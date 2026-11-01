Escursionista bloccato sulla Ferrata delle Trincee: recuperato nella notte

Intervento notturno del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino per recuperare un escursionista rimasto bloccato lungo la Ferrata delle Trincee, a Passo Fedaia, in Val di Fassa. L’uomo, che stava affrontando da solo il percorso attrezzato, è stato sorpreso dal buio, senza possibilità di proseguire. La richiesta di aiuto è arrivata al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 19.10, facendo scattare l’intervento dell’elisoccorso. Mentre alcuni operatori della Stazione Alta Val di Fassa si rendevano disponibili in piazzola, l’elicottero ha effettuato un primo sorvolo della zona, dopo aver escluso eventuali problemi sanitari e aver sbarcato a Canazei l’équipe medica. L’escursionista è stato individuato su una cengia a circa 2.500 metri di quota. Il tecnico di elisoccorso è stato quindi calato con il verricello nelle sue vicinanze e ha provveduto a recuperarlo a bordo del velivolo. L’uomo è stato trasportato in elicottero fino alla piazzola, dove i soccorritori del Soccorso Alpino lo hanno infine riaccompagnato al proprio mezzo. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità sanitarie segnalate.