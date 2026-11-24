Il telescopio spaziale Euclid dell’ESA ha appena stabilito un nuovo, straordinario record astronomico individuando il quasar più distante e antico mai osservato fino a oggi, un nucleo galattico primordiale estremamente raro dotato di una massa pari a 360 milioni di volte quella del nostro Sole e immortalato così come appariva appena 630 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa eccezionale scoperta permette al telescopio europeo di battere il suo stesso primato precedente, annunciato soltanto pochi mesi fa, spingendo lo sguardo degli astronomi indietro nel tempo di altri 40 milioni di anni e aprendo un nuovo fronte d’indagine nell’astrofisica moderna. L’individuazione di un oggetto così imponente in un’epoca tanto remota solleva infatti un interrogativo fondamentale per la comunità scientifica internazionale, costretta ora a chiedersi come sia stato possibile che un buco nero di proporzioni così colossali si sia formato e sia cresciuto tanto rapidamente subito dopo la nascita del cosmo. Un quasar rappresenta una fase breve ma violentissima nella vita di una galassia, durante la quale il gas che precipita verso un buco nero supermassiccio centrale rilascia quantità enormi di energia, rendendo il nucleo galattico così luminoso da oscurare l’intero sistema circostante.

Il mistero del gigante cosmico ribattezzato Dún Aonghasa

L’oggetto appena individuato, catalogato formalmente con la sigla J1504+6252 ma ribattezzato dagli astronomi con il suggestivo soprannome di Dún Aonghasa, è stato scovato analizzando circa 18 mesi di dati raccolti da Euclid tra milioni di sorgenti celesti. La sua natura straordinaria è stata successivamente confermata grazie a un’imponente campagna di osservazioni di approfondimento condotta in sinergia da grandi telescopi terrestri e spaziali, tra cui l’osservatorio W.M. Keck, il Large Binocular Telescope, il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA e, infine, il telescopio spaziale James Webb realizzato da NASA, ESA e CSA. Proprio le rilevazioni ad altissima precisione effettuate da Webb hanno permesso di pesare il motore centrale di questo faro cosmico, rivelando che il quasar è alimentato da un buco nero la cui massa raggiunge circa 360 milioni di Soli.

Dún Aonghasa segna uno spartiacque storico per l’astronomia osservativa poiché è il primo quasar mai identificato oltre la soglia di redshift 8, attestandosi esattamente a un valore di 8,13. Questa misura corrisponde a osservare l’Universo com’era circa 13,1 miliardi di anni fa, quando il cosmo aveva appena il 5% della sua età attuale. A differenza di altri quasar distanti conosciuti, tuttavia, Dún Aonghasa rappresenta una vera anomalia cosmica: oggi sta inghiottendo materia a un ritmo relativamente lento, il che implica che debba aver raggiunto la sua attuale, sterminata massa attraverso episodi di accrescimento estremamente rapidi avvenuti in un’epoca ancora precedente, mettendo sotto forte pressione gli attuali modelli teorici sulla formazione e sulla crescita dei primi buchi neri.

Euclid rivoluziona la caccia ai primi fari dell’Universo

Scrutare dentro il primo miliardo di anni della storia cosmica consente agli scienziati di esplorare un’epoca cruciale, quella in cui sono emerse le prime stelle e le prime galassie, trasformando un Universo oscuro in un ambiente permeato di luce. Lanciato nello Spazio nel 2023 con la missione principale di svelare i segreti dell’Universo oscuro, il telescopio Euclid sta dimostrando di possedere caratteristiche tecniche ideali anche per la ricerca degli oggetti più remoti del cosmo. La combinazione tra la sua capacità di effettuare riprese nell’infrarosso ad altissima sensibilità e una copertura del cielo eccezionalmente ampia fornisce infatti esattamente gli strumenti necessari per scovare sorgenti estremamente rare e lontane, trasformando la sonda europea in un cacciatore di quasar senza eguali.

I numeri raggiunti dalla missione testimoniano un’accelerazione senza precedenti nella corsa verso i confini del tempo e dello Spazio. In appena 1,5 anni di attività scientifica, Euclid ha già annunciato la scoperta di 31 antichi quasar e ha individuato 12 nuovi quasar oltre il valore di redshift 7, più che raddoppiando quanto era noto in precedenza a queste distanze e frantumando in pochissimo tempo un traguardo che le precedenti campagne osservative avevano impiegato ben 15 anni a raggiungere. A un redshift pari a 8, infatti, i quasar sono talmente rari che gli astronomi prevedono di trovarne al massimo qualche decina nell’intera mappatura del cielo che Euclid completerà nel corso della sua intera missione.