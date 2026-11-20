L’Italia resta uno dei Paesi europei maggiormente esposti alle importazioni di energia, una condizione che rappresenta una delle principali vulnerabilità strutturali dell’economia nazionale. Nel 2023, la dipendenza energetica italiana dall’estero ha raggiunto il 75,4%, il valore più elevato tra i principali Paesi europei analizzati dalla Fondazione Eurispes nello studio “Il Sistema Energetico Nazionale. Tra sicurezza energetica e decarbonizzazione”. Un dato particolarmente significativo se confrontato con quello della Spagna, dove la dipendenza si attestava al 68,3%, della Germania, al 66,8%, e della Francia, al 44,8%. Oltre tre quarti del fabbisogno energetico nazionale dipendono dunque dalle importazioni nette, evidenziando quanto la sicurezza degli approvvigionamenti continui a essere strettamente collegata agli equilibri dei mercati internazionali. La questione assume un’importanza ancora maggiore in una fase caratterizzata dalla necessità di ridurre le emissioni, contenere i costi energetici per famiglie e imprese e accompagnare la trasformazione del sistema produttivo verso tecnologie a minore impatto ambientale.

Dipendenza energetica dell’Italia: perché il 75,4% rappresenta una vulnerabilità strategica

La sicurezza energetica nazionale non dipende esclusivamente dalla quantità di risorse disponibili o dalla capacità di importarle. A determinare la solidità del sistema concorrono anche la diversificazione delle fonti, l’affidabilità delle infrastrutture, la stabilità dei prezzi e la possibilità di produrre sul territorio nazionale una quota crescente dell’energia necessaria al funzionamento dell’economia. In questo quadro, il dato sulla dipendenza dall’estero assume un significato che va oltre il semplice confronto statistico con gli altri Paesi europei. L’Italia presenta infatti una combinazione di criticità che comprende l’elevato ricorso alle importazioni, il ruolo centrale del gas naturale e prezzi dell’elettricità superiori alla media europea. Questi elementi si influenzano reciprocamente e rendono particolarmente complesso il percorso verso un sistema energetico capace di garantire contemporaneamente sostenibilità ambientale, continuità delle forniture e competitività economica. La sfida della decarbonizzazione si intreccia quindi con quella dell’autonomia energetica. Ridurre il consumo di combustibili fossili significa diminuire progressivamente l’esposizione a mercati caratterizzati da oscillazioni dei prezzi e tensioni geopolitiche, ma richiede anche una trasformazione delle modalità attraverso cui l’energia viene prodotta, trasportata, distribuita e utilizzata. Non è sufficiente sostituire una fonte con un’altra: occorre costruire un sistema nel quale le diverse tecnologie possano contribuire alla stabilità complessiva degli approvvigionamenti, evitando che il superamento delle dipendenze tradizionali produca nuove fragilità industriali o infrastrutturali.

Gas naturale, il principale nodo della sicurezza energetica italiana

Il gas naturale continua a occupare una posizione fondamentale nel sistema energetico italiano. Il suo utilizzo interessa settori diversi dell’economia, dalle attività industriali al riscaldamento degli edifici, fino alla produzione di energia elettrica. Proprio quest’ultimo impiego contribuisce a spiegare perché la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili abbia conseguenze dirette anche sul mercato elettrico nazionale. Nel 2025, secondo i dati riportati nello studio, le centrali alimentate a gas hanno prodotto 126.860 GWh di elettricità, una quantità superiore a quella generata da qualsiasi singola fonte rinnovabile. Il dato conferma il peso strutturale del gas nella composizione della produzione elettrica italiana, nonostante la progressiva espansione degli impianti alimentati da fonti pulite. La centralità del gas determina una particolare forma di vulnerabilità: anche quando l’elettricità viene materialmente prodotta all’interno dei confini nazionali, una parte significativa della sua disponibilità e dei costi necessari a generarla continua a dipendere dall’acquisto di combustibile sui mercati esteri. La produzione nazionale di elettricità, dunque, non coincide necessariamente con una piena autonomia energetica. Le variazioni delle quotazioni internazionali del gas possono incidere sulle condizioni economiche della generazione elettrica, mentre eventuali difficoltà negli approvvigionamenti possono ripercuotersi sul funzionamento complessivo del sistema. Questa relazione rende il gas uno degli elementi decisivi per comprendere le difficoltà italiane nel conciliare la riduzione delle emissioni con l’esigenza di disporre di energia affidabile e a costi sostenibili.

Gasdotti, rigassificatori e stoccaggi: come è cambiata la sicurezza degli approvvigionamenti

La crisi energetica del 2022 ha accelerato la ricerca di una maggiore diversificazione delle forniture, spingendo l’Italia a ridurre l’esposizione nei confronti dei singoli Paesi esportatori. In questo processo hanno assunto un ruolo centrale i gasdotti, i rigassificatori e gli impianti di stoccaggio, infrastrutture che consentono di articolare le modalità di approvvigionamento e aumentare la capacità del sistema di reagire a eventuali interruzioni. La diversificazione rappresenta un elemento di rafforzamento della sicurezza energetica, perché diminuisce la concentrazione del rischio su un unico fornitore e amplia le possibilità di risposta in presenza di crisi internazionali o difficoltà lungo le rotte commerciali. Un contributo particolarmente importante deriva dalle capacità di accumulo del gas. L’Italia dispone di oltre 18,5 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, dei quali 4,62 miliardi destinati allo stoccaggio strategico. Si tratta di una componente essenziale per affrontare situazioni di emergenza e gestire eventuali squilibri tra disponibilità e domanda. La presenza di queste infrastrutture consente di attenuare gli effetti di interruzioni improvvise delle forniture, ma non modifica la natura prevalentemente importatrice del sistema italiano. Disporre di riserve e di collegamenti diversificati riduce infatti alcuni rischi operativi, senza eliminare l’esposizione alle dinamiche dei prezzi internazionali e alle conseguenze delle crisi geopolitiche.

La crisi dello Stretto di Hormuz e le conseguenze sul mercato mondiale del gas

La fragilità delle catene internazionali di approvvigionamento è emersa anche in occasione della crisi dello Stretto di Hormuz, successiva agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran del febbraio 2026. La crisi regionale e la forte riduzione dei transiti attraverso uno dei passaggi strategici per il commercio energetico mondiale hanno determinato una temporanea contrazione dell’offerta internazionale di gas naturale liquefatto, pari a quasi il 20%. La conseguenza è stata un aumento dei prezzi del gas su scala mondiale, a dimostrazione di quanto le tensioni concentrate in un’area geografica possano produrre ripercussioni ben oltre i Paesi direttamente coinvolti. L’episodio evidenzia il limite della diversificazione quando l’intero mercato internazionale viene investito da uno shock dell’offerta. La possibilità di acquistare gas da fornitori differenti migliora la sicurezza fisica degli approvvigionamenti, ma non mette completamente al riparo dagli aumenti dei prezzi provocati da una riduzione della disponibilità globale. Per un Paese fortemente dipendente dalle importazioni come l’Italia, questa distinzione è particolarmente rilevante: garantire la continuità delle forniture e proteggere il sistema economico dalla volatilità dei costi rappresentano due obiettivi collegati, ma non coincidenti.

Energie rinnovabili in Italia: nel 2025 una produzione di 132.328 GWh

La principale opportunità per aumentare la quota di energia prodotta sul territorio nazionale è rappresentata dall’espansione delle fonti rinnovabili. Nel 2025, la produzione elettrica complessiva da rinnovabili ha raggiunto 132.328 GWh, confermando il peso crescente di queste tecnologie all’interno del sistema nazionale. Il loro sviluppo ha progressivamente modificato la composizione della generazione elettrica, riducendo lo spazio occupato dalle fonti non rinnovabili e contribuendo alla trasformazione del settore. Il processo, tuttavia, presenta caratteristiche differenti a seconda delle tecnologie considerate, sia per quanto riguarda il ritmo di crescita sia per la variabilità della produzione. Il contributo più dinamico degli ultimi anni è arrivato dal fotovoltaico, che ha registrato un’espansione particolarmente significativa. La produzione di energia elettrica da impianti solari è passata dai 25.039 GWh del 2021 ai 45.001 GWh del 2025, con un incremento prossimo all’80% nell’arco di quattro anni. Una crescita che riflette l’aumento della capacità installata e che distingue il solare dalle altre principali fonti rinnovabili per la maggiore continuità del percorso di espansione. Il fotovoltaico si conferma così una componente centrale della trasformazione del sistema elettrico italiano e della strategia volta a incrementare la produzione energetica interna.

Accanto al solare, nel 2025 l’idroelettrico ha prodotto 41.961 GWh, mentre l’eolico ha raggiunto 21.589 GWh. Questi valori mostrano il contributo delle diverse tecnologie al soddisfacimento della domanda elettrica nazionale, ma anche le differenze che ne caratterizzano il funzionamento. La produzione idroelettrica risente in misura significativa dell’andamento delle precipitazioni e della disponibilità di risorse idriche, mentre quella eolica è soggetta a oscillazioni annuali legate alle condizioni del vento. Il fotovoltaico, pur essendo anch’esso condizionato dalla disponibilità della radiazione solare, ha mostrato negli ultimi anni un aumento più continuo della produzione, sostenuto dall’espansione degli impianti. La crescita delle rinnovabili deve quindi essere valutata considerando sia la quantità complessiva di elettricità generata sia le caratteristiche operative delle singole fonti.

Consumi elettrici in aumento: il fabbisogno italiano potrebbe raggiungere 362 TWh nel 2030

La trasformazione energetica avviene mentre si prospetta un aumento della domanda di elettricità. Nel 2025, il fabbisogno elettrico nazionale è stato pari a 311,3 TWh, ma le prospettive indicate nello studio prevedono che possa raggiungere 362 TWh entro il 2030, con un incremento di circa 56 TWh rispetto al 2023. Si tratta di un’evoluzione che pone nuove esigenze in termini di capacità produttiva, adeguatezza delle infrastrutture e gestione dei flussi di energia. L’aumento della disponibilità di elettricità da fonti rinnovabili dovrà confrontarsi con una domanda destinata a crescere per effetto della progressiva elettrificazione dei consumi. Tra i principali fattori di questa evoluzione figurano la diffusione delle pompe di calore, lo sviluppo della mobilità elettrica e la crescita dei nuovi carichi digitali. La sostituzione di tecnologie alimentate direttamente da combustibili fossili con sistemi elettrici modifica la struttura dei consumi e aumenta l’importanza strategica della rete. Il settore elettrico è quindi chiamato ad assumere un ruolo sempre più centrale nel funzionamento dell’economia, con la necessità di sostenere una domanda più elevata senza compromettere la continuità del servizio e gli obiettivi di decarbonizzazione.

Reti elettriche e sistemi di accumulo: perché le rinnovabili da sole non bastano

La crescita della produzione rinnovabile non si traduce automaticamente in una maggiore autonomia energetica. Un sistema caratterizzato da una presenza crescente di fonti la cui produzione dipende dalle condizioni meteorologiche richiede infatti reti elettriche adeguate, sistemi di accumulo e strumenti di flessibilità capaci di gestire le differenze tra i momenti di maggiore disponibilità di energia e quelli di maggiore consumo. La questione riguarda l’intera architettura del sistema elettrico, che deve evolversi parallelamente all’espansione della capacità di generazione. Gli investimenti necessari alla transizione non possono quindi essere concentrati esclusivamente sulla costruzione di nuovi impianti. Occorre intervenire anche sulle infrastrutture che consentono di trasportare e distribuire l’elettricità, oltre che sulle tecnologie capaci di immagazzinare l’energia e renderla disponibile quando necessario. L’adeguamento delle reti e lo sviluppo degli accumuli costituiscono condizioni fondamentali affinché l’incremento della produzione rinnovabile possa contribuire concretamente alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. Senza un’evoluzione coordinata di queste componenti, l’espansione degli impianti rischierebbe di non esprimere pienamente il proprio potenziale in termini di riduzione della dipendenza energetica.

Materie prime e Cina: la nuova dipendenza tecnologica della transizione energetica

Il progressivo superamento della dipendenza da petrolio e gas apre un’ulteriore questione strategica, legata alla disponibilità delle tecnologie e dei materiali necessari per produrre energia pulita. Batterie, pannelli fotovoltaici, turbine eoliche e infrastrutture elettriche richiedono materie prime, componenti industriali e processi manifatturieri che fanno parte di catene di approvvigionamento internazionali fortemente concentrate. Di conseguenza, il rafforzamento della produzione energetica nazionale potrebbe accompagnarsi alla nascita di nuove forme di dipendenza dall’estero, non più concentrate soltanto sui combustibili, ma anche sulle risorse minerarie, sulle lavorazioni industriali e sulle tecnologie. In questo scenario assume particolare rilievo il ruolo della Cina, nei confronti della quale emergono importanti dipendenze tecnologiche, minerarie e manifatturiere.

La questione interessa non soltanto l’Italia, ma l’intera Europa, chiamata a confrontarsi con la necessità di rendere più resilienti le proprie catene del valore. La decarbonizzazione, infatti, può ridurre l’esposizione alle importazioni di combustibili fossili senza eliminare il bisogno di approvvigionarsi sui mercati internazionali di materiali e componenti strategici. Per affrontare questa criticità sarà necessario sviluppare capacità industriali europee, rafforzare le attività di raffinazione, incrementare il riciclo e migliorare il controllo delle filiere produttive. La sicurezza energetica assume così una dimensione che comprende anche la politica industriale e la disponibilità delle tecnologie indispensabili alla transizione. La capacità di produrre elettricità da fonti nazionali dovrà accompagnarsi alla possibilità di disporre, con sufficiente affidabilità, degli strumenti e delle risorse necessari alla costruzione e alla manutenzione degli impianti.

Nucleare di nuova generazione: opportunità e questioni ancora aperte

Nel dibattito sul futuro energetico italiano trova spazio anche il nucleare di nuova generazione, considerato una possibile soluzione di lungo periodo per integrare la produzione elettrica con una fonte programmabile e caratterizzata da basse emissioni. Il suo eventuale contributo potrebbe assumere rilievo in un sistema nel quale cresce la presenza di tecnologie rinnovabili con produzione variabile, ma la prospettiva richiede una valutazione delle condizioni necessarie alla realizzazione degli impianti e alla loro integrazione nel sistema energetico nazionale. Restano infatti aperte questioni decisive che riguardano i costi degli investimenti, i tempi di realizzazione, la maturità delle tecnologie nucleari modulari, il consenso sociale e la gestione dei rifiuti radioattivi. Si tratta di aspetti che incidono direttamente sulla possibilità di trasformare il nucleare di nuova generazione in una componente effettiva della produzione elettrica italiana. Il potenziale contributo alla sicurezza energetica e alla decarbonizzazione deve quindi essere considerato insieme alle complessità economiche, tecniche e sociali che accompagnano questa opzione.

Sicurezza energetica e decarbonizzazione: le scelte decisive per l’Italia

Il quadro delineato dalla Fondazione Eurispes evidenzia la complessità delle scelte che attendono il sistema energetico italiano. Nessuna delle principali opzioni disponibili è in grado, da sola, di risolvere contemporaneamente tutte le criticità. La diversificazione delle importazioni di combustibili fossili rafforza la capacità di risposta del Paese e riduce la dipendenza dai singoli fornitori, ma lascia aperta l’esposizione agli shock dei mercati internazionali. L’espansione delle fonti rinnovabili permette di aumentare la produzione interna e ridurre progressivamente il ricorso alle fonti non rinnovabili, ma rende indispensabile il potenziamento delle reti, degli accumuli e delle capacità industriali. Il nucleare, infine, rappresenta una possibilità da valutare nel lungo periodo, tenendo conto delle questioni ancora irrisolte che ne condizionano lo sviluppo. La prospettiva che emerge è quella di una transizione energetica nella quale la riduzione delle emissioni deve procedere insieme al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti e alla tutela della competitività economica. Per l’Italia, caratterizzata da una dipendenza estera particolarmente elevata, l’obiettivo non consiste soltanto nell’aumentare la produzione di energia pulita, ma nel costruire un sistema capace di funzionare in condizioni internazionali differenti, sostenere la crescita della domanda elettrica e affrontare in modo trasparente i costi e le dipendenze associati alle diverse tecnologie. La capacità di coordinare investimenti, infrastrutture, innovazione e sviluppo industriale sarà determinante per trasformare la decarbonizzazione in un percorso di maggiore solidità energetica nazionale.