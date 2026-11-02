Fa il giro del mondo a piedi in 28 anni: l’incredibile impresa di Karl Bushby, 50.000 chilometri senza mezzi di trasporto | FOTO

Un viaggio durato 28 anni, un percorso di circa 50.000 chilometri attraverso continenti, Paesi e territori dalle caratteristiche profondamente diverse, affrontato senza ricorrere ai mezzi di trasporto. È l’impresa straordinaria di Karl Bushby, cittadino britannico ed ex paracadutista che, partito nel 1998 con l’obiettivo di compiere il giro del mondo a piedi, è finalmente tornato nella sua città natale, Hull, in Gran Bretagna. Un ritorno che segna la conclusione di un’avventura cominciata quasi tre decenni prima e caratterizzata da attraversamenti particolarmente impegnativi, ostacoli imprevisti e cambiamenti di itinerario imposti dalle circostanze. La sua storia rappresenta un’impresa fuori dal comune non soltanto per la distanza percorsa, ma soprattutto per la determinazione con cui ha mantenuto fede alle condizioni stabilite prima della partenza. Bushby aveva infatti deciso di affrontare il viaggio rispettando due regole fondamentali: non utilizzare mezzi di trasporto e tornare a casa esclusivamente a piedi. Un progetto che lo ha portato ad attraversare territori lontanissimi tra loro, superando difficoltà logistiche e ambientali nel corso di un itinerario sviluppatosi attraverso numerose regioni del pianeta.

Dal 1998 attraverso il mondo: il viaggio dell’ex paracadutista britannico

L’avventura di Karl Bushby è iniziata nel 1998, quando l’ex paracadutista britannico ha deciso di intraprendere un viaggio destinato a occupare una parte considerevole della sua vita. L’obiettivo era ambizioso: percorrere il mondo camminando, senza servirsi dei tradizionali mezzi di trasporto e con la prospettiva di raggiungere nuovamente la propria città soltanto attraverso le proprie forze. Il percorso lo ha condotto attraverso l’America, prima di affrontare una delle tappe più singolari dell’intera impresa: l’attraversamento dello Stretto di Bering, il tratto di mare che separa il continente americano da quello asiatico. Bushby è riuscito a superarlo camminando sul ghiaccio, in un passaggio che costituisce uno degli episodi più impressionanti del suo viaggio intorno al pianeta. Dopo aver raggiunto l’Asia, l’ex militare ha proseguito attraversando diversi Paesi, tra cui Russia, Mongolia, Cina e Kazakistan. Il suo itinerario si è quindi sviluppato lungo territori vastissimi, prolungando un’avventura che, anno dopo anno, ha assunto dimensioni eccezionali sia per la distanza complessiva sia per il tempo necessario a completarla.

Dallo Stretto di Bering al Mar Caspio: gli ostacoli di un’impresa eccezionale

Il viaggio non è stato un percorso lineare. Nel corso dei decenni, Karl Bushby ha dovuto affrontare anche difficoltà legate a eventi esterni, capaci di incidere direttamente sulla possibilità di proseguire lungo l’itinerario originariamente previsto. Tra gli ostacoli più significativi figurano la pandemia e le successive restrizioni, che lo hanno costretto a modificare il proprio percorso. Le limitazioni hanno reso necessario individuare soluzioni alternative per continuare l’impresa, senza abbandonare l’obiettivo che lo accompagnava fin dalla partenza. Proprio in questo contesto si inserisce un altro episodio particolarmente sorprendente: l’attraversamento a nuoto del Mar Caspio. Dopo aver camminato attraverso alcuni dei territori più estesi del mondo e superato lo Stretto di Bering sul ghiaccio, Bushby ha dovuto affrontare anche una traversata in acqua per poter continuare il suo viaggio. Il passaggio attraverso il Mar Caspio testimonia quanto il percorso abbia richiesto capacità di adattamento di fronte a circostanze impreviste. Nel corso di 28 anni, infatti, l’impresa ha dovuto confrontarsi non soltanto con le difficoltà fisiche legate alle lunghissime distanze, ma anche con condizioni che hanno imposto modifiche sostanziali alla rotta.

Il ritorno a Hull dopo 50.000 chilometri: l’accoglienza nella sua città natale

Dopo aver attraversato America e Asia, l’ultima parte del viaggio si è sviluppata attraverso l’Europa, avvicinando progressivamente Bushby alla destinazione finale. La conclusione del percorso lo ha riportato a Hull, la sua città natale in Gran Bretagna. Ad accoglierlo sono stati gli abitanti del luogo, che hanno salutato il ritorno dell’ex paracadutista dopo quasi tre decenni trascorsi in viaggio. Il suo arrivo ha rappresentato il compimento di un obiettivo personale particolarmente impegnativo, perseguito per 28 anni attraverso un itinerario di circa 50.000 chilometri. La particolarità dell’impresa risiede anche nella sua durata. Quando Bushby ha iniziato a camminare, nel 1998, aveva davanti a sé un progetto di dimensioni straordinarie. Il ritorno a casa, dopo un arco temporale così lungo, chiude una fase della sua esistenza interamente segnata dal viaggio e dalla volontà di completare il giro del mondo secondo le condizioni che si era imposto.

Karl Bushby e il futuro dopo 28 anni di viaggio: cosa farà adesso?

Conclusa l’avventura, per Karl Bushby si apre una nuova fase. Dopo avere dedicato 28 anni al proprio obiettivo, il viaggiatore britannico ha ammesso di non sapere ancora cosa farà in futuro. Un’incertezza che accompagna la fine di un’esperienza eccezionale, durante la quale ha attraversato continenti, affrontato passaggi estremamente impegnativi e modificato il proprio itinerario per superare gli ostacoli incontrati lungo il cammino. L’impresa ha suscitato anche espressioni di ammirazione e l’auspicio che il suo protagonista possa ricevere un riconoscimento ufficiale. Tra queste, la speranza che Re Carlo III decida di conferirgli il titolo di baronetto, consentendogli di fregiarsi dell’appellativo di Sir Karl. Si tratta di un auspicio, non di un’onorificenza già assegnata. Intanto, il risultato raggiunto resta quello di un uomo che, partito nel 1998 con due regole precise, è riuscito a riportare a casa la propria straordinaria avventura dopo 28 anni e 50.000 chilometri percorsi intorno al mondo.