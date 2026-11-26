La sonda Europa Clipper della NASA si prepara a compiere un passaggio ravvicinato attorno alla Terra, una manovra decisiva prima di intraprendere un lungo viaggio diretto verso Giove, dove indagherà se l’oceano celato sotto la crosta ghiacciata della luna Europa possieda gli ingredienti necessari per ospitare la vita. Questo sorvolo offrirà una spinta fondamentale per risparmiare propellente e rappresenterà un’occasione preziosa per preparare la raccolta di dati scientifici che attende la missione. Giovedì 3 dicembre, il più grande veicolo spaziale mai inviato dalla NASA nello Spazio profondo passerà a una distanza compresa tra 3.140 e 3.450 km dalla superficie terrestre, raggiungendo il punto di massimo avvicinamento a Ovest dell’Africa alle 21:14 ora italiana. Sfruttando l’attrazione gravitazionale del nostro pianeta come una vera e propria fionda, la sonda da 6mila kg modificherà la propria traiettoria e aumenterà la velocità per dirigersi verso il gigante gassoso, attorno al quale inizierà a orbitare nell’aprile 2030. Durante questo passaggio, Europa Clipper sarà persino osservabile attraverso telescopi amatoriali relativamente grandi da chi si trova vicino alla traiettoria di massimo avvicinamento, in particolare nell’Europa meridionale e in Africa.

Come funziona la manovra di assist gravitazionale

Le manovre di questo tipo, note come assist gravitazionali, sfruttano il momento orbitale di un pianeta o di una luna per modificare la velocità e la rotta di un veicolo spaziale. Già nel marzo 2025, Europa Clipper era passata a 884 km sopra la superficie di Marte, utilizzando l’attrazione del Pianeta Rosso per rallentare e rimodellare la propria orbita attorno al Sole. Con l’aiuto della Terra, l’obiettivo della missione è ora quello di acquisire ulteriore velocità e correggere ancora un po’ la sua traiettoria verso il sistema gioviano.

“Stiamo scendendo nel pozzo gravitazionale della Terra, seguendo la sua curva, per poi schizzare di nuovo fuori“, ha dichiarato Robert Pappalardo, project scientist di Europa Clipper presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nella California meridionale. “Il veicolo spaziale riesce a farsi attirare dalla gravità del pianeta e a proseguire per la sua strada, ora con una traiettoria leggermente modificata e muovendosi più velocemente di prima“.

Un banco di prova per i 9 strumenti scientifici

Mentre i navigatori si affidano alla spinta gravitazionale per risparmiare prezioso propellente, gli scienziati coglieranno l’opportunità per calibrare l’intera suite di strumenti scientifici a bordo. Tutti e 9 gli apparati di Europa Clipper verranno accesi e raccoglieranno dati durante il sorvolo, segnando un altro traguardo cruciale per la missione. I team confronteranno le misurazioni acquisite durante il passaggio con i dati terrestri già noti, perfezionando il funzionamento dei sensori in vista dell’arrivo a destinazione. “Stiamo facendo pratica con le complessità dell’operazione, ma ci stiamo anche esercitando a lavorare insieme per produrre la migliore scienza possibile“, ha affermato Erin Leonard del JPL, scienziata dello staff del progetto Europa Clipper. “Le cose su cui ci esercitiamo ora ci prepareranno al successo su Europa“.

Calibrare i sensori osservando il nostro pianeta

Gli sforzi di calibrazione del sorvolo terrestre rivestono un’importanza particolare per il magnetometro di Europa Clipper, progettato per studiare come il campo magnetico di Giove interagisce con Europa e per confermare la presenza del vasto oceano che si ritiene esista sotto la crosta ghiacciata della luna. “Il magnetometro misura le variazioni nel campo magnetico mentre orbitiamo attorno a Giove, ma dobbiamo ancorare queste osservazioni a qualcosa che conosciamo per comprendere il valore reale che sta misurando“, ha spiegato Pappalardo. “Il sorvolo ci permetterà di calibrare lo strumento in modo assoluto, utilizzando le sue osservazioni sulla Terra per affinare le altre calibrazioni effettuate prima del lancio e durante il volo“.

Parallelamente, lo strumento E-THEMIS (Europa Clipper Thermal Emission Imaging System) effettuerà scansioni della Terra ogni 8 ore man mano che la sonda si avvicina. Già attivato durante il sorvolo di Marte per catturare immagini del pianeta nell’infrarosso, su Europa questo sensore avrà il compito di individuare le regioni più calde per stabilire dove l’acqua si trovi più vicina alla superficie o dove possa essere addirittura eruttata all’esterno.

Osservazioni coordinate nello Spazio

Il team scientifico confronterà inoltre le osservazioni terrestri raccolte dallo spettrografo ultravioletto Europa-UVS, destinato a studiare l’atmosfera e la superficie della luna ghiacciata, con quelle di un’altra missione NASA, il Lunar Reconnaissance Orbiter. Quest’ultimo punterà il proprio strumento LAMP verso la Terra durante il passaggio di Europa Clipper per esaminare la geocorona del nostro pianeta, la parte più esterna dell’atmosfera, così da comprendere meglio come gli atomi sfuggano da quella regione.

“Europa ha un proprio tipo di corona atmosferica composta da idrogeno e altri atomi in fuga“, ha dichiarato Kurt Retherford del Southwest Research Institute, ricercatore principale per LAMP, per Europa-UVS e per lo strumento UVS a bordo della missione Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) dell’ESA. “Queste osservazioni della Terra effettuate da più punti di vista da diversi veicoli spaziali rappresentano un ottimo test per come intendiamo fare lo stesso su Giove“.

L’entusiasmo tra i ricercatori è palpabile all’idea di verificare le prestazioni della strumentazione e condividere i risultati ottenuti. “È super emozionante quando riusciamo davvero a raccogliere dati realmente significativi per gli strumenti e a condividerli con altre persone“, ha commentato Leonard. “Questa è la Terra e tutti capiscono cosa significano quei dati. Immaginate cosa saranno in grado di mostrarvi su Europa“.

Una volta giunta in prossimità della sua destinazione finale nel 2030, Europa Clipper sfrutterà l’attrazione gravitazionale di un’altra luna gioviana, Ganimede, per rallentare ed essere catturata dalla gravità di Giove. Durante i successivi sorvoli ravvicinati di Europa, la sonda determinerà lo spessore del suo guscio ghiacciato, ne analizzerà la composizione chimica e ne caratterizzerà la geologia, aiutando gli scienziati a comprendere meglio il potenziale per l’esistenza di mondi abitabili oltre il nostro.