L’Italia si prepara ad affrontare una significativa crescita della domanda di energia elettrica, in un contesto in cui la decarbonizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresentano elementi centrali della transizione energetica. A delineare le prospettive del Paese è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, a un confronto sulle sfide energetiche nazionali organizzato da Forza Italia. Nel corso dell’iniziativa, il ministro ha evidenziato lo stretto legame tra il processo di elettrificazione e gli obiettivi di riduzione delle emissioni, sottolineando come l’Italia possa contare sulla qualità delle proprie infrastrutture energetiche per affrontare questa trasformazione. “Elettrico significa anche decarbonizzare. Siamo, infatti, alla vigilia di un’esplosione della domanda di energia elettrica. Fortunatamente, abbiamo in Italia tra le reti a terra migliori d’Europa. La sfida è quella della transizione, spingendo sulle rinnovabili”, ha dichiarato Pichetto Fratin. La crescita dei consumi elettrici e il potenziamento della produzione attraverso le fonti rinnovabili costituiscono dunque due aspetti fondamentali del percorso di transizione delineato dal ministro, che ha rimarcato il valore strategico delle reti energetiche italiane nel panorama europeo.

Transizione energetica, il futuro del nucleare e dei piccoli reattori

Durante l’evento ‘Energia per il Futuro’, svoltosi nel pomeriggio di sabato 28 novembre, il confronto ha riguardato anche le prospettive dell’energia nucleare. L’attenzione si è concentrata sulle tecnologie di nuova generazione e sui piccoli reattori nucleari, nell’ambito di un dibattito dedicato alle diverse opportunità per il futuro energetico del Paese. Tra i temi affrontati durante l’iniziativa di Forza Italia figurano anche i biocarburanti, sui quali il ministro ha ribadito l’impegno portato avanti in sede europea. “Quella del biocarburante è una battaglia di merito che – assicura il ministro – stiamo conducendo in Europa”.