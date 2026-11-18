Uno spettacolo straordinario quello che continua a regalare il cielo sopra l’Etna. Una spettacolare formazione nuvolosa ha assunto la forma di un gigantesco ed elegantissimo cappello sospeso sulla cima del vulcano siciliano, creando uno scenario di rara bellezza. Le immagini mostrano una nube dalle forme morbide, levigate e quasi perfettamente sovrapposte, capace di trasformare il profilo della montagna in un autentico spettacolo della natura. Il particolare fenomeno atmosferico è stato immortalato in una serie di fotografie di Nino Contiguglia, mentre un altro splendido scatto porta la firma di Antonella Infanta. Le immagini documentano una configurazione delle nuvole particolarmente suggestiva, con il caratteristico cappello bianco che sembra adagiarsi sulla sommità dell’Etna.

Etna, lo spettacolo delle nuvole a forma di cappello sopra il vulcano

A rendere particolarmente affascinante il paesaggio è la forma della nube che sovrasta l’Etna. Nelle fotografie il cielo appare attraversato da differenti formazioni nuvolose, ma è soprattutto quella che si sviluppa in corrispondenza della vetta a catturare l’attenzione. La nube presenta infatti una struttura allungata e arrotondata, con bordi definiti e una disposizione apparentemente stratificata. Il risultato è una figura che ricorda un elegante cappello bianco, poggiato sulla parte più alta del vulcano e perfettamente riconoscibile anche da grande distanza. In alcuni scatti, la luce solare illumina i margini superiori della formazione, accentuando il contrasto tra il bianco luminoso delle nuvole, l’azzurro del cielo e il profilo scuro della montagna. In altri, le sfumature più delicate dell’atmosfera conferiscono all’intero paesaggio un aspetto quasi pittorico.

Il fenomeno delle nubi lenticolari: perché si formano sulle montagne

La particolare conformazione osservabile nelle fotografie richiama quella delle nubi lenticolari, formazioni atmosferiche che possono svilupparsi in presenza di specifiche condizioni del vento e dell’umidità, soprattutto in prossimità di rilievi montuosi. Quando una corrente d’aria sufficientemente umida incontra una montagna, può essere costretta a sollevarsi. Durante la risalita, l’aria si raffredda e, se raggiunge le condizioni necessarie alla condensazione, il vapore acqueo può dare origine a una nube. In presenza di un flusso atmosferico favorevole, questa può assumere una caratteristica forma liscia, allungata e simile a una lente. Il risultato visivo può essere particolarmente spettacolare quando la formazione si sviluppa in prossimità della sommità di una montagna, dando l’impressione che la vetta sia sormontata da un cappello di nuvole. Le nubi lenticolari possono inoltre presentare più livelli sovrapposti, creando strutture che ricordano una serie di dischi o lenti impilate. Un aspetto che contribuisce a rendere queste formazioni immediatamente riconoscibili e particolarmente affascinanti.

Le fotografie di Nino Contiguglia e Antonella Infanta raccontano lo spettacolo dell’Etna

Le immagini di Nino Contiguglia mostrano il vulcano da diverse prospettive, permettendo di apprezzare la geometria della formazione nuvolosa e il suo rapporto con il paesaggio circostante. In uno degli scatti più suggestivi, la nube appare come una grande struttura bianca sospesa sopra la montagna, mentre la luce del sole ne mette in evidenza i contorni. Un’altra fotografia allarga l’inquadratura al cielo, mostrando il contrasto tra la particolare nube sulla vetta e le altre formazioni presenti nell’atmosfera. Particolarmente affascinante anche la fotografia di Antonella Infanta, nella quale l’Etna emerge oltre una successione di rilievi e distese boschive. La montagna domina l’orizzonte, mentre al di sopra della sua cima si sviluppano ampie fasce nuvolose dalle delicate tonalità azzurre e bianche. La diversa prospettiva consente di apprezzare non soltanto la formazione atmosferica, ma anche la maestosità del paesaggio che circonda il vulcano.

Etna, quando il cielo regala uno spettacolo naturale straordinario

Le fotografie scattate oggi restituiscono tutta la suggestione di un fenomeno atmosferico spettacolare sopra l’Etna. La combinazione tra il profilo della montagna, la disposizione delle nuvole e i giochi di luce crea uno scenario nel quale il vulcano sembra indossare un immenso cappello bianco. Non si tratta soltanto di una particolare configurazione nuvolosa, ma di un esempio di quanto le condizioni atmosferiche possano trasformare, anche nel giro di poche ore, l’aspetto di un paesaggio familiare. Un Etna vestito di nuvole, dunque, protagonista di uno degli spettacoli più affascinanti offerti dal cielo siciliano.