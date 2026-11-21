Gli esperti sono rimasti sconcertati quando le osservazioni satellitari hanno mostrato un vulcano in Etiopia che emetteva enormi quantità di metano pur non essendo in eruzione. Un team di ricercatori, guidato dall’Università di Bristol, ritiene di averne scoperto la causa; i risultati ottenuti potrebbero avere implicazioni per lo studio dei cambiamenti climatici del passato. Le osservazioni satellitari del vulcano Fentale, effettuate tra dicembre 2024 e marzo 2025, hanno rivelato il rilascio di almeno 38 chilotonnellate di metano nell’arco di circa tre mesi: si tratta del primo caso documentato di un rilascio di metano di tale portata da parte di un vulcano.

Il magma potrebbe aver lacerato un “serbatoio” di metano

Lo studio, pubblicato sula rivista Nature Geoscience, suggerisce che l’intrusione di un “mega-dicco” – una massa magmatica che si fa strada attraverso fratture nella crosta terrestre – abbia lacerato uno strato impermeabile sotto il quale era intrappolato metano proveniente da sedimenti ricchi di idrocarburi. Il rilascio di metano è stato paragonabile a una grave fuga di gas di origine industriale e di circa quattro ordini di grandezza superiore ai livelli riscontrati presso altri vulcani.

L’autrice principale, la Dottoressa Edna Dualeh, ricercatrice senior presso la Facoltà di Scienze della Terra, ha dichiarato: “l’osservazione di un rilascio di metano da un vulcano è stata una sorpresa assoluta. È straordinario essere riusciti a combinare diverse tipologie di osservazioni e il contributo di vari collaboratori per risalire alla fonte del gas. Sarà interessante esplorare le implicazioni di queste scoperte per i cambiamenti climatici del passato, in particolare collegando il rilascio di metano durante i processi di rift continentale a periodi di rapido riscaldamento globale“.

I dati satellitari rivelano un rilascio insolito

Sebbene l’evento abbia comportato l’emissione di una quantità di metano esigua rispetto alle attuali emissioni globali annue – e dunque priva di effetti rilevabili sul clima odierno – esso svela un meccanismo finora ignoto attraverso il quale il metano può essere rilasciato naturalmente in modo improvviso. Inoltre, la scoperta aiuta gli scienziati a comprendere come, in un lontano passato, il movimento del magma attraverso gli strati rocciosi sotterranei possa aver causato il rilascio di gas serra, contribuendo potenzialmente a rapidi cambiamenti climatici.

I ricercatori stavano già collaborando con colleghi in Etiopia al monitoraggio del vulcano Fentale, situato a circa 100km dalla capitale Addis Abeba, quando si è verificato un periodo di instabilità sismica. I ricercatori sono stati contattati da organizzazioni che monitorano le emissioni di carbonio, GHGSAT e la Space Research Organisation Netherlands (SRON), le quali avevano rilevato l’emissione improvvisa di metano attraverso le proprie osservazioni satellitari. Dualeh ha dichiarato: “fortunatamente abbiamo avuto accesso a un eccezionale set di dati provenienti da osservazioni tramite telerilevamento – che includono misurazioni termiche, ottiche, SAR e rilevamenti di gas – il quale ci ha permesso di ricostruire la sequenza degli eventi, comprendere le caratteristiche del sottosuolo superficiale e interpretare i possibili meccanismi associati a questo fenomeno”.

In genere, i vulcani emettono solo quantità molto esigue di metano; tuttavia, misurazioni precedenti – rimaste finora inesaminate – suggeriscono che la Rift Valley dell’Africa orientale presenti livelli di base di emissioni di metano più elevati rispetto ad altri sistemi vulcanici. I ricercatori ipotizzano di poter utilizzare tali osservazioni per individuare altri sistemi vulcanici potenzialmente soggetti a emissioni improvvise di metano, sebbene siano necessari ulteriori studi per determinarne la frequenza.

Emissioni di gas serra oltre il metano

Nello stesso arco di tre mesi, il vulcano Fentale ha rilasciato anche almeno 2,9 megatonnellate di anidride carbonica. Sebbene l’anidride carbonica sia un gas vulcanico comune, è insolito che un vulcano ne rilasci una quantità così ingente senza che vi sia un’eruzione. I risultati del team offrono un esempio su scala ridotta di un fenomeno noto, su tempi geologici, come “grandi province ignee” (LIP, dall’inglese Large Igneous Provinces). Si tratta di eventi vulcanici di proporzioni enormi, avvenuti nel passato della Terra, che si ritiene abbiano immesso nell’atmosfera quantità vastissime di gas serra. Dualeh ha concluso: “l’episodio del Fentale ha rivelato la possibilità che i vulcani situati lungo le zone di rift producano emissioni episodiche e su larga scala di gas serra; un aspetto che non viene attualmente considerato nel bilancio naturale del metano atmosferico, nelle valutazioni del rischio vulcanico o nei modelli climatici. Ciò sottolinea la necessità di proseguire la ricerca”.