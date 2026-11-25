Trenta persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in un incendio divampato sopra il tunnel Ashara, nel quartiere di Al-Warraq, nella zona di Imbaba, nel governatorato egiziano di Giza. È il bilancio provvisorio diffuso dal Ministero della Salute e riportato dal quotidiano egiziano Youm7. L’incendio è stato provocato dall’esplosione di un camion carico di bombole di gas sulla tangenziale di Al-Warraq, nell’area metropolitana del Cairo. Il rogo è divampato nei pressi del tunnel 10. Le immagini postate dai media mostrano un violento incendio sulla strada con diversi veicoli in fiamme. Alle operazioni di soccorso partecipano 39 ambulanze. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale specialistico Zayed, all’ospedale generale di Imbaba e all’ospedale centrale di Al-Warraq. Il Ministro della Salute, Khaled Abdel Ghaffar, ha innalzato il livello di allerta della sala operativa del Ministero e degli ospedali della zona.

Secondo una fonte della sicurezza citata dall’Efe, i primi accertamenti indicano un possibile guasto allo sterzo. Il conducente avrebbe perso il controllo del camion, che ha urtato la barriera di cemento della tangenziale. L’impatto avrebbe provocato l’esplosione e le fiamme si sono propagate lungo la carreggiata, investendo diversi veicoli in transito. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente. Il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il Premier Mostafa Madbouly hanno disposto che venga fornito il sostegno necessario alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite.