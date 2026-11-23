L’Italia accelera sulle energie rinnovabili, ma il prezzo dell’elettricità continua a dipendere fortemente dal gas. È questo il quadro tracciato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, intervenuto a margine dell’evento “Nucleare, transizione energetica, industria, competitività, innovazione”, in corso a Milano. Al centro delle dichiarazioni del ministro ci sono i progressi compiuti dal Paese nell’installazione di nuova capacità da fonti rinnovabili e le difficoltà legate al funzionamento del mercato energetico europeo, che continuano a incidere sulla formazione dei prezzi.

Rinnovabili in Italia, Pichetto Fratin: quasi 40 Gigawatt installati in quattro anni

Uno degli aspetti più significativi evidenziati dal ministro riguarda la crescita della capacità installata da fonti rinnovabili in Italia. Secondo i dati richiamati da Pichetto Fratin, nell’arco dei quattro anni di governo il Paese è arrivato a quasi 40 Gigawatt di installazioni, un risultato che il titolare del dicastero ha messo a confronto con quello registrato nel 2021. “L’Italia, nei quattro anni di governo, siamo arrivati a un installato di rinnovabili di quasi 40 GigaWatt. Il 2021 ha avuto 1,5 GigaWatt e venivamo visto come i grandi inquinatori”, ha dichiarato Pichetto Fratin, sottolineando il cambiamento intervenuto nel settore delle energie pulite. Il confronto con il 2021 è uno degli elementi sui quali il ministro ha concentrato la propria attenzione per descrivere l’evoluzione del sistema energetico nazionale. Il riferimento agli 1,5 Gigawatt del 2021 serve a evidenziare la differenza rispetto ai livelli di installazione richiamati per il quadriennio di governo.

Transizione energetica, raggiunto il 50% dell’installato previsto e altri 30 Gigawatt con parere favorevole

La crescita delle rinnovabili si inserisce in un percorso di transizione energetica che, secondo quanto riferito dal ministro, ha già raggiunto una parte significativa degli obiettivi relativi alla capacità installata. “Questi 40 gigawatt significano che siamo all’installato al 50 per cento, a parere favorevole del ministero ulteriori quasi 30 gigawatt”, ha spiegato Pichetto Fratin. Le dichiarazioni distinguono quindi due aspetti: da una parte la potenza rinnovabile già installata, dall’altra gli ulteriori quasi 30 Gigawatt che hanno ricevuto un parere favorevole da parte del ministero. Si tratta di due condizioni differenti, poiché il parere favorevole non equivale all’effettiva entrata in funzione degli impianti. Il dato rappresenta comunque un elemento importante nel quadro dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, perché affianca alla capacità già realizzata un ulteriore quantitativo di potenza interessato da valutazioni favorevoli del ministero.

Prezzo dell’energia in Italia, il gas produce il 40% ma determina il prezzo quasi nel 70% dei casi

Accanto alla crescita delle rinnovabili, Pichetto Fratin ha affrontato uno dei principali nodi del mercato elettrico italiano: il ruolo del gas naturale nella formazione dei prezzi dell’energia. Il ministro ha evidenziato una differenza significativa tra il contributo del gas alla produzione nazionale e la sua influenza sulla determinazione del prezzo dell’elettricità. “Il gas che produce il 40 per cento dell’ENERGIA nazionale fa il prezzo, almeno nel 2025, quasi sul 70 per cento”, ha sottolineato Pichetto Fratin. Secondo quanto riferito dal ministro, dunque, il gas rappresenta il 40% della produzione energetica nazionale, ma nel 2025 ha determinato il prezzo quasi nel 70% dei casi. Una differenza che mette in evidenza il peso di questa fonte nella definizione dei prezzi del mercato elettrico italiano. Il tema assume particolare rilievo nel contesto della crescita della capacità rinnovabile. L’aumento degli impianti alimentati da fonti pulite e il meccanismo di determinazione del prezzo dell’energia sono infatti due aspetti distinti: il primo riguarda lo sviluppo del sistema produttivo, mentre il secondo dipende dalle regole che disciplinano il funzionamento del mercato.

Disaccoppiamento tra gas ed elettricità, Pichetto Fratin esclude la possibilità di separare i prezzi

Un altro passaggio centrale dell’intervento ha riguardato il cosiddetto disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’elettricità, una questione direttamente collegata alle modalità con cui vengono determinati i prezzi energetici in Europa. Interpellato sulla possibilità di separare i prezzi, il ministro ha escluso che questa strada sia attualmente percorribile nell’ambito del sistema europeo di determinazione dei prezzi. “E’ il disaccoppiamento e non è possibile farlo perché il criterio è quello di determinazione dei criteri europei. Non è scindibile. Per noi è il gas che fa il prezzo, in Francia no e neanche in Spagna”, ha affermato Pichetto Fratin. La posizione espressa dal ministro richiama quindi il ruolo delle regole europee del mercato dell’energia, indicando in queste ultime il motivo per cui non sarebbe possibile procedere a una separazione dei prezzi secondo il meccanismo ipotizzato.

Mercato elettrico europeo, le differenze tra Italia, Francia e Spagna

Nelle sue dichiarazioni, Pichetto Fratin ha inoltre richiamato le differenze tra il sistema italiano e quelli di altri due importanti Paesi europei, Francia e Spagna. Il ministro ha infatti sottolineato che, mentre in Italia il gas continua a svolgere un ruolo determinante nella formazione del prezzo dell’elettricità, la situazione risulta diversa nei due Paesi citati. Il confronto mette in evidenza come il funzionamento del mercato energetico non produca necessariamente gli stessi effetti in tutti gli Stati europei. Nel caso italiano, secondo la ricostruzione fornita dal ministro, il peso del gas nella determinazione del prezzo rimane particolarmente rilevante anche a fronte dell’incremento della capacità da fonti rinnovabili. Le parole di Pichetto Fratin, pronunciate a Milano durante l’evento dedicato a nucleare, transizione energetica, industria, competitività e innovazione, delineano così due elementi centrali della situazione energetica italiana: il progresso delle installazioni rinnovabili e la persistente centralità del gas nella formazione dei prezzi dell’elettricità.