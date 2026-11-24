Un importante passo avanti nella modernizzazione del sistema energetico del Kazakistan porta la firma di Eni. Il gruppo energetico italiano ha annunciato la messa in servizio della centrale elettrica a gas da 120 MW, componente strategica del più ampio impianto ibrido da 247 MW sviluppato nella regione di Mangystau in collaborazione con KazMunayGas (KMG) e Plenitude, società controllata congiuntamente da Eni e Ares. Il progetto rappresenta un’importante innovazione nel panorama energetico kazako, attraverso un modello di produzione che combina fonti tradizionali e rinnovabili per garantire una fornitura elettrica affidabile e favorire la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico. L’infrastruttura è destinata a soddisfare il fabbisogno delle società controllate da KazMunayGas nella regione di Mangystau.

Eni in Kazakistan: operativa la centrale elettrica a gas da 120 MW

La messa in servizio della centrale a gas arriva dopo appena 12 mesi di lavori di costruzione e rappresenta un traguardo fondamentale nello sviluppo del primo impianto di questo tipo su larga scala in Kazakistan. La struttura integra già la produzione di energia elettrica da gas naturale e fonte solare, alle quali si aggiungerà in futuro quella eolica. L’integrazione delle differenti fonti energetiche costituisce il fulcro di un progetto concepito per sostenere il crescente fabbisogno energetico del Paese, contribuendo contemporaneamente alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e alla modernizzazione delle infrastrutture di produzione elettrica. La centrale a gas ha raggiunto la prima produzione industriale di energia elettrica nel luglio 2026 ed è adesso pienamente operativa, pronta per essere gestita da una società affiliata a KazMunayGas.

Tre milioni di ore di lavoro senza infortuni con perdita di giornate lavorative

Particolarmente significativo è il risultato ottenuto sul fronte della sicurezza sul lavoro. Le attività di costruzione e messa in servizio della centrale elettrica a gas hanno richiesto complessivamente 3 milioni di ore lavorate, senza alcun infortunio con perdita di giornate lavorative. Secondo Eni, il risultato testimonia la capacità di realizzare infrastrutture energetiche complesse in tempi ottimali, mantenendo elevati standard di sicurezza e assicurando uno stretto coordinamento tra tutte le parti coinvolte a livello locale. Un aspetto rilevante nella realizzazione di un progetto industriale caratterizzato dall’integrazione di differenti tecnologie per la produzione di energia elettrica.

Il maxi impianto ibrido di Mangystau: gas, fotovoltaico ed eolico

Lo sviluppo della centrale elettrica ibrida di Mangystau è stato articolato in diverse fasi, attraverso la progressiva entrata in funzione delle singole componenti produttive. Il primo traguardo è stato raggiunto nel settembre 2025, con la messa in servizio dell’impianto fotovoltaico da 50 MW, seguito dalla centrale a gas da 120 MW. La prossima fase riguarderà la costruzione del parco eolico da 77 MW, destinato a completare la configurazione tecnologica dell’infrastruttura. Una volta entrate in esercizio tutte le componenti, il polo energetico raggiungerà una capacità installata complessiva di 247 MW, combinando la produzione da gas naturale con quella derivante dalle fonti rinnovabili. Il modello adottato nella regione di Mangystau punta a coniugare l’affidabilità della fornitura elettrica con gli obiettivi di decarbonizzazione, attraverso la complementarità tra le diverse tecnologie di generazione.

Energia eolica, nel 2027 il completamento del progetto

Il cronoprogramma prevede entro la fine del 2026 il completamento della maggior parte delle opere civili necessarie alla realizzazione dell’impianto eolico. Questo passaggio consentirà di procedere con l’installazione dei primi aerogeneratori, avviando la fase successiva dello sviluppo infrastrutturale. L’avvio delle operazioni commerciali del parco eolico è programmato per il 2027, quando sarà completata la configurazione ibrida del progetto e l’intera infrastruttura potrà esprimere il proprio potenziale operativo. L’iniziativa si inserisce nella consolidata partnership industriale tra Eni e KazMunayGas e contribuisce al rafforzamento delle infrastrutture energetiche della regione di Mangystau, sostenendo i più ampi obiettivi nazionali del Kazakistan in materia di sviluppo e transizione energetica.

Eni in Kazakistan dal 1992: i grandi progetti nel settore degli idrocarburi

La realizzazione dell’impianto ibrido si inserisce in una presenza industriale consolidata da oltre tre decenni. Eni opera in Kazakistan dal 1992, svolgendo attività di esplorazione e produzione di idrocarburi e partecipando ad alcuni importanti progetti energetici del Paese. Il gruppo italiano è co-operatore del giacimento di Karachaganak, nel quale detiene una partecipazione del 29,25%, e partecipa con una quota del 16,81% al consorzio per l’accordo di ripartizione della produzione (PSA) del Caspio settentrionale. La presenza di Eni comprende inoltre una partecipazione del 2% nel progetto CPC e una quota del 5% nel progetto BTC.

Plenitude e gli investimenti di Eni nelle energie rinnovabili in Kazakistan

Parallelamente alle attività tradizionali di esplorazione e produzione, Eni ha progressivamente ampliato la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili in Kazakistan attraverso Plenitude, in linea con la strategia aziendale di decarbonizzazione. La società gestisce una capacità eolica complessiva di 96 MW nei parchi eolici di Badamsha, situati nella regione di Aktobe, e un impianto fotovoltaico da 50 MW a Shaulder, nella regione del Turkestan. Questi investimenti testimoniano l’evoluzione della presenza industriale del gruppo italiano nel Paese centroasiatico, dove alle storiche attività nel settore degli idrocarburi si affianca lo sviluppo di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.