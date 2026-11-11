Energia rinnovabile, nasce PST Green Community: un nuovo modello per la transizione energetica

Una nuova opportunità per ridurre i costi dell’energia, sostenere la competitività delle imprese e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio. Nasce a Tortona PST Green Community, la nuova Comunità energetica rinnovabile (CER) promossa dal Parco Scientifico e Tecnologico (PST) della Valle Scrivia, con un obiettivo concreto: consentire a imprese, cittadini e realtà locali di beneficiare dell’energia condivisa, con un risparmio stimato in bolletta compreso tra il 25% e il 40%. Il progetto è stato presentato l’11 novembre durante il convegno dedicato alle comunità energetiche organizzato dal PST e promosso da iWeek, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo e del mondo della ricerca. L’iniziativa rappresenta una delle prime esperienze in Italia in cui un parco scientifico e tecnologico promuove una comunità energetica non soltanto per soddisfare i propri fabbisogni, ma per offrire un servizio alle aziende insediate, alle altre piccole e medie imprese e alla comunità locale.

Comunità energetica a Tortona: risparmi fino al 40% e coinvolgimento di 18 Comuni

Il principale beneficio economico previsto da PST Green Community riguarda la possibilità di abbattere il costo dell’energia per i partecipanti. Secondo le stime elaborate dal Parco Scientifico e Tecnologico, il risparmio complessivo sul valore della bolletta potrà oscillare tra il 25% e il 40%, in funzione dei consumi e delle condizioni di fornitura. La nuova comunità energetica nasce con una dimensione territoriale che va oltre i confini del Parco. Il bacino potenziale comprende infatti 18 Comuni collegati alla cabina primaria dell’area di Tortona, aprendo la possibilità di partecipazione a una platea articolata di imprese, cittadini e associazioni. Il modello è stato concepito per svilupparsi progressivamente, calibrando la capacità di produzione sulla domanda effettiva dei soggetti aderenti. L’obiettivo è favorire un equilibrio tra l’energia generata e quella consumata, così da rendere sostenibile nel tempo il funzionamento della comunità energetica. Un primo riscontro è già arrivato nella fase preparatoria, durante la quale sono state raccolte manifestazioni di interesse da parte di aziende, cittadini e associazioni del territorio. Un segnale di attenzione verso uno strumento che punta a coniugare la transizione energetica con vantaggi economici concreti.

Primo impianto da 200 kW entro la fase operativa del 2026: il progetto arriverà fino a 750 kW

Il percorso di realizzazione della nuova CER prevede un primo impianto con una potenza di circa 200 kW, destinato a costituire la base iniziale del sistema di produzione energetica condivisa. A regime, la potenza complessiva stimata potrà raggiungere 750 kW, attraverso un ampliamento graduale delle infrastrutture. Il cronoprogramma individua nella fine del 2026 il momento previsto per l’ingresso nella fase operativa del progetto. Entro novembre dovrà essere individuata l’impresa incaricata della costruzione del primo impianto, consentendo così di avviare la fase esecutiva. L’obiettivo è iniziare i lavori entro la fine dell’anno. La gestione organizzativa sarà affidata alla Fondazione di partecipazione PST Green Community, costituita appositamente per riunire i soci fondatori e governare l’iniziativa. Per gli aspetti relativi alla gestione della comunità e dei flussi energetici, il referente individuato è A Energy. La scelta di una struttura dedicata risponde alla necessità di accompagnare lo sviluppo della CER con un modello di governance capace di coordinare i diversi soggetti coinvolti e sostenere l’evoluzione della capacità produttiva in relazione alle esigenze del territorio.

Il ministro Pichetto Fratin: “le CER generano vantaggi economici, con risparmi in bolletta”

Alla presentazione è intervenuto in video-collegamento il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e sottolineato il ruolo delle comunità energetiche nella strategia nazionale di transizione verso le fonti rinnovabili. “Esprimo il mio apprezzamento per il progetto del Parco Scientifico e Tecnologico di Tortona. Questi strumenti di collaborazione per la produzione energetica sono una grande novità per il Paese. Il governo li ha sostenuti sin da subito perché crede in una transizione spinta dal basso. L’investimento realizzato con il PNRR ha dato i suoi frutti e ha fatto nascere progetti in tutto il Paese” ha dichiarato il ministro. Pichetto Fratin ha quindi richiamato l’importanza di affiancare agli obiettivi ambientali benefici economici e opportunità di crescita per le comunità locali. “Oltre a essere importanti per i processi di decarbonizzazione, le CER generano infatti vantaggi economici, con risparmi in bolletta e ricadute positive sul territorio, per i cittadini e per le imprese. È anche attraverso le CER che si possono mettere in atto strategie di sviluppo nel lungo periodo sui territori, puntando su rinnovabili e tecnologie innovative per favorire la transizione energetica. È importante quindi continuare a operare per far sì che sia sempre più facile avviare una CER, connetterla alla rete e coinvolgere famiglie, associazioni e imprese in queste attività condivise”. Il ministro ha così evidenziato il valore di un modello energetico fondato sulla collaborazione tra soggetti diversi, nel quale la produzione da fonti rinnovabili può contribuire sia alla decarbonizzazione sia alla competitività economica dei territori.

Il PST di Tortona cambia ruolo: dall’innovazione tecnologica ai servizi energetici per le imprese

La nascita della comunità energetica si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione del Parco Scientifico e Tecnologico di Tortona, che sta progressivamente evolvendo da struttura prevalentemente immobiliare a punto di riferimento per lo sviluppo delle imprese. Il nuovo modello punta a rafforzare le attività di networking, innovazione, trasferimento tecnologico e costruzione di filiere produttive, affiancando alle funzioni tradizionali del Parco servizi in grado di rispondere direttamente alle necessità delle aziende. In questo contesto, l’energia assume un ruolo strategico: la possibilità di ridurre i costi di approvvigionamento attraverso una comunità energetica rappresenta uno strumento di sostegno al sistema produttivo e una nuova modalità per valorizzare le competenze e le infrastrutture presenti sul territorio. A spiegare la visione alla base dell’iniziativa è Emiliano Locatelli, amministratore unico del PST. “Con questa iniziativa vogliamo valorizzare ulteriormente il ruolo del Parco Scientifico e Tecnologico nel territorio di Tortona, andando oltre la sua funzione tradizionale di sostegno alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo delle imprese”, dichiara Locatelli. “Mettiamo a disposizione delle aziende un servizio che può incidere in maniera significativa sui costi energetici, ma vogliamo soprattutto dare un sostegno concreto alla comunità. È un passaggio importante nell’identità del Parco e dimostra ciò che possiamo fare per Tortona e per il suo territorio, con l’ambizione di costruire un modello che possa essere apprezzato e, in prospettiva, replicato anche altrove”. La prospettiva delineata dall’amministratore unico è quella di un hub territoriale per l’innovazione e la transizione energetica, capace di trasformare le attività di ricerca e sviluppo in opportunità operative per le imprese e per il contesto economico e sociale in cui il Parco è inserito.

Energia condivisa e welfare territoriale: possibili benefici anche per le famiglie più fragili

Accanto alla riduzione dei costi energetici per le aziende, PST Green Community intende sviluppare una dimensione sociale, attraverso il possibile coinvolgimento di strutture comunali e realtà della Diocesi. L’obiettivo è estendere progressivamente i benefici della produzione e della condivisione dell’energia anche alle famiglie in condizioni di fragilità, facendo del risparmio energetico uno strumento di welfare territoriale. Il progetto considera quindi la comunità energetica non soltanto come un’opportunità di efficientamento economico, ma anche come un possibile meccanismo di redistribuzione dei benefici generati localmente. Un’impostazione che affianca alla competitività delle piccole e medie imprese la volontà di sostenere la coesione sociale. Questa prospettiva amplia il significato dell’iniziativa, collegando le politiche energetiche alle esigenze delle comunità e alla possibilità di creare nuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e realtà associative.

Il convegno sulle comunità energetiche: istituzioni, Enel, RSE, RINA e Politecnico di Torino a confronto

La presentazione di PST Green Community è stata il momento centrale di un convegno dedicato alle prospettive di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili in Italia, con particolare attenzione alle condizioni necessarie per garantirne la sostenibilità nel lungo periodo. Il confronto ha affrontato gli aspetti economici e regolatori, i modelli di governance, le tecnologie di accumulo, la flessibilità delle reti e le ricadute sociali dei progetti di produzione e consumo condiviso dell’energia. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Tortona, Federico Chiodi, dell’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Piemonte, Matteo Marnati, del presidente di Finpiemonte S.p.A., Michele Vietti, e del presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto. Al messaggio del ministro Gilberto Pichetto Fratin sono seguiti gli interventi di rappresentanti di Enel, RSE, RINA, MET Italia, Asti Energy e Politecnico di Torino, che hanno contribuito ad approfondire le opportunità e le condizioni operative legate alla diffusione delle comunità energetiche. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle CER come strumenti per rafforzare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse energetiche locali e sviluppare modelli capaci di integrare innovazione tecnologica e sostenibilità economica. Una sessione conclusiva è stata riservata alle prospettive operative del progetto di Tortona, mettendo al centro il passaggio dalla progettazione alla concreta realizzazione della nuova comunità energetica.

Un position paper nazionale per accelerare lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili

Dal confronto tra i partecipanti al convegno è emersa anche una proposta destinata ad ampliare la portata dell’iniziativa oltre il territorio tortonese: la redazione di un position paper dedicato allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili su scala nazionale. Il documento sarà elaborato dal Parco Scientifico e Tecnologico, da Rete Albatros e dalla Fondazione La tua CER, in collaborazione con il Comitato scientifico del “Progetto per la sostenibilità della Basilica di San Pietro” e con il professor Alberto Manzotti della LUISS Business School. L’intento è definire linee guida e formulare raccomandazioni utili a favorire un’applicazione più tempestiva e consapevole dei vantaggi economici e sociali delle comunità energetiche. La proposta nasce dall’esigenza di accompagnare la diffusione di questo modello con strumenti di indirizzo capaci di agevolare la realizzazione dei progetti e valorizzarne le potenzialità per le imprese, le istituzioni e i territori. Con la costituzione della Fondazione, l’avvio del percorso realizzativo del primo impianto e l’apertura alla partecipazione del tessuto economico e sociale della Valle Scrivia, PST Green Community segna dunque una nuova fase nell’attività del Parco Scientifico e Tecnologico di Tortona. Una fase nella quale l’innovazione si traduce in servizi energetici concreti, mentre la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locali diventa il fondamento di un modello che punta a essere replicato anche in altri territori.