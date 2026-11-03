Energia, Urso sul nucleare: “l’Italia può tornare protagonista e ridurre i costi per le imprese”

Il nucleare di nuova generazione può rappresentare una svolta per il futuro energetico e industriale dell’Italia, contribuendo a rafforzare l’autonomia nazionale e a ridurre i costi dell’energia per le imprese. È questa la prospettiva delineata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a Roma, a Palazzo Merulana, durante l’evento “Da Filiera a Sistema” organizzato da Ansaldo Energia. Il ministro ha ribadito la volontà del governo di rilanciare il ruolo dell’Italia nel settore nucleare, valorizzando le competenze scientifiche, tecnologiche e industriali che il Paese ha conservato anche dopo l’uscita dalla produzione di energia atomica.

Nucleare in Italia, Urso: autonomia energetica e costi più bassi per le imprese

Al centro delle dichiarazioni del ministro c’è la necessità di costruire un sistema energetico capace di sostenere la competitività dell’economia nazionale. Il ritorno al nucleare viene considerato uno degli strumenti attraverso i quali l’Italia potrebbe rafforzare la propria indipendenza energetica e offrire condizioni più favorevoli al sistema produttivo. “Con le sue imprese” e grazie al nucleare “l’Italia può realizzare una delle priorità del sistema Paese, una produzione energetica che contribuisca all’autonomia energetica del Paese, riducendo i costi per le imprese”, ha affermato Urso. Il ministro ha sottolineato anche l’importanza del coinvolgimento delle diverse amministrazioni governative nel percorso di rilancio del settore. Il Mimit, insieme al Mit e al Mase, “ci sono, e confido anche nella consapevolezza del Mef”, ha dichiarato, richiamando il ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ritorno del nucleare e il percorso legislativo del governo

Un passaggio fondamentale riguarda gli strumenti normativi necessari per consentire all’Italia di tornare a produrre energia nucleare. Urso ha indicato nel disegno di legge delega e nei successivi decreti attuativi i passaggi attraverso i quali rendere possibile questa prospettiva. “Grazie al disegno di legge delega”, e poi a breve ai “decreti attuativi”, secondo il ministro sarà possibile il ritorno verso il nucleare in Italia. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la filiera industriale e tecnologica nazionale, trasformandola in un sistema capace di cogliere le opportunità legate al possibile rientro dell’Italia tra i Paesi produttori di energia nucleare.

Dal nucleare di terza generazione alla fusione: la strategia per il futuro

La prospettiva delineata dal governo riguarda le tecnologie più avanzate del settore. Urso ha precisato che il riferimento è al “nucleare di nuova generazione”, a partire dalla “terza generazione avanzata”, con la prospettiva della quarta generazione e, in futuro, della fusione nucleare. Il ministro ha presentato lo sviluppo di queste tecnologie come un’opportunità per rilanciare le capacità industriali italiane e recuperare un ruolo significativo in un settore considerato strategico. Quella dell’atomo “è una sfida che l’Italia può vincere tornando a pensare e realizzare il futuro”, ha sottolineato Urso, ribadendo la centralità dell’innovazione tecnologica nel percorso energetico nazionale.

L’Italia e la storia del nucleare: le competenze industriali mai perdute

Nel suo intervento, Urso ha ricordato il ruolo che l’Italia occupava in passato nello sviluppo dell’energia nucleare civile. Una posizione di primo piano che, secondo il ministro, ha lasciato al Paese un patrimonio di competenze scientifiche, tecnologiche e imprenditoriali ancora oggi rilevante. “Oltre 40 anni fa – ha ricordato – eravamo una delle Nazioni più impegnate nello sviluppo del nucleare civile, la terza potenza nucleare civile al mondo dopo Unione Sovietica e Stati Uniti”. Nonostante l’uscita dell’Italia dal nucleare civile, le imprese nazionali hanno mantenuto capacità industriali significative. Urso le ha definite “all’avanguardia”, evidenziando come queste competenze possano costituire la base per una nuova fase di sviluppo del comparto.

Ansaldo, Enel e Leonardo: la collaborazione per rilanciare il nucleare italiano

Un ruolo importante nella strategia illustrata dal ministro è attribuito alla collaborazione tra Ansaldo, Enel e Leonardo nel campo della ricerca nucleare. Il rafforzamento dei rapporti tra queste realtà industriali rappresenta, secondo Urso, un passaggio significativo per sviluppare nuove tecnologie e consolidare il posizionamento internazionale dell’Italia. L’obiettivo è valorizzare le competenze delle singole imprese attraverso un sistema industriale capace di affrontare le sfide tecnologiche del settore e partecipare ai programmi di sviluppo del nucleare. Il ministro ha evidenziato che l’Italia dispone di una filiera nucleare di particolare rilevanza nel contesto europeo, definendola la “seconda più significativa del nostro continente”.

Il ruolo dell’Italia nei grandi progetti nucleari europei

Il rilancio della filiera nazionale guarda anche alla dimensione europea. La strategia illustrata da Urso prevede infatti di rafforzare la capacità delle aziende italiane di partecipare a “grandi progetti europei”, valorizzando il patrimonio di conoscenze e le capacità produttive già presenti nel Paese. Il passaggio da filiera a sistema, tema centrale dell’incontro organizzato da Ansaldo Energia, sintetizza la volontà di costruire una maggiore integrazione tra le imprese impegnate nel settore, favorendo lo sviluppo tecnologico e consolidando il ruolo dell’industria italiana. La prospettiva delineata dal ministro collega quindi il ritorno del nucleare in Italia a tre obiettivi strategici: rafforzare l’autonomia energetica nazionale, ridurre i costi per le imprese e valorizzare una filiera industriale in grado di contribuire allo sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione.