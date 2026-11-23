Italia e India rafforzano la cooperazione economica e industriale, con particolare attenzione all’energia, alle infrastrutture e all’innovazione tecnologica. Il partenariato tra i due Paesi entra in una fase di consolidamento, sostenuta dalla volontà di incrementare gli investimenti e sviluppare nuove collaborazioni nei settori strategici. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere un interscambio commerciale di 20 miliardi di euro entro il 2029, valorizzando anche le opportunità che potranno derivare dall’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India. Il rafforzamento delle relazioni economiche è stato al centro dell’incontro che si è svolto il 18 novembre alla Farnesina tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal. I due rappresentanti dei governi hanno aperto i lavori della 23ª sessione del Comitato congiunto di cooperazione economica Italia–India, appuntamento dedicato alle prospettive di sviluppo dei rapporti commerciali e industriali bilaterali.

Energia e infrastrutture al centro della cooperazione tra Italia e India

La cooperazione energetica rappresenta uno degli ambiti strategici affrontati nel confronto tra Roma e Nuova Delhi. L’energia si inserisce infatti in un quadro di collaborazione economica più ampio, che comprende anche gli investimenti, le infrastrutture, l’innovazione tecnologica e la connettività. La prospettiva è quella di rafforzare le relazioni tra i rispettivi sistemi produttivi, individuando nuove opportunità di collaborazione industriale e tecnologica. La presenza dell’energia tra i temi prioritari del confronto conferma la rilevanza attribuita a questo settore nell’evoluzione del partenariato strategico tra i due Paesi. In questo contesto, la cooperazione sulle infrastrutture e sulle tecnologie assume un ruolo complementare, contribuendo a delineare un rapporto economico che non si limita agli scambi commerciali, ma comprende anche le prospettive di investimento e sviluppo di nuove iniziative congiunte.

Italia-India, l’obiettivo è raggiungere 20 miliardi di euro di interscambio commerciale entro il 2029

Uno degli elementi centrali dell’incontro è rappresentato dall’obiettivo di portare l’interscambio commerciale tra Italia e India a 20 miliardi di euro entro il 2029. Un traguardo che evidenzia la volontà dei due Paesi di intensificare i rapporti economici e ampliare le opportunità per le rispettive imprese. L’India assume un ruolo sempre più rilevante nella proiezione economica italiana nell’Indo-Pacifico, area di crescente interesse per le relazioni commerciali e industriali. Il consolidamento del partenariato strategico bilaterale si inserisce in questa prospettiva, con l’intento di favorire ulteriori occasioni di crescita e cooperazione. Un contributo al raggiungimento dell’obiettivo potrà arrivare anche dall’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India, considerato tra gli strumenti capaci di sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche. Le prospettive legate all’intesa europea si affiancano così alle iniziative bilaterali promosse dai due governi.

Forum Italia-India, oltre 250 imprese e startup a confronto su industria e innovazione

La giornata del 18 novembre è proseguita con il Forum imprenditoriale Italia-India, che ha riunito oltre 250 imprese e startup interessate a sviluppare nuove collaborazioni nei settori industriali e tecnologici. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra il mondo produttivo italiano e quello indiano, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove relazioni imprenditoriali e valorizzare le possibilità offerte dal rafforzamento dei rapporti economici tra i due Paesi. La partecipazione delle startup, accanto alle imprese, ha posto l’attenzione anche sul ruolo dell’innovazione tecnologica come fattore di sviluppo della cooperazione. Il Forum si è quindi inserito nel percorso di consolidamento del partenariato economico, collegando il confronto istituzionale alle prospettive operative del settore privato.

Corridoio IMEC, nuove opportunità di collegamento tra India, Medio Oriente ed Europa

Tra i temi affrontati nell’ambito delle relazioni economiche bilaterali figura anche il corridoio IMEC, India-Medio Oriente-Europa, un’iniziativa che assume particolare rilievo nelle prospettive di rafforzamento della connettività internazionale. Le opportunità offerte dal corridoio sono state valorizzate anche durante il Forum imprenditoriale, nell’ambito delle possibilità di collaborazione tra le aziende italiane e indiane. L’attenzione alla connettività si collega direttamente al ruolo delle infrastrutture e dei collegamenti commerciali nello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. Il progetto IMEC costituisce così uno degli elementi di interesse della cooperazione economica, in una prospettiva che coinvolge l’India, il Medio Oriente e l’Europa e che si affianca agli altri settori strategici individuati nel confronto istituzionale.

Il partenariato strategico tra Roma e Nuova Delhi guarda all’Indo-Pacifico

L’incontro tra Antonio Tajani e Piyush Goyal si inserisce in una fase di consolidamento del partenariato strategico Italia-India, nel quale la dimensione economica e quella industriale assumono un’importanza crescente. Il ruolo dell’India come interlocutore per le imprese italiane si accompagna alla centralità del Paese asiatico nella proiezione economica italiana nell’Indo-Pacifico. In questo quadro, il dialogo istituzionale e il coinvolgimento diretto delle aziende rappresentano due componenti del percorso di rafforzamento della cooperazione bilaterale. Energia, investimenti, innovazione, infrastrutture e connettività costituiscono gli ambiti sui quali si concentra il confronto tra i due Paesi. Il percorso delineato alla Farnesina e il coinvolgimento di oltre 250 realtà imprenditoriali nel Forum confermano la volontà di tradurre il partenariato strategico in ulteriori occasioni di collaborazione economica e industriale, guardando al traguardo commerciale fissato per il 2029.