fino alla pianificazione energetica e all’adattamento climatico.