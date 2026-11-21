Un escursionista di 56 anni è rimasto ferito nel pomeriggio sul Gran Sasso dopo essere scivolato sulla neve nella zona della Sella dei Due Corni, tra il Corno Grande e il Corno Piccolo, a circa 2.500 metri di altitudine. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in montagna insieme alla moglie, che ha assistito alla caduta ed è stata la prima a dare l’allarme e a prestargli soccorso. In questi minuti è in corso l’intervento dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco decollato da Pescara, impegnato nel trasportare in quota le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) poco al di sopra del Rifugio Franchetti per raggiungere l’infortunato e procedere al recupero di entrambi i coniugi che saranno riportati a valle via terra. Non sono ancora note le esatte condizioni del 56enne, né la dinamica dell’incidente.