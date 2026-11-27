Oltre 130 richieste di finanziamento per un valore complessivo di 100 milioni di euro, di cui 17,5 milioni già erogati. Sono i risultati del protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio 2025 tra SIMEST, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ed Enel, operatore elettrico leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. La collaborazione punta a rafforzare la competitività del tessuto produttivo nazionale, trasformando le esigenze di sviluppo delle aziende della filiera energetica in concrete opportunità di investimento, crescita ed espansione commerciale in Italia e all’estero.

Accordo Simest-Enel: coinvolte 131 imprese italiane

Sono complessivamente 131 le imprese coinvolte nell’iniziativa, tutte caratterizzate da un fatturato inferiore ai 250 milioni di euro. Tra queste figurano 28 grandi imprese e Mid Cap, 100 piccole e medie imprese e 3 microimprese. La composizione delle aziende interessate evidenzia la capacità della partnership di raggiungere realtà produttive di differenti dimensioni, sostenendo lo sviluppo dell’intera catena del valore e favorendo il consolidamento delle relazioni industriali tra i grandi operatori e le realtà imprenditoriali più piccole. Il sostegno alle piccole e medie imprese rappresenta una componente centrale dell’iniziativa, attraverso un modello di collaborazione che mette in relazione le esigenze di sviluppo di una grande filiera industriale con le competenze, le potenzialità e le ambizioni di crescita delle aziende che ne fanno parte. L’obiettivo è accompagnare i programmi di investimento delle imprese, rafforzandone il posizionamento competitivo e la capacità di operare sui mercati internazionali.

Finanziamenti alle imprese: la Lombardia guida la distribuzione territoriale

L’accordo tra Simest ed Enel presenta anche una significativa dimensione territoriale, con aziende distribuite in numerose regioni italiane. La Lombardia registra la presenza più consistente, con 53 imprese coinvolte, seguita dal Lazio con 16 aziende. Emilia-Romagna e Veneto contano 14 realtà imprenditoriali ciascuna, mentre in Toscana sono 9 le imprese interessate dall’iniziativa.La diffusione geografica delle aziende testimonia la capacità della collaborazione di intercettare le esigenze del sistema produttivo nazionale attraverso il coinvolgimento di realtà industriali presenti in differenti territori. Il protocollo non si limita al sostegno finanziario, ma promuove un modello di sviluppo che valorizza le competenze delle imprese e ne accompagna i percorsi di crescita all’interno della filiera e sui mercati esteri.

Il programma Filiere d’impatto per la competitività del sistema industriale italiano

Il protocollo d’intesa si inserisce nel programma “Filiere d’impatto”, attraverso il quale Simest, sulla base degli indirizzi strategici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sostiene la crescita e la competitività delle imprese appartenenti alle filiere dei campioni nazionali, tra cui Enel. L’iniziativa prevede soluzioni finanziarie integrate destinate ad accompagnare lo sviluppo delle aziende sia sul territorio italiano sia a livello internazionale. Attraverso il protocollo, Simest mette a disposizione delle imprese della filiera strumenti finanziari dedicati, finalizzati a sostenere i programmi di investimento e i processi di internazionalizzazione. Le aziende possono così accedere a nuove opportunità di sviluppo sui mercati esteri, valorizzando il proprio patrimonio di competenze e specializzazioni industriali.

Enel Oltre: nel 2026 richiesti finanziamenti per oltre 65 milioni di euro

La collaborazione con Simest si integra con Enel Oltre, il Programma di Sviluppo Fornitori attraverso il quale il gruppo energetico punta a rafforzare la competitività del proprio ecosistema industriale. Il progetto promuove la crescita delle imprese partner, valorizzandone il contributo in termini di innovazione, qualità, efficienza economica, sostenibilità e impatto sociale. I risultati registrati nel corso del 2026 confermano l’efficacia del programma Filiere d’impatto: soltanto nell’anno in corso, infatti, le imprese dell’indotto Enel hanno presentato 81 richieste di finanziamento per un valore complessivo superiore ai 65 milioni di euro. Un volume di risorse richieste che evidenzia l’interesse delle aziende verso gli strumenti finanziari messi a disposizione per accompagnare i propri progetti di sviluppo.

Dalla metalmeccanica ai trasporti: i settori strategici coinvolti nella partnership

Le imprese interessate dall’accordo operano in comparti strategici per il sistema energetico e industriale italiano. Si tratta di aziende specializzate nella metalmeccanica, nell’elettromeccanica, nella produzione di macchinari, nell’impiantistica e nei trasporti, settori che contribuiscono alla costruzione e allo sviluppo dell’ecosistema produttivo di Enel. Il patrimonio di competenze tecniche e specializzazioni maturato da queste realtà rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare il posizionamento competitivo delle aziende italiane. La partnership tra Simest ed Enel punta a valorizzare tale patrimonio, accompagnando le imprese nei loro programmi di investimento e nei percorsi di espansione internazionale, con l’obiettivo di generare valore lungo l’intera filiera energetica e industriale.