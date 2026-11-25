La Germania raggiunge un nuovo traguardo storico nel settore delle energie rinnovabili. Per la prima volta, la produzione annuale di energia elettrica da fotovoltaico ha superato i 100 terawattora (TWh), stabilendo un primato che testimonia la profonda trasformazione del sistema energetico tedesco negli ultimi due decenni. A certificare il risultato sono i dati di Energy-Charts dell’Istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Ise), che comprendono anche l’autoconsumo dei proprietari degli impianti fotovoltaici. Il nuovo record assume particolare rilevanza considerando che il 2026 non si è ancora concluso. La produzione complessiva è infatti destinata ad aumentare ulteriormente entro la fine dell’anno, sebbene la progressiva riduzione delle ore di luce durante i mesi autunnali e invernali sia destinata a rallentare la crescita.

Fotovoltaico in Germania: la crescita della produzione elettrica dal 2024 al 2026

I dati evidenziano una significativa accelerazione della produzione di energia solare in Germania nel corso degli ultimi tre anni. Nel 2024 gli impianti fotovoltaici tedeschi avevano generato 74,4 TWh di elettricità, mentre nel 2025 la produzione era salita a 90 TWh. Quest’ultimo primato era già stato superato alla fine di settembre 2026, prima del raggiungimento della soglia storica dei 100 TWh. Rispetto al 2024, l’incremento della produzione supera dunque il 34%, mentre rispetto al precedente record annuale del 2025 la crescita è già superiore all’11%. Numeri che confermano il peso sempre maggiore assunto dal fotovoltaico nell’approvvigionamento elettrico della Germania.

Più ore di sole e nuovi impianti: le ragioni del record tedesco

Secondo l’Associazione tedesca dell’industria solare (Bundesverband Solarwirtschaft, Bsw-Solar), il risultato raggiunto nel 2026 è riconducibile alla combinazione di due fattori: un numero insolitamente elevato di ore di sole e l’ulteriore espansione degli impianti fotovoltaici sul territorio nazionale. Le favorevoli condizioni di irraggiamento solare hanno quindi contribuito al primato produttivo, insieme alla crescita della capacità installata. L’ampliamento del patrimonio impiantistico tedesco rappresenta il fattore strutturale di questa evoluzione, mentre le condizioni meteorologiche hanno favorito una maggiore produzione nel corso dell’anno.

La rivoluzione dell’energia solare: in vent’anni produzione cresciuta di oltre 45 volte

Per comprendere la portata del cambiamento è sufficiente confrontare i dati attuali con quelli di vent’anni fa. Nel 2006, infatti, la produzione annuale di elettricità da fotovoltaico in Germania si fermava ad appena 2,2 TWh. Nel 2026 il volume di energia generato dagli impianti solari è diventato oltre 45 volte superiore. Una trasformazione che ha modificato radicalmente il ruolo di questa tecnologia all’interno del sistema energetico tedesco, come sottolineato da Carsten Körnig, direttore generale dell’Associazione tedesca dell’industria solare. “Il fotovoltaico è passato da una tecnologia di nicchia a un pilastro del nostro approvvigionamento elettrico”, ha dichiarato Körnig, evidenziando anche i benefici legati alla riduzione dei costi dell’elettricità, delle importazioni energetiche e dei danni climatici.

Energia elettrica in Germania: il fotovoltaico supera carbone e gas, davanti soltanto l’eolico

Il primato del fotovoltaico trova ulteriore conferma nel confronto con le altre fonti di produzione elettrica. Secondo i dati dell’Istituto Fraunhofer Ise, nel 2026 soltanto l’energia eolica ha generato una quantità di elettricità superiore a quella degli impianti solari, con una produzione di oltre 123 TWh. Il fotovoltaico occupa così la seconda posizione tra le fonti di generazione elettrica della Germania, davanti a carbone, gas e biomassa. Un dato particolarmente significativo nell’evoluzione del mix energetico nazionale, che vede le due principali tecnologie rinnovabili, eolico e fotovoltaico, precedere le fonti fossili per quantità di elettricità prodotta nel corso del 2026.