Rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, garantire prezzi sostenibili per famiglie e imprese e accelerare la transizione energetica attraverso una strategia condivisa che valorizzi tutte le tecnologie a basse e zero emissioni. Sono queste le principali priorità emerse nel corso della 34ª edizione della Conferenza di Pontignano, alla quale ha partecipato oggi, giovedì 26 novembre, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L’appuntamento, ospitato presso Villa Wolkonsky a Roma, rappresenta uno storico momento di confronto tra Italia e Regno Unito sui principali temi strategici di interesse comune, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche che interessano direttamente i mercati energetici.

Energia, Italia e Regno Unito rafforzano la collaborazione strategica

A margine dei lavori della Conferenza, Pichetto Fratin ha avuto un incontro bilaterale con Martin McCluskey, sottosegretario britannico per l’Energia Locale e il Lavoro. Al centro del confronto i principali dossier energetici e climatici, con particolare attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla resilienza delle infrastrutture critiche e alle opportunità di cooperazione industriale legate alla transizione energetica. Il dialogo tra Roma e Londra assume particolare rilevanza alla luce delle sfide poste dall’attuale scenario geopolitico e della necessità di accelerare il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici condivisi. Nel suo intervento, il ministro italiano ha evidenziato come la tutela della sicurezza energetica richieda una risposta internazionale coordinata, superando un approccio esclusivamente nazionale alla gestione delle criticità che interessano il settore. “La crisi internazionale e le tensioni che interessano aree strategiche per i mercati energetici ci ricordano che la sicurezza energetica non può essere affrontata dai singoli Paesi in modo isolato. Servono cooperazione, coordinamento e una risposta comune tra partner affidabili, a partire dall’Europa e dal rapporto sempre più stretto tra Italia e Regno Unito”, ha dichiarato Pichetto Fratin.

Dalle rinnovabili al nucleare avanzato: la strategia per contenere i costi dell’energia

Uno dei passaggi centrali dell’intervento del ministro ha riguardato il rapporto tra transizione energetica, competitività economica e tutela dei consumatori. Secondo Pichetto Fratin, il raggiungimento degli obiettivi climatici deve procedere parallelamente alla salvaguardia del sistema produttivo e alla sostenibilità dei prezzi dell’energia. In questa prospettiva, la neutralità tecnologica rappresenta un principio fondamentale per valorizzare il contributo delle diverse soluzioni disponibili nel percorso di decarbonizzazione. Il ministro ha richiamato l’importanza delle fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, dell’idrogeno, del nucleare avanzato e dei biocarburanti, inserendoli in una strategia orientata a conciliare le esigenze ambientali con quelle economiche e industriali. “La neutralità tecnologica deve restare un principio guida. Per raggiungere gli obiettivi climatici e garantire al tempo stesso crescita economica, sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi sostenibili per famiglie e imprese, occorre valorizzare tutte le tecnologie a basse e zero emissioni, dalle rinnovabili ai sistemi di accumulo, dall’idrogeno al nucleare avanzato fino ai biocarburanti”, ha affermato Pichetto Fratin.

Sicurezza energetica dell’Italia: la diversificazione delle forniture dal 2022

Nel corso della Conferenza di Pontignano, il ministro ha inoltre ripercorso le iniziative intraprese dall’Italia negli ultimi anni per consolidare la propria sicurezza energetica. A partire dal 2022, il Paese ha portato avanti una strategia fondata sulla diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento, attraverso l’incremento delle importazioni dal Nord Africa e il potenziamento della capacità di ricezione del gas naturale liquefatto (GNL). Un percorso che, secondo Pichetto Fratin, ha consentito all’Italia di rafforzare la propria resilienza energetica e che evidenzia il valore strategico degli investimenti nelle infrastrutture, nelle interconnessioni e nelle relazioni con i partner dell’area mediterranea. Il Mediterraneo si inserisce così nel quadro delle priorità italiane per il consolidamento della sicurezza delle forniture energetiche. “Dal 2022 l’Italia ha compiuto un significativo percorso di rafforzamento della propria sicurezza energetica, ampliando le fonti e le rotte di approvvigionamento, incrementando le importazioni dal Nord Africa e la capacità di ricezione del GNL. Una strategia che ha reso il Paese più resiliente e che dimostra l’importanza di investire in infrastrutture, interconnessioni e partenariati regionali nel Mediterraneo”, ha concluso il ministro.

Crisi petrolifere e riserve strategiche: il ruolo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia

Il dibattito ha affrontato anche il tema degli strumenti internazionali a disposizione dei governi per fronteggiare le emergenze che interessano i mercati energetici. In particolare, è stata ribadita la centralità dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) nel coordinamento delle risposte alle crisi, nella promozione dell’innovazione tecnologica e nel rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento. Particolare attenzione è stata riservata al recente rilascio coordinato delle riserve strategiche petrolifere da parte dei Paesi membri dell’Agenzia. L’iniziativa è stata indicata come un esempio concreto dell’efficacia degli strumenti multilaterali di risposta alle emergenze energetiche, sottolineando l’importanza dei meccanismi di intervento condivisi tra i Paesi membri nella gestione delle crisi internazionali.