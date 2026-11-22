L’energia e il rafforzamento della cooperazione economica sono al centro della missione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani in Azerbaigian, in programma oggi, domenica 22 novembre, e domani a Baku. Una visita istituzionale che assume particolare rilevanza per l’Italia, alla luce delle gravi ripercussioni della crisi di Hormuz sui mercati internazionali e della necessità di consolidare i rapporti con i partner strategici per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. L’Azerbaigian occupa una posizione di primo piano nelle relazioni economiche ed energetiche italiane, essendo il secondo fornitore di petrolio e il terzo di gas naturale del nostro Paese. La missione punta a rafforzare ulteriormente questa collaborazione, inserendola in un partenariato più ampio che comprende investimenti infrastrutturali, industria avanzata, innovazione tecnologica e materie prime critiche. La visita si colloca nel percorso di intensificazione delle relazioni bilaterali ai massimi livelli istituzionali, dopo la missione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dello scorso maggio e quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’ottobre 2025.

Petrolio e gas, il ruolo strategico dell’Azerbaigian per l’Italia

Il dossier energetico rappresenta uno degli aspetti centrali del viaggio diplomatico. La posizione dell’Azerbaigian tra i principali fornitori italiani di petrolio e gas naturale attribuisce infatti al partenariato tra Roma e Baku un’importanza che va oltre le tradizionali relazioni commerciali. La cooperazione assume un significato ancora più rilevante nel contesto delle tensioni internazionali e delle conseguenze della crisi di Hormuz, che hanno avuto pesanti ripercussioni sui mercati energetici. In questo scenario, il consolidamento dei rapporti con l’Azerbaigian costituisce una componente importante della strategia italiana per la sicurezza energetica. L’obiettivo della missione è dunque rafforzare un rapporto già consolidato, valorizzando il ruolo di Baku come interlocutore affidabile e partner strategico dell’Italia nel settore degli approvvigionamenti.

Tajani incontra Aliyev e Bayramov: al centro le relazioni politiche e la stabilità del Caucaso

La missione prevede una serie di incontri istituzionali ai massimi livelli. Antonio Tajani incontrerà il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e il Ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov, con i quali affronterà i principali temi dell’agenda bilaterale e internazionale. I colloqui saranno dedicati al rafforzamento delle relazioni politiche tra Italia e Azerbaigian, ma anche alle prospettive di pace e sviluppo economico nel Caucaso meridionale, un’area nella quale Baku rappresenta un interlocutore di primo piano. Particolare attenzione sarà riservata al processo di normalizzazione dei rapporti tra Azerbaigian e Armenia, considerato nel quadro delle prospettive di stabilità regionale e delle opportunità di sviluppo economico. Il confronto comprenderà inoltre i principali sviluppi internazionali, confermando la dimensione politica e diplomatica di una missione che affianca agli interessi economici italiani il dialogo sulle questioni regionali e globali.

Business Forum Italia-Azerbaigian, oltre 240 rappresentanti delle imprese a Baku

Un capitolo fondamentale della visita sarà dedicato alla diplomazia economica e al rafforzamento delle opportunità commerciali e industriali tra i due Paesi. Tajani avrà un incontro bilaterale con il Ministro dell’Economia dell’Azerbaigian Mikayil Jabbarov, con il quale parteciperà al Business Forum Italia-Azerbaigian. L’iniziativa riunirà oltre 240 rappresentanti di aziende e associazioni imprenditoriali italiane e azere, offrendo un’occasione di confronto sulle prospettive di collaborazione economica e sulle possibilità di ampliare la presenza delle imprese italiane nel mercato azero. L’obiettivo prioritario è favorire una maggiore partecipazione delle aziende italiane ai grandi investimenti infrastrutturali avviati dall’Azerbaigian, valorizzando le competenze industriali e tecnologiche del sistema produttivo nazionale. Il Forum rappresenta così uno degli appuntamenti principali della missione, con l’intento di tradurre il rafforzamento delle relazioni istituzionali in nuove opportunità di cooperazione economica.

Infrastrutture, industria avanzata e tecnologie digitali: le opportunità per le imprese italiane

La collaborazione economica tra Italia e Azerbaigian non si limita al settore energetico. Accanto alle forniture di petrolio e gas, la missione punta infatti a sviluppare ulteriori ambiti di cooperazione industriale. Tra i settori individuati figurano l’industria avanzata, le tecnologie digitali e le energie rinnovabili, comparti che possono ampliare le prospettive del partenariato economico tra i due Paesi. Particolare importanza viene attribuita agli investimenti infrastrutturali promossi dall’Azerbaigian, rispetto ai quali l’Italia intende rafforzare il coinvolgimento del proprio tessuto imprenditoriale. La presenza di aziende e associazioni imprenditoriali al Business Forum consentirà di approfondire le possibilità di collaborazione nei diversi settori, inserendo le opportunità commerciali in una strategia più ampia di consolidamento dei rapporti economici bilaterali.

Materie prime critiche, prevista la firma di una Dichiarazione di intenti

Tra gli sviluppi più significativi della missione figura anche il rafforzamento della cooperazione nel settore delle materie prime critiche, considerate strategiche per numerose attività industriali e tecnologiche. In questo ambito è prevista la firma di una Dichiarazione di intenti per la cooperazione nei Paesi terzi, un’iniziativa che punta ad ampliare la collaborazione tra Italia e Azerbaigian oltre i rispettivi mercati nazionali. L’intesa prevista si inserisce nel percorso di diversificazione dei rapporti economici tra Roma e Baku, affiancando alla tradizionale collaborazione energetica nuove prospettive di cooperazione in settori di particolare rilevanza strategica.

Italia e Azerbaigian, un partenariato che unisce energia, economia e diplomazia

La missione di Tajani conferma la volontà italiana di sviluppare una relazione sempre più articolata con l’Azerbaigian, attraverso un dialogo che coinvolge contemporaneamente sicurezza energetica, investimenti, cooperazione industriale e stabilità regionale. La successione delle visite istituzionali, da quella del Presidente Mattarella nell’ottobre 2025 a quella della Presidente Meloni dello scorso maggio, fino agli incontri in programma a Baku, evidenzia la continuità dei rapporti politici tra i due Paesi. In questa cornice, l’agenda del Ministro degli Esteri combina il confronto con le autorità azere sulle principali questioni internazionali con la promozione degli interessi economici italiani. Il ruolo dell’Azerbaigian come secondo fornitore italiano di petrolio e terzo di gas naturale resta un elemento fondamentale del partenariato, mentre il Business Forum e la prevista Dichiarazione di intenti sulle materie prime critiche rappresentano le occasioni per estendere la collaborazione a nuovi ambiti strategici.