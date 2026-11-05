ESA, a Roma il vertice sul futuro dell’Europa nello Spazio: Luna, Marte e dopo ISS, il programma del 15 dicembre

Roma diventerà il centro delle decisioni sul futuro dell’esplorazione spaziale europea. Martedì 15 dicembre 2026, i ministri degli Stati membri dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) si riuniranno nella Capitale per discutere il ruolo che l’Europa intende assumere nei prossimi anni nello spazio e concordare una linea d’azione comune. Al centro del confronto ci saranno alcune delle questioni più importanti per il futuro delle attività spaziali europee: la presenza nell’orbita terrestre dopo la Stazione Spaziale Internazionale, il rafforzamento delle capacità di esplorazione della Luna e la preparazione delle future missioni verso Marte. L’appuntamento, denominato Riunione Ministeriale Intermedia dell’ESA (IMM26), si svolgerà presso il centro congressi La Nuvola di Roma, in viale Asia 40. L’incontro arriva in una fase di significativi cambiamenti nel panorama internazionale dell’esplorazione spaziale e rappresenterà un’occasione per definire le priorità comuni degli Stati membri, individuando le modalità attraverso cui rafforzare il ruolo europeo nelle missioni umane e robotiche.

ESA, a Roma le decisioni sul futuro dell’Europa nello spazio

La riunione ministeriale romana rappresenta una tappa del percorso politico avviato nel settembre 2026, quando, durante l’International Space Summit di Parigi, gli Stati membri dell’ESA hanno approvato il documento “Un appello per potenziare l’esplorazione spaziale europea”. Con quell’intesa, i Paesi membri hanno espresso un indirizzo politico comune per rafforzare la partecipazione europea all’esplorazione spaziale umana e robotica, affidando all’Agenzia il compito di elaborare opzioni concrete da sottoporre alle decisioni dei ministri durante IMM26. L’incontro del 15 dicembre consentirà dunque di passare dall’indirizzo politico all’esame delle possibili iniziative operative. I rappresentanti degli Stati membri saranno chiamati a valutare le proposte predisposte dall’ESA e a definire il percorso che l’Europa dovrà seguire nell’esplorazione spaziale. Uno degli aspetti centrali sarà il rapporto tra autonomia strategica europea e cooperazione internazionale. L’obiettivo indicato è rafforzare le capacità autonome dell’Europa, mantenendo contemporaneamente solide partnership con gli altri protagonisti dell’esplorazione spaziale.

Il futuro dopo la Stazione Spaziale Internazionale: la sfida dell’orbita terrestre bassa

Tra i principali argomenti della riunione figura il futuro della presenza europea nell’orbita terrestre bassa, in particolare nella fase successiva alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La questione riguarda le modalità attraverso cui garantire all’Europa la possibilità di continuare ad accedere a questa regione dello spazio e di mantenervi una presenza anche nell’era post-ISS. Si tratta di una delle priorità sulle quali i ministri saranno chiamati a confrontarsi, nell’ambito della definizione della futura strategia europea. Il tema dell’accesso allo spazio si collega direttamente all’obiettivo di una maggiore autonomia europea nell’esplorazione spaziale. Le opzioni preparate dall’ESA dovranno essere esaminate tenendo conto della necessità di rafforzare le capacità europee senza rinunciare alla cooperazione con i partner internazionali. L’orbita terrestre bassa avrà inoltre un ruolo nel più ampio percorso di esplorazione previsto dall’Agenzia, che considera le attività condotte nelle vicinanze della Terra una delle tappe verso obiettivi più lontani.

L’Europa punta sulla Luna: più autonomia e cooperazione nelle missioni lunari

Un altro capitolo fondamentale della riunione sarà dedicato alla Luna e all’orbita lunare. Gli Stati membri discuteranno come rafforzare la presenza europea in queste aree, individuando una combinazione tra cooperazione internazionale e sviluppo mirato di capacità autonome. La strategia che sarà esaminata a Roma punta quindi a consolidare il ruolo europeo nell’esplorazione lunare, attraverso un approccio che tenga insieme la partecipazione alle iniziative internazionali e il rafforzamento delle competenze e delle capacità europee. La Luna rappresenterà anche una tappa del percorso di esplorazione a lungo termine. Nella prospettiva delineata per il confronto ministeriale, infatti, le attività nell’orbita terrestre bassa e quelle lunari saranno considerate passaggi verso la futura esplorazione di Marte.

Marte nel futuro dell’esplorazione spaziale europea

Il confronto tra i ministri dell’ESA comprenderà anche la prospettiva delle future missioni verso Marte, inserita in un percorso progressivo che parte dall’orbita terrestre e passa attraverso la Luna. L’impostazione proposta collega quindi tre ambiti dell’esplorazione spaziale: il mantenimento dell’accesso e della presenza europea nell’orbita terrestre bassa, il rafforzamento delle attività lunari e la preparazione delle successive fasi di esplorazione marziana. Le decisioni che saranno affrontate durante IMM26 riguarderanno il percorso da seguire per sostenere queste ambizioni, tenendo conto dell’evoluzione dello scenario internazionale e della necessità di definire una posizione condivisa tra gli Stati membri.

Vertice ESA a Roma il 15 dicembre: il programma della riunione ministeriale

La Riunione Ministeriale Intermedia dell’ESA si terrà martedì 15 dicembre 2026 presso La Nuvola – Centro Congressi di Roma, in viale Asia 40. Il programma prevede diversi momenti istituzionali e alcune opportunità riservate ai rappresentanti dei media accreditati. La giornata si aprirà con l’arrivo dei ministri e dei capi delegazione, previsto dalle 10:30 alle 12:00. Durante questa fase sarà possibile effettuare fotografie e riprese degli arrivi presso la sede dell’evento. Per un gruppo di giornalisti accreditati saranno inoltre disponibili opportunità di brevi interviste all’ingresso, secondo la modalità denominata “doorstep”. Gli arrivi saranno trasmessi anche in diretta streaming su ESA WebTV, consentendo di seguire a distanza questa prima parte della giornata. Alle 13:30 inizierà la prima sessione della Riunione Ministeriale Intermedia, che proseguirà fino alle 15:30. A seguire è prevista la foto ufficiale di gruppo dei ministri e dei capi delegazione, alla quale potrà accedere un gruppo di giornalisti e fotografi accreditati. La seconda sessione dei lavori si svolgerà dalle 16:00 alle 17:30, completando il programma delle discussioni ministeriali dedicate al futuro dell’esplorazione spaziale europea. Gli orari indicati nel programma sono soggetti a possibili variazioni.

ESA, conferenza stampa finale in diretta streaming: come seguirla

Al termine della riunione, dalle 18:00 alle 19:00, è prevista una conferenza stampa alla quale parteciperanno il Direttore Generale dell’ESA e rappresentanti di alto livello dell’incontro ministeriale. L’appuntamento sarà aperto a tutti i giornalisti accreditati presenti presso il centro congressi romano e verrà trasmesso in diretta su ESA WebTV, con traduzione simultanea in italiano e inglese. È prevista anche la partecipazione a distanza dei giornalisti, che potranno seguire la conferenza stampa e inviare domande scritte attraverso la piattaforma Webex. Le informazioni necessarie per il collegamento saranno comunicate ai rappresentanti dei media registrati prima dell’evento. La conferenza stampa concluderà una giornata dedicata alle scelte strategiche dell’Agenzia Spaziale Europea, durante la quale gli Stati membri esamineranno le opzioni per consolidare il ruolo dell’Europa nello spazio, garantire la continuità della sua presenza nell’orbita terrestre e rafforzarne le prospettive di esplorazione della Luna e di Marte.