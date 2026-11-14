Energia, l’oro invisibile del sottosuolo: il nuovo decreto sblocca la rivoluzione geotermica in Calabria

Un nuovo, decisivo passo in avanti per lo sviluppo delle fonti pulite nel nostro Paese si concretizza attraverso lo sfruttamento del calore nascosto sotto i nostri piedi. Con la promulgazione del Decreto Ministeriale n. 364 dell’11 novembre 2026, che è stato ufficialmente pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il panorama legislativo italiano si arricchisce di una disciplina tecnica specifica, dedicata interamente alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Questa nuova e attesa cornice normativa si concentra in modo precipuo sugli impianti a circuito aperto, andando ad ampliare in maniera molto significativa le prospettive di impiego di una fonte energetica rinnovabile che, fino a questo momento storico, è rimasta ancora poco valorizzata sul territorio nazionale. Il provvedimento appena varato si va a inserire organicamente all’interno di un percorso normativo che era già stato proficuamente avviato negli anni scorsi con il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2022, il quale era all’epoca dedicato agli impianti geotermici a circuito chiuso, per poi essere successivamente aggiornato nel mese di aprile del 2026.

Sistemi a circuito aperto e chiuso: la tecnologia al servizio della transizione ecologica

Comprendere le dinamiche di questa silenziosa rivoluzione energetica richiede uno sguardo attento alle tecnologie messe in campo, che si dividono in due tipologie differenti ma considerate assolutamente complementari. Per quanto riguarda i sistemi a circuito chiuso, lo scambio termico con il sottosuolo avviene in modo diretto attraverso l’installazione di sonde geotermiche, un processo ingegneristico che si sviluppa senza alcun prelievo di acqua dalle falde sotterranee. Al contrario, nei sistemi a circuito aperto che sono stati al centro del recente decreto, viene invece utilizzata e prelevata l’acqua sotterranea attraverso dei moderni sistemi di prelievo e di successiva restituzione, operando sempre e comunque nel rigido rispetto delle condizioni di tutela ambientale. Entrambe queste soluzioni tecnologiche, attraverso l’impiego sinergico di pompe di calore, detengono il potenziale strutturale per contribuire in maniera massiccia al riscaldamento invernale e al raffrescamento estivo degli edifici, andando di fatto a ridurre drasticamente il ricorso ai combustibili fossili altamente inquinanti.

Il ruolo cruciale delle competenze geologiche nella tutela ambientale e delle acque

In questo delicato scenario di profonda trasformazione ecologica, la figura del professionista del territorio assume una valenza centrale e imprescindibile. “La geotermia rappresenta una delle opportunità più interessanti nel panorama delle energie rinnovabili, perché consente di valorizzare una risorsa naturale disponibile durante tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche“, evidenzia in maniera netta Giovanni Andiloro, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria. Il vertice dell’ente professionale ci tiene a sottolineare come “Il nuovo decreto costituisce un importante avanzamento, frutto anche del confronto tecnico tra il Ministero e la Piattaforma Geotermia coordinata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, che ha contribuito alla sua elaborazione. Un risultato significativo che valorizza le competenze scientifiche e professionali del settore“. Tra gli aspetti giudicati più significativi e impattanti all’interno del testo normativo, emerge infatti il riconoscimento indiscusso della centralità delle conoscenze geologiche e idrogeologiche nella complessa fase di progettazione degli impianti. Particolarmente rilevante per l’intero settore risulta essere la specifica previsione, inserita tra gli elaborati progettuali resi obbligatori dalla legge, della relazione geologica e idrogeologica che deve essere rigorosamente a firma di un geologo abilitato.

A tal proposito, la dichiarazione di Andiloro entra nel cuore della questione tecnica e ambientale: “Non si tratta soltanto di realizzare impianti tecnologicamente efficienti, ma di garantire la sostenibilità dell’utilizzo della risorsa attraverso una corretta conoscenza del sottosuolo, della tutela degli acquiferi e del monitoraggio ambientale. Le competenze geologiche diventano quindi determinanti non soltanto nella fase conoscitiva, ma nell’intero processo di valutazione della compatibilità e sostenibilità degli interventi“. Questo è un principio valutato dagli esperti come particolarmente importante soprattutto nel vulnerabile contesto mediterraneo, dove i drammatici effetti dei cambiamenti climatici e la sempre crescente e preoccupante pressione sulle risorse idriche impongono, oggi più che mai, una maggiore e serrata integrazione tra le moderne politiche energetiche e la gestione sostenibile delle acque sotterranee.

La Calabria come laboratorio d’innovazione: il potenziale inespresso del sottosuolo

Guardando nello specifico ai territori del meridione, per la Regione Calabria questo nuovo e incoraggiante scenario normativo può rappresentare una concreta, e forse irripetibile, opportunità di sviluppo economico. L’intrinseca complessità geologica del territorio regionale, unita in maniera fortunata alla vasta presenza di sistemi acquiferi dotati di differenti e utili caratteristiche e alle elevate potenzialità termiche del sottosuolo locale, costituiscono tutti elementi di base che andranno approfonditi con estrema cura per individuare con esattezza le aree maggiormente idonee alle future applicazioni geotermiche. Le prospettive di applicazione pratica, che si traducono in risparmi concreti ed emancipazione dalle fonti inquinanti, riguardano numerosi e nevralgici settori: si spazia dalla necessaria climatizzazione degli edifici pubblici, delle scuole di ogni ordine e grado e delle fondamentali strutture sanitarie, fino ad arrivare a trainare le attività turistiche e ricettive, coinvolgendo a pieno titolo anche gli insediamenti produttivi industriali e le svariate applicazioni nel fiorente comparto agroalimentare.

La ricerca scientifica dell’Università della Calabria a supporto dello sviluppo regionale

Questo ambizioso salto di qualità verso un futuro a basse emissioni è ampiamente supportato dal mondo accademico locale. La Calabria dispone, peraltro, di importantissime e riconosciute competenze scientifiche consolidate nel settore. Recenti studi scientifici pubblicati proprio nell’anno 2026, i quali sono stati condotti con successo da specializzati gruppi di ricerca con il prezioso contributo dei Geologi del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, hanno approfondito nel dettaglio il notevole potenziale del geoscambio all’interno della Piana di Gioia Tauro. A questo pionieristico lavoro accademico si affianca anche la complessa modellazione termica tridimensionale dell’intero territorio regionale, uno sforzo scientifico che sta offrendo nuove e preziose conoscenze di base per la futura valorizzazione delle risorse geotermiche calabresi. Di fronte a questi risultati, l’intervento di Andiloro è perentorio: “Questi studi dimostrano quanto sia importante investire nella conoscenza del sottosuolo. La Calabria deve ampliare la propria visione della transizione energetica, valorizzando anche il contributo della geotermia, che può integrarsi con le altre fonti rinnovabili e favorire nuove opportunità per le imprese e le professioni tecniche“.

Verso una strategia energetica integrata per un futuro sostenibile nel Mediterraneo

Sebbene la pubblicazione e l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale rappresenti indubbiamente un passaggio di fondamentale importanza storica, il complesso percorso normativo dovrà necessariamente essere completato nel prossimo futuro attraverso l’emanazione di tempestive disposizioni applicative. Tali future direttive dovranno avere l’onere di definire con una maggiore chiarezza i limiti operativi, le condizioni tecniche e le intricate procedure autorizzative, tenendo sempre debitamente conto delle profonde e differenti caratteristiche geologiche e idrogeologiche che contraddistinguono in maniera univoca i vari territori italiani. In questo contesto in forte divenire, per la Calabria sarebbe quanto mai auspicabile e urgente iniziare a promuovere una strutturata strategia regionale per la massima valorizzazione delle risorse geotermiche.

Questo lungimirante piano d’azione strategico dovrebbe necessariamente partire dalla mappatura dettagliata del potenziale del sottosuolo e dalla scrupolosa valutazione delle imprescindibili condizioni di compatibilità ambientale, un processo virtuoso che richiede il coinvolgimento attivo e sinergico delle università, degli enti di ricerca, delle istituzioni locali e, naturalmente, delle professioni tecniche del settore. Tirando le somme su questa cruciale tematica, che unisce la salvaguardia dell’ambiente alle esigenze dell’economia reale, il Presidente Andiloro conclude sottolineando un monito essenziale: “La disponibilità di una risorsa naturale non si traduce automaticamente in un’opportunità di sviluppo. Occorrono conoscenza, pianificazione, certezza normativa, capacità progettuale e investimenti“. E lancia infine una visione ambiziosa e carica di speranza per il futuro della propria terra: “La Calabria, nel cuore del Mediterraneo, può diventare un laboratorio di innovazione nell’utilizzo sostenibile delle risorse geotermiche, coniugando transizione energetica, tutela delle acque sotterranee e sviluppo economico. Occorre guardare al sottosuolo non soltanto come a un elemento da indagare per realizzare opere, ma come a un patrimonio di risorse da conoscere, proteggere e valorizzare nell’interesse delle future generazioni“.